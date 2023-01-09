Что стоит за заявлением Хабиба об уходе из ММА. Мы все выяснили

В субботу появилась информация о том, что Хабиб Нурмагомедов решил полностью покинуть индустрию. Это не совсем так, однако его действительно там станет меньше.

В середине минувшей недели на базе отдыха «Янтарное», что неподалеку от Кизилюрта, прошло собрание бойцов школы им. Абдулманапа Нурмагомедова, проще говоря — команды Хабиба. Были подведены итоги 2022 года, вполне успешного. Например, Ислам Махачев стал чемпионом UFC, а Усман Нурмагомедов взял пояс в Bellator.

На следующий день Нурмагомедов выложил общее фото и написал: «Год, конечно, выдался очень насыщенным и успешным. Берегите себя, братья. Надеюсь, мое решение пойдет только на пользу, обнял вас всех крепко. Спасибо вам, вы были большой причиной моего успеха в спорте». Что за решение принято, Хабиб не уточнил.

Однако в пятницу вечером Telegram-канал «Спросите у Расула», освещающий все аспекты жизнь Дагестана, разместил такое сообщение: «Хабиб Нурмагомедов покидает индустрию ММА с концами. Это касается и тренерской карьеры, и всего остального, что связано с ММА. Речи о переходе в политику не идет. Сейчас спортсмен находится дома». В субботу канал уточнил, что такое решение Хабиб принял из-за желания уделять больше времени семье.

Вскоре Нурмагомедов репостнул текст сообщения «Спросите у Расула». В СМИ пошли заголовки «Хабиб подтвердил, что уходит из ММА». Тем не менее вопросы оставались. Уйти из индустрии с концами — это как? Больше не участвовать в тренировочном процессе бойцов, не секундировать их? Бросить промоушен Eagle FC, владельцем которого он является? Прекратить финансирование школы единоборств имени своего отца? Остановить строительство спортивной базы в Сильди?

В воскресенье с разъяснениями выступил Шамиль Завуров, президент Eagle FC, троюродный брат Нурмагомедова. В интервью «СЭ» он дал понять: сейчас Хабиб лишь ограничит свое участие в делах команды, но остается и владельцем Eagle FC, и спонсором школы, и человеком, на чьи деньги строится база в Сильди. То есть индустрию, конечно, не покидает. Но при этом Нурмагомедов больше не станет постоянно присутствовать на сборах бойцов — и, судя по всему, перестанет их секундировать. Во всяком случае, регулярно.

Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ» Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вот цитата Завурова: «Как всегда СМИ все раздувают. Я читаю новости каждый день, друзья звонят, спрашивают: «Хабиб что, полностью завязал с индустрией? Как там Eagle FC?» Просто Хабиб собрал ребят, объяснил им, что, например, в прошлом году он не пропустил ни одного сбора, ездил на их соревнования. У нас же команда большая: то Ислам готовится, то Усман, то Умар, то Тагир, то Зуба. У людей постоянные тренировки.

И Хабиб посмотрел, взвесил: в год он только два-три месяца находился дома. Остальное время — разъезды, поездки, соревнования, подготовка. У каждого первый ее этап, второй, сборы. Они же длятся не один-два дня. Месяц, две недели, три с ними ездит. И Хабиб подумал, сел и, чтобы ребята не обижались... Ну, все уже состоявшиеся спортсмены, добились больших результатов. Главное, чтобы не обижались. С одним поедет, со вторым не поедет. Хабиб говорит: «Я не смогу с вами ездить, как раньше это делал. Сборы, подготовка...» Вот так аккуратно им объяснил, что у него есть семья, что надо уделять ей время. Поэтому ничего об уходе из индустрии ММА не было. Думаю, что никто так не выдержал бы вот эти поездки, перелеты.

Есть команда, ничего не изменилось, друг другу продолжим помогать, поддерживать. Просто Хабиб перестанет постоянно ездить с ними, все время находиться рядом. Чуть-чуть больше времени уделит семье. В СМИ сразу раздули: «Все, ушел».

Eagle FC продолжим продвигать. Потому что понимаем: если Хабиб уйдет, организация завтра же развалится. Она держится на нем. Там очень много молодых ребят, очень много бойцов выступает, поэтому не хочется так взять и это оставить. Но если Eagle FC продолжит также забирать у него время, конечно, Хабиб скажет: «Извините, я же не для этого с ребятами говорил». Поэтому нам придется его немного освободить, не слишком занимать. Как президент не стану постоянно его на все турниры звать. Если в таком формате, надеюсь, все нормально у нас сложится. Пока такой план. Посмотрим, как пойдет дальше".

Даты ближайшего турнира Eagle FC пока нет. Вероятно, он состоится в феврале или марте, предполагаемые локации — Саудовская Аравия, Египет. Нурмагомедов приобрел промоушен в ноябре 2020 года. В 2021-м соревнования шли чуть ли не каждый месяц, в 2022-м же их оказалось куда меньше — всего восемь. Причем лишь один прошел в России — по слухам, из-за неких проблему у основного спонсора, известного производителя энергетических напитков. Американские турниры Eagle FC не проводятся с мая — и предпосылок к кардинальным изменениям в этом плане нет. Из-за принципиальной позиции Хабиба у Eagle FC нет спонсора-букмекера, что, безусловно, сказывается на финансовом благополучии лиги: сейчас по-серьезному в ММА готовы вкладываться только представители этого бизнеса. Так или иначе, Нурмагомедов по-прежнему владелец Eagle FC и продавать промоушен, судя по словам Завурова, не намерен.

11 февраля Исламу Махачеву предстоит защищать титул UFC в легком весе в австралийском Перте — в бою против Алекса Волкановски. Полетит ли туда Хабиб, будет ли в углу Ислама, Завуров не знает. Но Шамиль уверен: если Нурмагомедов не приедет, то перед поединком обязательно созвонится с другом. «Будут наставления однозначно. Как минимум по телефону. И Исламу, и Умару — всем ребятам», — сказал Завуров «СЭ».

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев. Соцсети

В Сети много комментариев насчет того, что Хабиб решил отойти от активного участия в жизни бойцов из-за религии: в Катаре, где Нурмагомедов посетил несколько матчей чемпионата мира по футболу, он встретился с известным исламским проповедником Закиром Найком. Тем не менее боец АСА Магомедрасул Хасбулаев, также присутствовавший на встрече в «Янтарном», заверил «СЭ»: Хабиб решил отдалиться от дел команды исключительно из-за своей семьи. «Побольше хочет внимания уделять родным. Другой причины нет. Потому что он везде с ребятами на сборах, а дома дети растут, им тоже нужно время уделять, воспитывать», — сказал Хасбулаев.

Портал MMA Junkie назвал Хабиба лучшим тренером 2022 года, но с этим направлением он решил закончить — тоже на победной ноте. Последний, кого секундировал Нурмагомедов, — Махачев в чемпионском бою с Чарльзом Оливейрой. Из ММА, как видим, великий боец полностью не ушел. Да и как покинуть то место, где ты рос всю жизнь? Логично закончить этот текст словами Завурова: «Куда он уйдет? У него своя школа здесь, откроется база в горах. Братишки, племянники — все выступают. Вот так завязать просто невозможно, думаю».