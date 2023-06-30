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Сегодня, 13:15

Беркова перешла из фрик-боев в профессионалы. В дебюте порноактриса сразила соперницу коленом в голову

Отдел единоборств «СЭ»
Арина Ли и Елена Беркова.
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Но похоже, что судья рановато остановил бой.

В конце мая в Москве состоялся совместный турнир организаций Monster Fighting Championship и Modern Fighting Pankration. Если о первой лиге мало что известно, то второй промоушен основали еще в 2004 году, а его чемпионом когда-то был такой боец, как Арман Царукян. Но времена меняются, и в 2023 году все внимание было приковано к порноактрисе Елене Берковой, которая совершила прыжок из фрик-боев в профессиональные ММА.

Соперницей Берковой стала девушка из про-рестлинга по имени Арина Ли. 23-летняя девушка, которая выступает в российском аналоге WWE, провела первый поединок по правилам смешанных единоборств. Актриса фильмов для взрослых старше соперницы на 15 лет, а в поп-ММА она успела победить тиктокера Иришку Чики-Пики и экс-участника «Дома-2» Николая Должанского. Кроме того, в шоу CarJitsu Беркова задушила телеведущую Дану Борисову и экс-участницу «Дома-2» Олесю Малибу.

Елена Беркова и Арина Ли.

Поединок против Арины Ли у Берковой получился довольно успешным. Арина Ли пыталась проходить в ноги, но соперница защищалась от большинства тейкдаунов. Сама Беркова выполнила техничную подсечку, после которой попыталась задушить рестлершу, но захват получился неплотным.

Во втором раунде Елена, которая явно поднатаскалась в БЖЖ, попробовала скрутить Арине пятку, но мастерства для этого ей не хватило. Соперница же имела шансы закончить поединок армбаром, но и там финиша не случилось. Зато примерно за минуту до сирены, когда Ли опять попыталась пройти в ноги, Беркова выкинула навстречу колено, которое прилетело точно в цель. Рестлерша упала на спину, а порноактриса начала ее добивать, после чего рефери остановил бой. Правда, все удары Елены в партере попали в блок — возможно, остановка получилось чересчур ранней.

Несмотря на странное решение организации устроить поединок порноактрисы, в том же карде выступил и бывший боец UFC. В промоушене Даны Уайта Сапарбек Сафаров одержал одну победу и трижды проиграл, а на MFP 240 финишировал соперника добиваниями в первом раунде.

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