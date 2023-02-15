Уничтожения в Top Dog и мощный дебют в кикбоксинге. Самые жесткие нокауты Гаджи Автомата

Наврузов умеет не только нокаутировать с рук, но и бить ногами.

17 февраля в Минске состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по профессиональному кикбоксингу. Главным событием вечера станет поединок Петра Романкевича и Сауло Кавалари, а в соглавном поединке Гаджи Автомат встретится с Фернандо Родригесом. Бойцы проведут реванш: летом 2022-го они бились по боксу в перчатках для ММА, и тогда бразилец победил раздельным решением судей, но позже результат изменили на ничью.

Гаджи Наврузов — опасный нокаутер, который доказал это в первую очередь выступлениями в кулачных поединках. Вспоминаем лучшие финиши Автомата, один из которых случился как раз в кикбоксинге.

Фото Соцсети

Златко Станоевич, 10.02.2012, Corona Cup, кикбоксинг

Дебютный для Наврузова бой по правилам кикбоксинга прошел в клубе «Корона» на Новом Арбате в Москве и проходил по регламенту четыре раунда по две минуты. Соперником стал другой дебютант, Златко Станоевич из Сербии. Поединок дотянулся до четвертого отрезка, но до решения дело не дошло.

По истечении первой минуты Гаджи (тогда еще не Автомат) выбросил такой хлесткий лоу-кик, что оппонент не удержался на ногах. После того как Станоевич встал, он хромал, но надеялся продолжить бой. Однако угол серба увидел, что ничем хорошим это не закончится, и выбросил полотенце.

Ярослав Ремыга, 18.02.2020, Top Dog FC 2, кулачный поединок

Поединок Автомата против бойца по прозвищу Таец стал первым для Наврузова в кулачке и проходил на втором в истории турнире Top Dog. Ремыга вышел против Гаджи на двухдневном уведомлении с травмой и заложенным носом. Ярослав был на 4 см выше Автомата, но весил на 18 кило меньше.

Таец грохнулся в нокаут уже на 20-й секунде боя, когда Автомат с каменным лицом донес до него жесткую двойку — правый и левый хук. Ремыга даже подняться не смог с первого раза, поэтому рефери решил продлить не поединок, а спортивную карьеру Алексея, и сигнализировал об остановке.

Александр Калашников, 12.05.2020, Top Dog FC 3, кулачный поединок

Во вступительном ролике Калашников по прозвищу Калаш отметил, что он тоже автомат, поэтому бой получится классным. В этот раз оппонент Гаджи весил на 22 килограмма больше и был немного повыше, но это не дало ему преимущества.

Уже на 20-й секунде поединка Автомат отправил соперника в нокдаун, но Александр нашел силы продолжить поединок. Правда, ненадолго. Всего через семь секунд Калаш упал после размашистого удара с правой. Калашников встал, но судья ему продолжить не позволил, хотя из угла Александра призывали поднять руки.

Торнике Мамукашвили, 29.07.2020, Top Dog FC 4, кулачный поединок

Грузинский боксер с необычным прозвищем Толик подошел к поединку с Наврузовым с серьезным простоем: он не выступал четыре года, а на голых кулаках не бился ни разу. Толик уступал Гаджи в габаритах, но был моложе на восемь лет.

Поначалу казалось, что Мамукашвили окажется самым серьезным соперником Автомата в кулачных поединках: Торнике на равных рубился с парнем, который вырубал всех предыдущих соперников. Но опасность с обеих сторон шла только первые 44 секунды, а на 45-й Гаджи уронил Мамукашвили стильным ударом снизу. Торнике продолжил поединок, но, наверное, не стоило. Уже через пять секунд Наврузов снова донес до его головы мощный выстрел с левой. Рефери медленно отсчитал до десяти, но этого времени Толику не хватило, чтобы встать на ноги.