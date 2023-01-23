Александр и Полина Емельяненко: эксклюзивная фотосессия бойца и его супруги

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полина дважды выходила замуж за Александра Емельяненко. Девушка из Тамбова несколько раз расставалась и сходилась с бойцом ММА, но, несмотря на сложности в отношениях, сейчас пара вместе.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Познакомили ребят общие тамбовские друзья. «Сильно спортивный и не сильно общительный. Очень странный большой брутальный мужчинка», — вспоминает Полина свое первое впечатление о Саше.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полина в супруге уверена и к болельщицам не ревнует, но для поддержания тонуса в отношениях готова изобразить сомнение. Девушка не против того, что ее муж может быть привлекательным и для других женщин, поэтому к совместным фото с фанатками относится спокойно.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Удивительно, но к смешанным единоборствам Полина относится прохладно. За боями Александра не следит ни с трибун, ни в прямом эфире, а ждет любимого в раздевалке. Зато обязательно смотрит повтор и может даже что-нибудь заметить относительно техники боя, в которой уже немного разбирается.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Официальный брак для большинства женщин — важная часть отношений с мужчиной. Но Полина относится к формальности не так серьезно и готова запросто жить вместе и без штампа в паспорте. Оба раза поход в ЗАГС инициировал именно Александр.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Впервые Полина оформила отношения с Емельяненко в СИЗО. Ничем особенным такая процедура от обычной не отличается. Разве что интерьеры попроще и дверь закрывают с другой стороны на замок. Ребята решили расписаться для того, чтобы Полина могла ездить к Саше на свидания.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В историю с изнасилованием Полина не верит. Да и обида на супруга за измену прошла. Если в тот момент, по словам девушки, этот поступок воспринимался как предательство, то сейчас ситуация осталась позади и почти не напоминает о себе.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Намного тяжелее было справиться не с заключением Александра, а с его пагубной привычкой. Полина рассказывает, что пережить этот период было даже сложнее. Полина объясняет, что невозможно насильно спасти человека, он сам должен прийти к осознанию того, что хочет закончить с алкоголем.

Полина и Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По мнению Полины, у Александра не самый простой характер. Но, чтобы достичь определенных успехов в жизни и спорте, человек должен быть со стержнем.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сейчас семья Емельяненко живет в съемной квартире, потому что в их собственной идет ремонт. Пара задумывается о детях и хочет переехать в жилье побольше.