Хабиб победил Махачева! Команда Орла сокрушила друзей Ислама в борцовском баскетболе

Решающий мяч забросил сам экс-чемпион UFC — получилось красиво.

Вечером 22 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 280, в главном событии которого Ислам Махачев побьется с Чарльзом Оливейрой за вакантный титул в легком весе. Часть подготовки российского бойца к поединку прошла в Махачкале, в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова. Чтобы разбавить тренировочный процесс, бойцы в Дагестане иногда играют в регбол — смесь регби, баскетбола и вольной борьбы. Спортсмены делятся на две команды и играют баскетбольным мячом на паркете. Без регбола не обошлось и при подготовке к Оливейре.

От обычного баскета регбол отличается несколькими основными правилами. Во-первых, там нет дриблинга — когда мяч попадает в руки, им не нужно стучать о пол. Во-вторых, на площадке можно применять силовые приемы из борьбы (нельзя делать амплитудные броски). В-третьих, за один точный бросок из любой зоны команде начисляется только одно очко.

Бойцы поделились на команду Хабиба и команду Ислама. В первой, помимо Орла, играли Усман Нурмагомедов, Имам-Шапи Алиев и Маккашарип Зайнуков. Во второй — Абубакар Нурмагомедов, Ислам Мамедов и Умар Нурмагомедов. «Мы у Шарипа уже выигрывали давно. Он привел старшего брата, и сегодня играем на «Папаху» [кофе в кофейне Хабиба], — рассказал Махачев в видео UFC Russia.

Счет открыла команда Махачева — это сделал Мамедов, который точно бросил мяч с дальней дистанции. Вскоре счет сравнялся — Зайнуков не промахнулся из-под кольца. Первая десятиминутка закончилась ничейным результатом. Не слишком результативно, но впереди еще столько же времени. «Игра идет нормально. Мой прогноз — мы выиграем. Эти старые динозавры выиграют, что ли?» — уверенно сообщил в перерыве Абубакар.

Во втором тайме повела команда Хабиба — это случилось после красивого прохода Усмана, за которым не уследили защитники. Но вскоре счет снова стал равным — теперь отличился другой Нурмагомедов — Умар. Он вовремя оказался под кольцом и забросил от щитка. На это Зайнуков ответил уже вторым мячом, который по красивой траектории прилетел прямо в кольцо. В конце матча собственную команду спас Махачев — Ислам забросил одной рукой почти с центра площадки. 3:3 — победитель определится в овертайме.

Ислам Махачев. YouTube-канал UFC Russia

«Вообще ленивые стали, вы проснитесь! Вас разбудить, что ли? Играйте нормально! Ислам [обращается к Мамедову], ты что творишь? Я тебя вообще не узнаю. Просыпайтесь!» — зарядил команду перед решающими пятью минутами Абубакар. Что сказал своим партнерам Хабиб, нам не показали, но, видимо, Орел нашел более мотивирующие слова, потому победный мяч забросила именно его команда. Более того, это сделал сам экс-чемпион UFC, который попал в кольцо с угла площадки.

Но главным победителем матча оказался Маккашарип Зайнуков — как самого ценного игрока встречи Хабиб наградил его пожизненно безлимитным кофе в «Папахе». «Кокосовое молоко?» — уточнил Зайнуков. «Любое!» — пообещал Орел.