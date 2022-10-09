Хабиб готов был порвать колено перед боем, но не дать себя перевести. «Он бился насмерть за каждый тейкдаун!»

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25 мая 2013 года Хабиб Нурмагомедов выбил один из величайших борцовских рекордов в истории UFC. В бою против Абеля Трухильо он провел 21 успешный тейкдаун — немыслимая цифра для трех раундов. Никто ни до ни после него не переводил столько раз соперника в UFC, даже в 25-минутном поединке.
Остроумно высказался о том достижении комментатор поединка Джо Роган. Трухильо был чем-то недоволен в концовке боя и обратился к рефери. Роган тут же урезонил американца: «Как ты можешь на что-то жаловаться рефери, когда тебя бросили об каждый дюйм канваса?» Сам Хабиб, вспоминая рекорд много лет спустя, жалел, что не перевел Трухильо еще больше. Просто не был в курсе по ходу боя, что творит историю, и можно еще немножко поднажать.
«Перед тем боем я повредил левое колено, связки, — говорил Хабиб в интервью с «СЭ». — У меня колено было опухшее, я особо тренироваться не мог. Когда в бой зашел, я его бросал, он поднимался, потому что я не мог его спину забрать, не мог ноги заправлять, потому что колено болело. И про себя я подумал: «Буду просто бросать его каждый раунд, все 15 минут». И всё. А в стойке он был очень опасный боец, с ним зарубаться было рискованно. А если бы я знал, что есть определенные рекорды... Это же был 2013 год, никаких рекордов никто не знал. Это только потом я узнал, что в пятираундовом бою был рекорд у Шона Шерка, который провел 16 тейкдаунов, а я провел в трех раундах 21. А если бы знал, я бы еще больше бросал. У меня были моменты — я бы давал ему подниматься и еще бросал. Секундантам бы сказал, чтобы считали, сколько тейкдаунов. Это сейчас люди могут увидеть определенный рекорд и постараться его сбить. В том бою я мог его еще больше бросать».
То, как Хабиб получил травму колена перед боем, — отдельная красивая история. Во время кэмпа в АКА он так упирался за каждый тейкдаун в спаррингах, даже в самых безнадежных позициях и завязках, что в итоге сломался. Бывший претендент на пояс UFC, партнер Хабиба в те годы Грей Мэйнард до сих пор восхищается им, вспоминая то упорство.
«Я помню, как травмировал колено Хабибу, когда он готовился к Абелю Трухильо. Из-за этой травмы он пол-лагеря не тренировался. Мы боролись, и он ни в какую не давал себя перевести.
Просто насмерть бился за каждый тейкдаун. И была ситуация, когда он уже был почти внизу, я почти перевел его, и тут у него полетело колено. Вот так он упирался — готов был травмироваться, но не дать себя перевести. Зверь".