Григорий Дрозд: «У Шлеменко все по нисходящей. Возможно, он просто постарел»

Авторская колонка экс-чемпиона мира по версии WBC Григория Дрозда — специально для «СЭ».

21 апреля в Москве состоится новый турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Формат — три раунда по три минуты по правилам кикбоксинга. Уверен, нас ждут захватывающие поединки. Я буду комментировать их на телеканале в прямом эфире. Ну а пока — предстартовый расклад.

Александр Шлеменко (Россия) — Ясубей Эномото (Швейцария)

Главный бой вечера. Впервые эти ребята встретились в Москве в 2014 году. На днях пересмотрел их поединок, проходивший по правилам ММА. Он получился очень интересным. Шлеменко беспрерывно атаковал и победил единогласным решением судей. Заслуженно! Впрочем, надо отдать должное и Эномото — выглядел он достойно. Что в защите, что в контратаках. С реакцией у него порядок.

Понятно, оба были посвежее, помоложе. Но у меня нет сомнений, что и сейчас будет яркий бой, ведь Эномото мечтает о реванше. Парень крепкий, очень быстрый, агрессивный. Руки хорошие. По ударной технике никаких вопросов. Нокаутировать его сложно.

У Шлеменко своя история. В последних боях он, мягко говоря, не впечатляет. Ничья с бразильцем Соузой, потом два поражения подряд — от серба Илича, который уже на 21-й секунде отправил Александра в нокаут, и Исмаилова. Все по нисходящей. Причем это касается не только результата, но и реакции, функционалки. Возможно, Шлеменко просто постарел — через месяц ему стукнет 39. Возраст для бойца солидный.

Тем не менее не стоит окончательно списывать его в утиль. Я знаю характер Александра. Он из тех, кто всегда бьется до конца. На ринге действует по принципу: ни шагу назад! Воин! Умеет терпеть — даже когда ему ломают руку, ногу или проводят удушающий. У него очень высокий болевой порог.

Говорить о том, что Шлеменко явный фаворит и в пятницу снесет швейцарца, было бы преувеличением. Уверен в одном: Александр сделает все, чтобы вырвать победу и доказать — он еще может проводить бои на самом высоком уровне.

Не будем забывать, что Шлеменко придерживается здорового образа жизни, постоянно в тренинге. Себя не запускает. Думаю, у него неплохие шансы одолеть Эномото. Ну а бой наверняка продлится всю дистанцию. Он же пройдет по правилам кикбоксинга. А значит, не будет болевых и удушающих приемов.

Прогноз: Победа Шлеменко.

Фото Соцсети

Мариф Пираев (Россия) — Родриго Капораль (Китай)

Соглавный бой вечера. Пираев — звезда Fight Nights. Неплохо защищается. В октагоне ведет себя так, что всем видом показывает — именно он здесь хозяин.

Основной минус — не умеет справляться с огромным давлением, когда соперник постоянно атакует. Вот тут сразу возникают сложности. Мариф любит работать на дистанции. Когда нет мощного прессинга. Может и справа ударить, и левой ногой зацепить.

Другая проблема — крупноват для своего веса. Много гоняет. Например, прошлым летом ради титульного боя с азербайджанцем Нариманом Аббасовым за два месяца согнал 20 с лишним килограммов! В итоге быстро просел физически и после второго раунда угол Пираева выбросил белое полотенце.

Бразилец Капораль, представляющий Китай, старше Пираева на девять лет. В 2019-м уже побеждал его в турнире по правилам ММА. Но в кикбоксинге, на мой взгляд, у нашего парня больше шансов. В стойке он очень хорош. У Капораля, обладателя черного пояса по джиу-джитсу, великолепные борцовские навыки, а вот ударная техника — не его конек. В любом случае рубка будет такая, что никто из зрителей не останется равнодушным.

Прогноз: победа Пираева.

Геннадий Макарян (Россия) — Вадим Апсит (Россия)

Возможности Апсита мне хорошо известны. Я же вице-президент Федерации тайского бокса России, плюс руковожу московской федерацией. А Вадим — чемпион Москвы по тайскому боксу, призер чемпионата страны по кикбоксингу в разделе К-1. У него прекрасный тренер — Абдулла Беделов.

Парадокс — в любителях Апситу чего-то не хватает. То ли скорости, то ли реакции. Зато в профи, наоборот, получается! У него неплохая техника, сильный удар. Макарян — тоже качественный кикбоксер. Агрессивный, харизматичный.

Нас ждет очень интересный и динамичный бой. Явного фаворита здесь нет. Но поскольку Апсита знаю чуть лучше, ему и отдам предпочтение.

Прогноз: победа Апсита.

Фото Соцсети

Анастасия Янькова (Россия) — Сюденюр Бостанжи (Турция)

Впервые в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет и женский поединок. Спустя пять лет мы снова увидим в деле Анастасию Янькову. В 2018-м на турнире Bellator 200 она проиграла британке Джексон и с тех пор в октагон не выходила. Сосредоточилась на телевизионной карьере.

На ТВ у нее получалось. Девушка эффектная, обаятельная, уверенно держится в кадре. Казалось, в этом направлении и будет двигаться дальше. Периодически мы пересекались в студии — Настя ни разу не обмолвилась о том, что планирует вернуться на ринг. Так что для меня ее возвращение — огромный сюрприз. Что ж, тем интереснее!

Хотя главный вопрос, на который пока нет ответа: этот бой — разовая акция или Янькова действительно намерена возобновить спортивную карьеру?

База Насти — тайский бокс. Наверное, поэтому и выбрала для камбэка не ММА, а кикбоксинг. Она любит бить ногами, у нее роскошный лоу-кик. Правда, мы не знаем, в какой сейчас форме Янькова, чем занималась, помимо работы на ТВ. Возможно, регулярно спарринговала в зале. Но все равно внесоревновательный период длиной пять лет — это очень много.

А ее сопернице — 18, в прошлом году выиграла молодежный чемпионат мира по тайскому боксу. Турецкие бойцы всегда хорошо подготовлены, драться любят и умеют. Недостаток техники с лихвой компенсируют решительностью, агрессией, напором. Это касается и мужчин, и женщин. В общем, Янькову ждет не просто серьезное испытание — настоящая война!

И все-таки надеюсь, что опыт — да при поддержке родных стен — победит молодость. По крайней мере, болеть за Настю буду всей душой.

Прогноз: победа Яньковой.