«Ислам должен пройти Оливейру катком». Хабиб — о главном бое года

В ходе разговора выяснилось, какое у Махачева было прозвище в детстве.

В преддверии боя Ислама Махачева и Чарльза Оливейры на турнире UFC 280 (22 октября) Хабиб Нурмагомедов дал большое интервью YouTube-каналу UFC Russia.

О возобновлении карьеры

— Ну, не сказал бы, что поменьше [стали спрашивать о возвращении]. С каждым разом, когда в бывшем моем весе происходит какая-то активность, все возвращаются, как обычно: «Хабибу надо вернуться», «Когда вернешься?» Бывает куча сообщений. Я к этому с пониманием отношусь, потому что ушел на пике, был чемпионом, до меня очень многие делали этот трюк — набивали себе цену: ему заплатят, и он возвращался.

Надо вернуться к тому, почему я закончил. У меня же были личные обстоятельства, связанные с семьей, с отцом. Конечно, я мог бы дальше продолжать. Многие думают, что я просто ушел, чтобы выбить себе хороший контракт, побольше денег. Нет, такого не было. Это было такое железобетонное решение, я вообще не вижу вариантов, как это может измениться.

Что сказала мама после окончания карьеры? Мы никогда это не обсуждали. Я никогда не обсуждал с мамой именно этот момент. Для кого-то это может показаться странным. Были какие-то бои, когда мы обсуждали какие-то моменты, которые были интересны. Может быть, из-за того, что это такой эмоциональный момент, мама не обсуждала. Даже не знаю. Она не спрашивала — я тоже не рассказывал. Она, конечно, видела весь последний бой. Предыдущие бои — старались, чтобы она не смотрела.

О работе тренером

— Старший наставник — я думаю, что это будет более близко. Называть себя тренером, хотя я никогда не был их тренером... Потому что мы все вместе тренировались, у нас был тренер. Конечно, я с ними тренируюсь сейчас тоже. Когда у меня бывает время, я посещаю зал. Целый день могу быть занят, вечером могу кому-то позвонить, чтобы позвать домой, дома побороться. Я больше как старший наставник, потому что я самый старший среди них, и приходится инициативу в свои руки брать, контролировать какие-то моменты. Потому что я чувствую, что есть много моментов, где я могу поделиться опытом и знаниями.

Обижаются ли? Здравомыслящий человек с правильным пониманием жизненных позиций может понять, для чего это все. Мне же это не надо, это для них. Не обижаются. У нас очень хорошая связка в команде, ребята уважительные, воспитанные, уже столько лет вместе. Мы с полуслова друг друга понимаем. Мы постоянно на связи, у нас есть группа, постоянно переписываемся, делимся эмоциями, где-то, бывает, кому-то помощь нужна. Так что в этом плане легко все.

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов. Фото Соцсети

О Махачеве

— Завуч нашей школы сказал, что у Ислама была кличка Цинк? Я этого не говорил (смеется). Это в детстве у Ислама было. Я его с раннего детства знаю, он на три года меня младше. У нас зал был во дворе — ушу-саньда — там отец тренировал, он там тренировался. С 2000-го знаю, сколько это, 22 года? Думаю, считается, что с раннего детства.

Он выступал всегда конкурентоспособно, никогда не любил проигрывать. В каких бы дисциплинах не выступал, всегда выигрывал. В школе он, по-моему, неплохо учился. Завуч сказал, что до 11-го учился без троек? Ну, у меня до седьмого были все пятерки, ни одной четверки. После седьмого чуть-чуть спад пошел. Но я по-любому как-то образовывался, а вот насчет Ислама я не знаю, как он учился. Но знаю, что не был хулиганом. Если с Абубакаром сравнить, это как небо и земля. Они еще одноклассники: Абубакара на второй год оставили, потому что он из селения в город приехал — в селении слабое образование в школе. В этом плане Абубакар был чуть тяжелый, из-за него у нас много передряг было. А Ислам дисциплинированный, правильный был.

Был ли Ислам любимым учеником отца? Думаю, в тройку как минимум входил. На протяжении 20 лет я наблюдал очень много учеников, которые приходили, уходили. Менялись залы у нас, постоянно кочевали, но костяк оставался один и тот же. Но Ислам 100% входил в топ-3. Отец очень сильно верил в него. Думаю, он видел его потенциал, трудолюбие, дисциплину.

Ислам Махачев. Фото Соцсети

Почему Махачев возьмет пояс UFC

— Во-первых, навыки. Я считаю, по навыкам Ислам лучше, чем Оливейра. Во-вторых, любительская карьера огромная — по разным видам спорта очень много конкурировал. В-третьих, Ислам сейчас на пике. Ему не 26, не 27 или не 23. Исламу 30 лет, через месяц после боя будет 31 год — это самое хорошее время для любого атлета. Время, когда ты должен соединяться ментально и физически.

Конечно, есть опасные моменты, над которыми мы работаем, где Исламу нужно быть осторожным. А так, Ислам должен его пройти катком — это мое сугубо личное мнение. Кому-то может не понравиться, но я просто высказываю свое мнение. Люди думают, что это неуважение — я здесь никакого неуважения не вижу. 22 октября мы просто хотим его пройти.

Кто из нового поколения будет завоевывать титулы

— Если поименно называть, как я вижу, в 61 кг это Ренат Хавалов, очень хорошо идет. Сегодня у него свадьба, кстати. Он меня приглашал, конечно, но если я пойду, у него она испортится. Амру Магомедов очень хорошо бьет, борется, молодой, он на год младше Усмана. Думаю, через год-полтора он должен начать сверкать где-то на горизонте. Есть Шахбан Алхасов, 7-0. Недавно очень хорошего пацана он убрал в первом же раунде. Много ребят — где-то 8-10 таких молодых, крепких и голодных, это самое главное. Я общаюсь с ними — у них глаза горят. Иногда себя видишь в них.

На какие бои UFC просыпался в 2022-м

— Может, у меня погас огонь, но мне кажется, что ММА чуть-чуть подсели. Я думаю, что спад есть, но всегда найдутся звезды. Пиар-машина UFC очень мощная, они смогут зажечь. Но лично я уже практически не просыпаюсь по утрам. На Камару Усмана — да. Этот бой [с Леоном Эдвардсом] был для меня очень интересен. Я просто сильно хотел, чтобы он побил рекорд Андерсона Силвы. Может, потому что у нас хорошие отношения. Но получилось как получилось. Я проснулся на Усмана, а всего в этом году один или два раза было. Нганну — Ган — на этот бой я проснулся. И Петр Ян против Стерлинга — не мог это пропустить, было очень интересно. Думаю, я бы не пропустил бой Гамрота с Царукяном — я просто там присутствовал. На этот бой я бы точно проснулся. Прохазка? В повторе можно. Адесанья — Перейра — проснусь. Это будет интересно.

Хабиб Нурмагомедов. Фото Соцсети

О претендентах на пояс в легком весе

— Бойцы из СНГ? Никого не вижу. Есть два человека — это Дариуш и Гамрот. Победитель 100% заслуживает боя за пояс. Если бы, например, Физиев выиграл у Дариуша, он бы тоже заслужил, но у Физиева нет боя. Он, я думаю, очень близок. Если Физиев победит того же Джастина Гэтжи. Для Гэтжи это так себе бой: ну, выиграет у Физиева — неплохо, но не так уж прямо. А для Физиева это огромный шаг и очень хороший бой. Кто победит? Сейчас, я думаю, Физиев. 51/49 или 60/40 — называйте как хотите, но Физиев выиграет.

О Тони Фергюсоне

— Время ушло, его никто не сможет вернуть — ни Хабиб, ни Тони, никто. У нас было свое время, оно ушло. Продолжает драться — ну, деньги же нужны. В Америке по счетам платить надо. Он калифорниец, а я знаю всех калифорнийских бойцов. Все, что он выиграл — минусуй половину [на налоги]. Он дальше дерется из-за денег, счетов, налогов. У него семья, по-моему даже двое детей. Я его не виню, но когда время уходит, оно не спрашивает, как тебя зовут.

Евгений Нарижный