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Джонни Уокер: «Мой брат счастлив в России. Я живу в Ирландии, а хочу в теплой, дешевой и безопасной стране»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Джони Уокер.
Фото Getty Images
Уокер финиширует локтями Райана Спэнна.
Фото Getty Images
Джони Уокер.
Фото Getty Images
Джони Уокер.
Фото Global Look Press
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Эксклюзив перед боем.

В ночь на 22 января боец полутяжелого веса UFC Джонни Уокер (19-7) подерется с Полом Крейгом (16-5-1) на UFC 283 в Рио-де-Жанейро.

Бразилец всеми силами укрепится на тропе возрождения после четырех поражений в пяти боях. В 2019-м он был главной хайп-машиной UFC, стартовал в промоушене c трех роскошных побед нокаутами, его нахваливал Дональду Трампу Дана Уайт, но затем соперники нашли у Джонни слабости и начали безжалостно по ним бить.

Сначала Уокера вывел на чистую воду Кори Андерсон — американец показал всем, что у бразильца отсутствует подбородок и какой-либо фундамент в боксе. Затем Никита Крылов вскрыл у него проблемы в борьбе, пролежав на нем три раунда. После двух поражений Джонни едва не проиграл снова — Райан Спэнн дважды уронил его, но бразилец сумел чудом камбэкнуть и красиво забить соперника локтями. Однако затем снова последовали поражения — сначала Тьяго Сантос переиграл Уокера в очень близком бою решением, а затем его брутально вырубил Джамал Хилл.

 
Джонни Уокер. Подавал огромные надежды, но проиграл нокаутом после тренировок в России. Кто такой Джонни Уокер

В следующим поединке Джонни вдруг решил бороться и, к удивлению многих, перевел и задушил крепкого самбиста Йона Куцелабу. Атакующая борьба у бразильца, кстати, вполне может прижиться — он невероятно мощный и крупный, гоняет по 18 кг, и многих на земле может просто задавить. Теперь ему снова драться с грэпплером, мастером треугольника Полом Крейгом. Если Джонни и его сможет переехать в борьбе, то впору будет говорить о том, что он превратился в серьезного универсала.

В преддверии этого поединка «СЭ» созвонился с бразильцем, чтобы поговорить о предстоящем бое, Магомеде Анкалаеве, встречах с Чимаевым и Макгрегором, родном брате, которой женился на русской и счастлив в России, а также о стране-мечты для самого Уокера.

***

— У вас европейская внешность. Кто по происхождению ваши родители?

— Они оба бразильцы, бро. Но насколько я знаю, дед моего отца был вроде итальянцем, точно не знаю, но откуда-то из Европы.

— Вы жили в разных странах, сейчас живете в Ирландии — есть ли какая-то страна на уме, в которой вы хотели бы остаться навсегда?

— Я не знаю, сейчас я фокусируюсь на моей карьере, думаю, ближайшие 5 лет я буду жить в Ирландии. Потом мне бы хотелось жить в какой-нибудь теплой, недорогой стране, где безопасно, хорошая кухня. Подберу себе какую-нибудь такое место. Если брать Ирландию, то тут каждый день идет дождь, холодновато, но в остальном это хорошая страна.

Джони Уокер. Фото Getty Images
Джони Уокер.
Фото Getty Images

«Я всегда был сильным, даже в детстве. У меня особые мышечные волокна»

— У вас два нокаута локтями из стойки, причем такими, не самыми амплитудными локтями. Как вам удается генерировать такую силу удара ими?

— Думаю, тут дело не столько в локтях, сколько в моих мышечных волокнах. У меня смешанная кровь, есть и африканцы в роду. Я просто очень взрывной, все, что я выбрасываю — кики, колени, локти, — идет с большим взрывом и силой, потому что у меня просто вот такие мыщцы. В детстве я тоже был очень крупный, сильный ребенок, взрывной, занимался разными видами спорта — футболом, легкой атлетикой и так далее. Думаю, я был рожден для того, чтобы использовать мое тело для спортивных выступлений, я уже родился спортсменом.

 
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— Был ли у вас соперник, с которым вы чувствовали, что он ничем вам не уступает в физической мощи?

— Да, как-то я дрался с одним парнем из Польши, тяжеловесом. Мне кажется, он вдобавок был на творожке, потому что уж слишком большая сила у него была. Это еще до UFC было.

— Как насчет Никиты Крылова? Он тоже довольно мощный физически.

— Мне трудно сказать насчет него, потому что я подошел к этому бою перетренированным. Я был очень уставшим, даже еще в раздевалке перед боем. Я слишком сильно пахал и не дал телу восстановиться. Уже в раздевалке я был такой уставший, не понимал что происходит: «Б****, что творится?». Кардио было в порядке, но мышцы были тотально уставшими. Поэтому я не могу вам сказать, был ли он физически сильным, потому что с моим организмом была полная жопа еще до боя. Эта ситуация меня многому научила, нужно восстанавливаться в боевую неделю, не перегружаться, потому что ты потребляешь мало калорий из-за весогонки. Нельзя перегружаться, а я тренировался в боевую неделю два раза в день. До этого боя я в боевую неделю тренировался по легкой, просто 3 раунда кардио по 5 минут и все.

Джони Уокер. Фото Global Look Press
Джони Уокер.
Фото Global Look Press

— В первых боях в UFC вы дрались в широкой стойке с опущенными руками, сейчас вы свели ноги поуже и подняли руки. Почему решили поменять стиль?

— В моем дивизионе один удар может изменить все, поэтому нужно держать руки высоко. Я теперь держу руки высоко и всегда буду их так держать — да, мой стиль стал более защитным.

— В бою с Райаном Спэнном вы смогли камбэкнуть после двух нокдаунов и выиграть бой, но в поединке с Кори Андерсоном, оказавшись в подобной ситуации, не смогли восстановиться. Почему?

— Тут дело в ментальности. Мое психологическое состояние ухудшилось перед боем с Кори, я стрессовал, был недоволен своей жизнью, был неуверен в себе, потому что недавно перенес операцию, у меня также были проблемы с моим тренером из Бразилии ... В бою же со Спэнном я был как машина, мне было п****, что бы ни случилось, я бы продолжил драться. Все идет от головы, со Спэнном моя ментальность была очень сильна. С Кори Андерсоном физически я был в хорошем состоянии, но психологически — в плохом.

— В прошлых боях у вас были проблемы с защитой от оверхэндов, боковых ударов — вы работали над устранением этого дефекта?

— Да, последние несколько месяцев я много работал над моей боксерской защитой с тренером Беком Коллинсом, он очень хороший тренер, его брат был чемпионом мира по боксу.

 
Бой Магомеда Анкалаева и&nbsp;Яна Блаховича. «Спасибо судьям, у нас нет скучного чемпиона». Бойцы UFC — о спорной ничьей Анкалаева с Блаховичем

«Анкалаев лучший полутяж? Чтобы называться лучшим, он должен был финишировать Блаховича»

— В Таиланде вы спарринговали с Шарой Буллетом, дагестанским бойцом, которого сейчас подписали в UFC.

— Да, я помню его, это мой друг, мне он нравится. Он очень мастеровитый боец, бьет много бэкфистов с вращением, летящих коленей, очень нестандартный боец, похож на меня, у нас один стиль. Мне понравилось тренироваться с ним.

— Он рассказывал, что вы как-то потрясли его в спарринге бэкфистом, из-за этого он очень разозлился.

— Возможно (смеется), но я не думаю, что я бил в полную силу. Я просто очень крупный для него, и в то время он еще был легче обычного. Я не хотел делать ему больно, мне нравились наши спарринги.

Шара Буллет. Фото Соцсети
Шара Буллет.
Фото Соцсети

— Что думаете о его перспективах в UFC?

— Он очень мастеровитый боец, он может многих ребят нокаутировать и засабмитить. Думаю, у него буду шансы построить хорошую карьеру в UFC, сто процентов он будет в топ-10.

— У вас есть совместное фото с Хамзатом Чимаевым, как пересеклись с ним?

— Мы встретились в UFC PI, он готовился к бою против Нейта Диаза. Я поднимался по лестнице и увидел его. Остановился, мы поболтали, сфоткались и все.

Уокер и Чимаев. Фото UFC, Соцсети
Уокер и Чимаев.
UFC, Фото Соцсети

— Вы считаете Магомеда Анкалаева лучшим бойцом вашего дивизиона?

— Чтобы быть лучшим, он должен был финишировать Блаховича. Если ты отдаешь судьям право выбрать победителя, то не можешь жаловаться по поводу решения. Он очень хороший боец, очень техничный, с хорошей защитой, но чтобы быть чемпионом, у тебя должна быть мощь и агрессия для досрочных побед. Ты должен финишировать людей. А если отдаешь решение судьям, то должен мириться с этим решением.

 
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«Мой брат счастлив в России, у него русская жена, у меня, считай, русские племянники»

— Перед боем с Кори Андерсоном вы были главной хайп-машиной в UFC. И тут вдруг решаете поехать в Россию и провести лагерь в зале «Гор-ММА» у тренера Гора Азизяна. Честно говоря, даже мы, россияне, на тот момент никогда не слышали о таком тренере. Вы жалеете, что провели те сборы у него?

— Я познакомился с этим тренером в Таиланде, он пригласил меня к себе, очень хорошо обо мне заботился, когда я был в России. У меня там были хорошие тренировки, в зале был тренер по боксу, тренер по борьбе, по муай-тай. Там было много хороших ребят, а сейчас в России уже три года живет мой брат, он тяжеловес с рекордом 7-0. И этот тренер помогает уже моему брату. Это хороший тренер, у него хороший зал, он реально заботится о бойцах, я никогда не жалел, что прошел сборы у него. Я был полностью готов к Кори, но проблема была с моим старым тренером, с которым я начинал еще в Бразилии. Я был не уверен в нем, не был счастлив с ним, он был причастен к тому, что я проиграл этот бой. Но сборы в «Гор-ММА» в России были очень хорошими. Мой брат женился на русской, у них русские дети, мои племянники, они все живут в России, и он очень счастлив там.

Уокер и Гор Азизян (второй справа). Фото Соцсети
Уокер и Гор Азизян (второй справа).
Фото Соцсети

— Вам предстоит поединок с Полом Крейгом, который всех ловит в треугольник. Почему вы уверены, что вас он в него не поймает?

— У меня хорошее джиу-джитсу, я коричневый пояс. Он ловит ребят в треугольник, потому что они действуют против него слишком агрессивно, наносят слишком много ударов на земле. С ним нужно быть осторожнее, наносить удары в правильный момент, остерегаться его джиу-джитсу, потому что у него реально хороший треугольник, хорошие болевые на руку и даже скручивание пятки. Я очень много работал против таких позиций и приемов, и в случае чего я сам готов забрать у него спину и задушить. Я много борюсь сейчас, у меня есть понимание техники борьбы, с Куцелабой я сделал суплекс и задушил его. Я много работаю над моим партером, сейчас я буду и душить людей, и нокаутировать.

— Я видел на вашем ютуб-канале, что к бою против Куцелабы вы сбросили 17 кг. Это же гигантский вес.

— Я очень массивный, очень сильный, как тяжеловес. Я гоняю со 115 кг. Весь год мне нужно питаться правильно, чтобы согнать такой вес, а за три месяца до боя я сажусь уже на строгую диету. Зато в бою у меня есть преимущество в весе над другими полутяжеловесами. Просто нужно правильно питаться, долго сидеть на диете, а потом, в боевую неделю, вес уже догоняется легко. Я очень профессионален в этом плане.

 
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«Райан Спэнн — самый тяжело бьющий боец, с которым я когда-либо дрался»

— Вы дрались с Джамалом Хиллом, который сейчас будет биться за пояс. Можете назвать его особенным бойцом?

— Он хороший боец, у него есть навыки. Он здорово сконтрил меня, хотя в то время мой бокс еще не был настолько техничным и крепким в защите. Сейчас я лучше в этом. Но на тот момент он был на уровень выше меня в боксе, сейчас же я сам подтянулся к этому уровню. Больше такого нокаута со мной никогда не произойдет.

— Кто самый тяжело бьющий соперник в вашей карьере — Кори Андерсон, Райан Спэнн, Джамал Хилл, Тьяго Сантос или кто-то другой?

— Я думаю, Райан Спэнн, бро. У него еще хороший тайминг, хорошо контратакует. Два раза уронил меня.

Уокер финиширует локтями Райана Спэнна. Фото Getty Images
Уокер финиширует локтями Райана Спэнна.
Фото Getty Images

— После боя с ним и боя с Хиллом у вас были сотрясения?

— После боя с Джамалом Хиллом у меня было сотрясение. Но тут надо понимать, что я пошел ему навстречу при ударе и удвоил его силу. Я создал встречное движение, потому что сам наносил удар. Если бы я остался на месте, сила его удара была бы другой.

— Кстати, какой ваш реальный рост — 196 см?

— Да, я самый высокий в этом весе.

— За то время, что живете в Ирландии, хоть раз пересекались с Конором Макгрегором?

— Я виделся с ним раз в жизни, но не в Ирландии, а в Вегасе, в UFC PI. Мы просто сфоткались, особо долго не разговаривали, потому что он был очень занят, это была боевая неделя, и ему предстоял бой с Серроне.

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