«Хочу пойти на танцы, работать над телом». Гаджи Автомат — о гибели тренера, Хадисе и приемах у психолога

А еще боец рассказал, что скоро набьет новую татуировку.

Одна из самых скандальных тем в российских ММА начала 2023 года — эпатажный выход на бой Гаджи Наврузова и Хадиса Ибрагимова, а также последующие трагические события в Дербенте, где в уличном конфликте погиб тренер Видади Марданов. Гаджи Автомат, который сейчас восстанавливается от травмы, посетил турнир Ural FC 2 в Самаре, где поговорил с «СЭ» о переживаниях из-за произошедшего, причинах кардинальной смены имиджа и планах набить новую татуировку.

— С чем связана такая кардинальная смена имиджа (Гаджи побрился налысо. — Прим. «СЭ»)?

— Просто захотелось все с себя скинуть и полностью начать с чистого листа. И решил, что имидж, прическу надо тоже поменять. Жене очень не нравится, моим друзьям, команде нашей, Хадису, пацанам — все говорят, что мне очень идет.

— Ты сказал, что в Ural FC тебе сделали предложение, которое тебя мотивировало вернуться в бои. Даже сказал, что готов драться с одной рукой. Ты пошутил?

— Как я уже говорил, деньги мотивируют на такие поступки хорошие. Да, если они мне заплатят, я подерусь одной рукой. Это моя работа, я в этом ничего плохого не вижу.

— Ты ведь на последний поединок вышел с травмой. Не переживаешь, что бой тоже не очень хорошо закончится, потому что соперник будет знать слабое место?

— Какой интересный вопрос вы задали. Нет, не переживаю, нормально все.

— А в Ural FC согласны будут, что ты на их турнире выйдешь с травмой руки?

— Они такой бой, наверное, не допустят, и вообще, мне кажется... Нет, если они дадут, конечно, я подерусь. А так они сказали, что будут ждать, пока вылечится рука, и уже с двумя руками подеремся.

— Уже давно говорят, что ты можешь подраться с Вячеславом Дациком. Можно ли говорить, что именно Слава будет твоим следующим соперником?

— Да, можно так говорить, потому что сделали предложение. Главное, чтобы и сроки совпали, например, с моим восстановлением, и у Славы не было травмы. Можно считать, что следующее возвращение будет с Дациком. Я считаю, громкое событие.

— Если вспоминать тот выход на бой с Родригесом, после него в интернете обрушилось много хейта. Как переживал? Ты не так много интервью давал, решил закрыться от прессы?

— Ну да, отошел чуть-чуть, оставили меня, тем более еще лечил руку. Переживания... Конечно, они были. Волна энергетическая, поток ударил по мне. Но сейчас все хорошо, все отлично.

— Был ли человек, от которого не ожидал получить негатива?

— Нет, все хорошо, все четко. Кто должен был, те критиковали, кто не должен, те поддерживали. Это жизнь, все так, как надо.

— Было ли такое, что ты не ожидал от кого-то получить поддержку, а она пришла?

— Да, конечно, было. Очень много людей поддержали вообще, от кого даже не ожидал. Даня Регбист даже позвонил мне, я был в больнице. Точнее, мы попереписывались. Пожелал он удачи и хорошего восстановления.

— По ощущениям кто переживал всю эту ситуацию больше, ты или Хадис?

— Хадис. Вот у тебя вопросы, молодец, подготовился! Хадис больше переживал. Очень большой удар от наших земляков принял он на себя. Мне кажется, ему было тяжелее. Защитил, может, меня — восстановление руки, операция и так далее, а он принял весь удар.

Гаджи Автомат. Фото Соцсети

— Мы знаем, что для бойца ты мыслишь нестандартно и не зашорено. Если не секрет, ходил ли когда-нибудь на прием к психологу?

— Знаете, психолог со мной разговаривает и говорит, что я вообще адекватный. Я говорю: «Какой я [адекватный]? Я больной на голову! (Смеется.)» Конечно, с разными людьми общался. Можно так назвать, с психологами, да. Все говорили, что я адекватный. Я говорил, что больной на голову, они: «Нет, нет, ты слишком продуманный».

— Прорабатывали проблему того, как тебя воспринимают соотечественники?

— Не то что прорабатывали. Конечно, обсуждали, как, что и почему. Я и сам пытаюсь поставить себя на их сторону, [чтобы] их сторону понять. В дальнейшем какие-то моменты поменять — психологи мне подсказали.

— Ты на эмоциях сказал фанатам не называть тебя бойцом из Дагестана. А как лучше тебя идентифицировать?

— Это наш с ними конфликт, мы сами свой конфликт решим. Все хорошо у нас. Я представляю Дагестан, все четко!

— Считается, что одной из причин конфликта между Видади Мардановым и Акбаром Гаджиэкперовым стал ваш выход. Как отреагировал на гибель Марданова и знал ли его лично?

— Нет, я не был знаком ни с одним, ни со вторым. Печально, конечно, что так случилось. Не должно было так случиться. Я не люблю, когда эти конфликты, драки, выяснения. Злость людей мне чуть не нравится. Сами бои — ты дерешься, тоже должен, но не хочется причинить какой-то вред человеку. Это ужасная ситуация. Надеюсь, дальше люди все возьмут пример и будут лучше языком решать свои проблемы. Не знаю, как тебе ответить на этот вопрос.

— Тебя поражает, что люди, во-первых, с тобой не были знакомы, а во-вторых, из-за такого, возможно, незначительного повода, так решают конфликты?

— Да я вообще считаю, что это не из-за нас. Самая ситуация... Мы все люди, мы должны умнеть, разговаривать и находить какие-то точки соприкосновения. Не надо друг на друга злиться. И так в мире что у нас творится...

— Хадис говорил, что больше танцев в его жизни не будет, но ты, как я понимаю, от них полностью не отказываешься. А Хадис объяснял тебе, почему он принял такое решение?

— Какие-то вопросы подготовил... Хадис — это Хадис, я — это я. Хадис сказал, что танцевать больше не будет, но это не должно связывать... Мне нравится, мне хочется танцевать. Это такой посыл доброты и шоу, ничего плохого нет. Я понимаю, что наш менталитет, нельзя так делать. Но еще раз говорю: я ничего плохого не делал. Вон я палочкой наколдовал сам себе руку — смотрите, что случилось. Все равно в этом не было такого посыла. Хадис не будет танцевать, я хочу танцевать. Буду ли я выходить на бой с танцем, не могу вам сейчас ответить, я не думал. Посмотрим, что будет. Но танцевать я хочу. Я хочу пойти на танцы с тренером, потому что это гибкость тела, нужно нам. Как я считаю, мне нужно. Даже йога — это работа со своим телом, это прикольно для своего развития не только в боях, но и в жизни. Я считаю, что надо работать над своим телом.

Гаджи Автомат. Фото Соцсети

— По поводу фразы «палочкой наколдовал травму». Такой интерпретации не слышал, но слышал издевательские комментарии в духе «оберег не уберег».

— Не сработал, представь, не сработал (смеется)! Ну, ничего страшного. Это люди херню сделают... Я за нее сам отвечаю и сам перед Всевышним несу ответственность. Следующий вопрос.

— Все ведь началось с татуировки. Были мысли свести тату, когда из-за нее на тебя ополчились?

— У тебя вопросы не заканчиваются? Тебя Хадис послал (смеется)? Ты такой молодец, все правильно делаешь, и такие вопросы у тебя прикольные, но вы мне Хадиса напоминаете. Мне приходится теперь защищаться. Точно не Хадис тебе написал вопросы? Нет, не хочу, отстань, не буду я... Татуировку не трогайте, это моя татуировка, я за нее сам несу ответственность. Я должен сам это пройти, этот путь.

— Новые татуировки будут?

— Будут! Тебя точно Хадис отправил, я тебе отвечаю. Но татуировки будут, давай дальше. Уже все запланировано.

— Даже запись есть к тату-мастеру?

— Уже даже эскиз и понимание, что я хочу. Но это будет просто рисунок!

— Ты говорил, что будешь участвовать в ТВ-проекте. Можно ли уже об этом рассказать?

— Наверное, можно рассказать. На «Нашем деле» будет проект «Двор на двор», будет четыре ведущих: я с Виктором Блудом, еще Кирилл Сарычев... Забыл четвертого ведущего, извиняюсь. Они и мы команду будем собирать, будем летать в разные города и собирать людей. Мне звонит девушка и говорит: Гаджи, смотри, такая ситуация... Я не помню, какие города у нас, грубо говоря, первый — Москва, второй — Махачкала. Вы поедете, полетите? Я говорю: нет, давайте в Махачкалу не полечу, пока мы наш конфликт не урегулируем. Но проект будет, по-моему, первый вылет у меня 14 апреля. Будем искать новых звезд, молодых бойцов.

— В Махачкалу не летишь — опасаешься каких-то покушений?

— Чего опасаюсь... Просто не хочу, пока не решим наш конфликт. Хотя в священный месяц Рамадан я могу туда спокойно полететь. Просто пока нам надо какие-то моменты урегулировать.