Федор Емельяненко vs Кевин Рэнделман: полторы минуты, которые вошли в историю ММА.

20 июня 2004 года, 20 лет назад. В тот день в Японии состоялся бой, хайлайты которого люди будут смотреть до тех пор, пока живы ММА. Бой, про который российские спортивные СМИ тогда не написали ни строчки и опомнились только спустя годы, когда Федор Емельяненко наконец стал известным человеком — в России. Это бой Федора против Кевина Рэнделмана.

Емельяненко и Рэнделман встретились в четвертьфинале «Гран-при Pride» в тяжелом весе. Бои 1/8 финала состоялись 25 апреля 2004-го. Федор поймал на рычаг локтя Марка Коулмэна, лучшего друга Кевина. То был главный бой вечера, а до него Рэнделман выдал сенсацию: в конце второй минуты первого раунда он нокаутировал Мирко Кро Копа. К счастью, медиаслужба Pride активно снимала закулисье, благодаря чему до нас дошли прямо-таки культовые видео. В том числе и бесподобная реакция Федора на фиаско Мирко.

Федор: «Кто выиграл?»

Александр Емельяненко: «Кро Коп проиграл».

Федор: «Проиграл, Саш? Негр [выиграл]?»

Владимир Воронов: «Да».

Федор: «Блин, красавелло. Это все, это попортило все планы им».

В январе 2024-го мы спросили Федора, почему он тогда назвал Рэнделмана таким неполиткорректным словом.

«Помните, да, в «Брате-2» — когда он сказал: «Негр, гоу-гоу», а тот ему: «Ты кого назвал негром?!» Я тоже так был воспитан, — сказал Емельяненко. — На тот момент мне уже сказали, что называть [неграми] неприлично, нехорошо, что надо называть афроамериканцами. Мне, во-первых, это было, скажем так, непривычно. А во-вторых, я просто забыл. Забыл имя Кевина. Шел на бой, у меня в голове вертится, а я не могу вспомнить... знаете, бывает такое, что вспомнить не можешь. И в тот момент я выпалил то, что подобралось на язык. С Рэнделманом у нас были очень хорошие отношения. Да, очень хорошие. Очень хороший, дружелюбный, очень открытый, веселый. Никогда у меня не было с ним конфликтов».

***

Федор в июне 2004-го был в самом соку — 27 лет, чемпионский пояс Pride, 18 побед и лишь одно дурацкое поражение, которое и поражением-то назвать сложно. Рэнделману было 32. Он уже побывал чемпионом UFC в тяжелом весе, а в Pride шел с рекордом 4-2. Выступал еще и в полутяжах. Действительно, тяжем он был маленьким — рост 178 сантиметров. В 20 лет, будучи борцом, он и вовсе выступал в весе до 76 кг. На взвешивании перед боем Кевин показал всего-то 103 кг. Федор ненамного больше — 105 кг.



Однако атлетом Рэнделман был таким, каких ММА видели мало. И тут вряд ли обошлось без препаратов, за которые сейчас в UFC положена дисквалификация. Например, вот что рассказал «CЭ» бывший боец Rings и Pride, человек, дважды побеждавший Алистара Оверима, Юрий Кочкин: «Рэнделман — химик реальный, настоящий химик. Мы как-то на брифинге в Pride сидели, у него сушняки начались. С чего бы, интересно знать? Выпил при мне две двухлитровые бутылки воды. Потом его стошнило».

***

Федор, как обычно, готовился к бою в Старом Осколе, под руководством тренера по дзюдо и самбо Владимира Воронова и тренера по боксу Александра Мичкова. Причем незадолго до вылета в Японию Емельяненко попал в ДТП. К счастью, сам он остался цел и невредим, пострадала только машина. Федор прилетел в Токио менее чем за неделю до боя, что, по словам Александра Мичкова, не доставило ему каких-либо неудобств.

«В то время Федор часто дрался, по четыре боя в год у него было — по-моему, два года подряд, — сказал Мичков в интервью «СЭ». — Для меня, конечно, это было удивительно, как он быстро восстанавливался и рвался в бой. Даже отговаривал его: давай паузу хотя бы в три-четыре месяца будем делать. Он отказывался, говорил, что хорошо себя чувствует, все в порядке, есть возможность подраться — хочу драться. Поначалу травм у него практически не было, хорошо себя чувствовал, вот и выступал часто. Подготовка шла как обычно, ничего особого не было, но с учетом каких-то нюансов соперника. Мы с Владимиром Михайловичем просматривали бои, разбирали. Федор не любил бои соперников смотреть, а если и смотрел, то один».

Сохранились кадры, что Емельяненко делал перед выходом на ринг. Он играл в карты — и заливисто смеялся.

«В дурака играли, — отметил Мичков. — Нравилось нам это. Отвлекались от боя, психологически расслаблялись. Так было проще настроиться. Когда человек все время думает о соревнованиях, о бое, он горит. Все эти переживания, эмоции отрицательно сказываются на моральной подготовке. И чтобы как-то отвлечься, мы с Михалычем приучили Федора играть в карты. Всегда играли в дурака. Ехали из Старого Оскола в Москву на поезде — играли, в аэропорту сидели — играли. Кто был чемпионом? Перед боями — всегда Федор».

***

Бой с невероятным броском Рэнделмана, не менее невероятным спасением Емельяненко и его блестящей победой продлился всего-то полторы минуты. Одним из комментаторов боя был Куинтон Рампейдж Джексон, который на том же турнире победил Рикардо Арону. И как победил! Поднял над собой, треснул о пол — и тем самым нокаутировал. То есть один турнир Critical Countdown-2004 подарил нам сразу два культовых момента, сразу два хайлайта на все времена, нечто действительно особенное. Удивительно!



Уже на 20-й секунде Кевин бросился в две ноги, поднял Федора и перевел. Емельяненко оказался на спине, потом сумел перевернуться, однако Рэнделман сохранил контроль, схватил его корпус двумя руками и провел умопомрачительный бросок.

«Я думал, у меня сердце остановится, — вспоминает Александр Мичков. — Как Федор там выжил — чудо. Рядом сидел Владимир Михайлович, я вцепился в него: «Это че, всё?!» — «Нет, все будет нормально». В результате Федор два ребра сломал. В бою Федор ничего не почувствовал, а после мы поехали в клинику, сделали снимок».

Емельяненко сгруппировался и приземлился на спину. Рэнделман накрыл Федора, однако русский боец сумел выбраться из неудобного положения, сам оказался на Рэнделмане и провел болевой прием кимуру. Победа!



Затем в ринг вышли другие полуфиналисты «Гран при»: Антонио Родриго Ногейра, Сергей Харитонов и серебряный призер Олимпиады-1992 по дзюдо Наоя Огава. Федору не нравилось поведение Огавы, с ним-то он и встретился в полуфинале — и финишировал за 54 секунды — армбаром. В финале же Емельяненко победил единогласным решением судей Ногейру. Это если совсем кратко.

В раздевалку Рэнделман пришел разъяренным. «Я тупица, тупица, тупица!» — кричал он. Потом Кевин успокоился и явился на пресс-конференцию, где сказал любопытную вещь: по мнению его секундантов — в числе которых был и Марк Коулмэн, — Федор после броска прогибом на некоторое время потерял сознание, на 3-4 секунды.

«Я даже не знал, что он в отключке, — сказал Рэнделман. — Я много раз бывал в таких позициях. Я много с кем дрался, многих подлавливал, их либо вело, либо же они оказывались в нокауте. Но если ты дерешься против меня и думаешь, что меня повело или что я в отключке, — я тут же возвращаюсь, как паук. Я не понимал, что он в отключке, потому что не видел его лица. Когда дрался с Мирко, то по его лицу понял, что вырубил его. Я пытался закрепить позицию, и, когда начал идти по моему правому колену, он в этот момент перевернул меня. Я не видел, что он был потрясен. Но мои угловые говорят, что он отключился примерно на 3-4 секунды, а потом сумел восстановиться. Мы — бойцы, мы должны уметь держать удар и возвращаться. Что сегодня сделал Федор — та причина, по которой он номер один в мире».



Однако какой повтор ни посмотри, очевидно, что Емельяненко на 3-4 секунды уж точно не отключался. Сам Федор на пресс-конференции заявил, что пережил суплекс без проблем: «В принципе удара не было большого. То есть я не почувствовал. Хотя признаю, что была ошибка — что я дал Кевину бросить себя. Это моя ошибка. Страшно не было. Думаю, нужно ориентироваться в любом положении, в любой ситуации не терять бдительность. Страшно не было».

***

Характерный момент: после боя Емельяненко направился в раздевалку Рэнделмана, чтобы поблагодарить его за бой, а еще позвать вместе выпить.

Федор: «Что делаешь после боя?»

Рэнделман: «Сегодня?»

Федор: «Да».

Рэнделман: «Что ты делаешь? Может, по пиву?»

Федор: «Ноу пиво».

Рэнделман: «Не пьешь?»

Федор: «Пить — да».

Рэнделман: «Водка?!»

Федор: «Хе-хе-хе».

Рэнделман: «Ноу водка!»

Федор: «Пиво — ноу». (Изображает тучность.)

Рэнделман: «Я буду пить водку с тобой, буду пить с тобой».

Федор: «Напиши свой номер телефона».

Кевин Рэнделман — это не только зрелищные бои и брутальный внешний вид. Это еще и обаяние, жизнелюбие, умение общаться с людьми. И мы подготовили для вас несколько эксклюзивных историй о веселом нраве Кевина.

Тим Крюдо, экс-боец UFC: «Я провел с Кевином кучу кэмпов, ездил на его бои в Pride. Он был невероятным атлетом: отличный борец, потрясающий партнер, с ним было классно находиться рядом, в его углу или просто так. Когда мы приезжали в Японию, ему очень нравилось заведение «Репанги». Это был такой ночной клуб в Токио, там любили американцев.

Мы ходили туда после боев и, дружище... Кевин тусил там до 7-8 утра. Он пил, держал сразу двух японских девушек: одну на плече, другую где-то за спиной, зажав ее рукой. В то же время умудрялся одной рукой брать стопари выпивки и вливать их в себя. Он был сердцем вечеринки. Марк Коулмэн уставал уже в 00.30, говорил: «Я устал, возвращаюсь в отель». А Кевин не останавливался до 8 утра, по-прежнему держа на плече японскую девчонку. Он был очень веселым, с ним было так прикольно, на его лице всегда была улыбка, он был очень щедрым ко всем, потрясающий парень. Я до сих пор помню, сколько он доставлял нам радости и веселья, когда был рядом".

Александр Мичков: «Где-то в Америке жили в одном отеле [c Рэнделманом]. Поздно вечером встретились и посидели по-взрослому. Они были вдвоем с Марком Коулмэном. Потом мы помогали им до номера добраться... Помочь пришлось дойти до номера».

Александр Емельяненко: «Мне очень сильно запомнилось... Я прям удивлен был! Кевина Рэнделмана помните? Царствие ему небесное. И после какого-то боя... По-моему, после того, как он Кро Копа спать отправил, точно не помню, мы садимся... Сидим я, Федя, Марк Коулмэн и Рэнделман. Сели мы одной кучкой. И я спрашиваю: «Кто что будет?» Они что-то говорят, а я тогда по-английски плохо понимал. У меня бутылка водки. Я раз водки налил, два налил, три. Сидим, говорим-говорим, уже забыли про эту выпивку. И Рэнделман обращает, обращает на себя внимание. Никто не понимает, что он говорит. Он берет одну рюмку — выпил. За другой хотел потянуться — поддержать его, а он вторую берет — запил. Выдохнул. Третью берет. Третью выпил! Думаю: чем же он сейчас будет закусывать? Смотрю, чего бы дать ему закусить. А он: «Хай, гай! Гуд гай!» И пошел к следующему — разговляться».

***

Рэнделман выступал до 39 лет, последний бой провел в мае 2011 года — на турнире MFP в Хабаровске. На YouTube даже есть репортаж местных «Вестей» о приезде Кевина на Дальний Восток, где он подпевает уличному музыканту, в шутку разговаривает со статуями в парке и утверждает, что хочет жить в Хабаровске.



В соперники ему дали Магомедбага Агаева. Бой закончился уже в первом раунде — Агаев поймал Рэнделмана на армбар и травмировал ему руку. Что ж, время историй еще не закончилось. Слово Магомедбагу Агаеву и Александру Шлеменко, который рассказал, как Кевину оказывали помощь в хабаровской больнице. Ситуация была дикой.

Агаев: «Он классный мужик. Он подошел, когда Юля (жена Магомедбага, дралась в карде хабаровского турнира, хотя была беременна. — Прим. «СЭ») выиграла. Подошел, сказал: Great fight, your wife («Хорошо твоя жена отбилась»). Мы так пересекались — он же настраивается, и я мимо ходил. Поздоровались, пообщались. Он очень человечный парень. Очень добрый, вообще без грязи. А когда бой прошел, я ему болевой сделал, и, оказывается, у него сустав вышел из суставной сумки. И я это потом узнал. Я просто на видео потом смотрел: у него рука висела, и он ходил с этой рукой вместо того, чтобы подойти и сказать, что проблемы с рукой. Он до последнего момента ходил, а потом его повезли в больницу, чтобы решить этот момент».

Шлеменко: «Там такая жесть [в больнице, куда привезли Рэнделмана]! Ты представь: там трупы валяются, зеленые люди, кто-то умирает, кто-то пьяный, кто-то с такой башкой [раздутой]. Там заходишь, и там реально... Я там не был, но мне рассказывали. Я представляю, что это такое, я в больницах российских был некоторых. Сейчас получше ситуация стала, а тогда это вообще был беспредел. Причем его принимал бухой врач, который ему без анестезии хотел руку вправить. И он [Рэнделман] чуть не убил его там».

Агаев: «Такое было. Мне, честно говоря, где-то обидно было. Все-таки Рэнделман такая масштабная личность, и он попал в такие условия... Да, мне рассказывали этот момент, что он там чуть не бегал за врачом злой. (Смеется.) Врач то ли прикололся, то ли что-то сделал. То ли [Рэнделман] надавать ему хотел: ты что так себя ведешь? Такое было».



***

Всего Рэнделман перенес где-то 20 операций. Случилось с ним и такое несчастье, как золотистый стафилококк, который он подхватил на тренировке — в 2007 году. Тогда его иммунитет настолько ослаб, что Кевин начал гнить заживо. Это не преувеличение — на его теле появились дыры. После той болезни он провел лишь пять боев.

Последнее интервью Рэнделман дал 5 февраля 2016 года — MMA Weekly. Кевин источал бодрость и позитив. А через шесть дней он скончался в больнице. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, развившаяся на фоне пневмонии. Ему было 44 года.