Хабиб готов был порвать колено перед боем, но не дать себя перевести. «Он бился насмерть за каждый тейкдаун!»

Сильная история.

25 мая 2013 года Хабиб Нурмагомедов выбил один из величайших борцовских рекордов в истории UFC. В бою против Абеля Трухильо он провел 21 успешный тейкдаун — немыслимая цифра для трех раундов. Никто ни до ни после него не переводил столько раз соперника в UFC, даже в 25-минутном поединке.

Остроумно высказался о том достижении комментатор поединка Джо Роган. Трухильо был чем-то недоволен в концовке боя и обратился к рефери. Роган тут же урезонил американца: «Как ты можешь на что-то жаловаться рефери, когда тебя бросили об каждый дюйм канваса?» Сам Хабиб, вспоминая рекорд много лет спустя, жалел, что не перевел Трухильо еще больше. Просто не был в курсе по ходу боя, что творит историю, и можно еще немножко поднажать.

«Перед тем боем я повредил левое колено, связки, — говорил Хабиб в интервью с «СЭ». — У меня колено было опухшее, я особо тренироваться не мог. Когда в бой зашел, я его бросал, он поднимался, потому что я не мог его спину забрать, не мог ноги заправлять, потому что колено болело. И про себя я подумал: «Буду просто бросать его каждый раунд, все 15 минут». И всё. А в стойке он был очень опасный боец, с ним зарубаться было рискованно. А если бы я знал, что есть определенные рекорды... Это же был 2013 год, никаких рекордов никто не знал. Это только потом я узнал, что в пятираундовом бою был рекорд у Шона Шерка, который провел 16 тейкдаунов, а я провел в трех раундах 21. А если бы знал, я бы еще больше бросал. У меня были моменты — я бы давал ему подниматься и еще бросал. Секундантам бы сказал, чтобы считали, сколько тейкдаунов. Это сейчас люди могут увидеть определенный рекорд и постараться его сбить. В том бою я мог его еще больше бросать».

То, как Хабиб получил травму колена перед боем, — отдельная красивая история. Во время кэмпа в АКА он так упирался за каждый тейкдаун в спаррингах, даже в самых безнадежных позициях и завязках, что в итоге сломался. Бывший претендент на пояс UFC, партнер Хабиба в те годы Грей Мэйнард до сих пор восхищается им, вспоминая то упорство.

Хабиб за борцовской работой в АКА. Фото Соцсети

«Я помню, как травмировал колено Хабибу, когда он готовился к Абелю Трухильо. Из-за этой травмы он пол-лагеря не тренировался. Мы боролись, и он ни в какую не давал себя перевести.

Просто насмерть бился за каждый тейкдаун. И была ситуация, когда он уже был почти внизу, я почти перевел его, и тут у него полетело колено. Вот так он упирался — готов был травмироваться, но не дать себя перевести. Зверь".