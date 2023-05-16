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16 мая, 13:45

Нганну официально стал бойцом PFL. Бывший чемпион UFC выбил роскошные условия

Бывший чемпион UFC Нганну подписал контракт с лигой PFL
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Боец Фрэнсис Нганну.
Фрэнсис Нганну.
Фото Getty Images
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Фрэнсис получил от PFL широкие полномочия.

Фрэнсис Нганну наконец-то нашел новое место работы. Камерунец стал бойцом PFL — теперь об этом можно говорить официально, так как новость анонсировали в официальных соцсетях промоушена.

В PFL также сослались на материал издания NY Times, в котором сообщается, что Нганну подписал специальный контракт на несколько поединков. Отмечается, что Фрэнсис намерен провести бой по смешанным единоборствам в середине 2024 года после того, как в 2023-м выступит по правилам бокса. При этом сделка Нганну с PFL охватывает только поединки по смешанным единоборствам — по боксу он сможет биться в другой организации. Длительность контракта и его финансовые условия не раскрывали ни в PFL, ни сам Фрэнсис. «Скажем так, моя сделка с PFL — больше, чем предлагал кто-либо другой», — цитирует бойца NY Times.

Известно, что в рамках соглашения Нганну станет председателем PFL Africa. Видимо, теперь промоушен будет чаще выбираться за пределы США, чтобы посещать родной континент Фрэнсиса. Также Нганну будет работать в консультативном совете компании, чтобы представлять интересы бойцов.

«Последние несколько месяцев были очень интересным временем, но я очень взволнован этим соглашением с PFL, потому что они предложили то, что я ожидал. Они не просто появились как промоушен, который искал бойца, но действительно пришли как партнер, который видит в вас больше ценности как в человеке», — заявил экс-чемпион UFC.

Нганну будет драться в новообразованном дивизионе Super Fight, который создали для привлечения звездных бойцов с контрактами на более выгодных условиях, в том числе большие гонорары и доходы от продаж платных трансляций. Первыми, кто заключил подобные сделки с лигой, стали Джейк Пол и Кайла Харрисон.

Боец Фрэнсис Нганну.
Фото Соцсети

По словам исполнительного директора PFL Питера Мюррея, лига начала переговоры с Нганну вскоре после того, как он стал свободным агентом. Нганну отметил, что он вел предварительные переговоры только с одним другим промоушеном, сингапурским ONE Championship. «Они не могли предложить ничего, кроме контракта с бойцом и промоушеном, что меня не интересовало», — сказал Нганну об оффере ONE. — «Я искал ценность и влияние, а также то, что я могу привнести в свое наследие».

«Это не сделка со спортсменом. Сегодня Фрэнсис — икона спорта, он лучший в мире в своем деле, и он работает в PFL. Мы вместе в бизнесе», — добавил Мюррей, который также отметил, что первые ивенты в Африке планируются на 2025 год, хотя работа над ними начнется в 2024-м. В процесс подготовки, который частично возглавит Нганну, войдет поиск бойцов на континенте и стран для проведения турниров. Первыми странами, которые должны принять турнир PFL, Нганну видит Камерун, Нигерию, Сенегал и ЮАР.

Франсис Нганну
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