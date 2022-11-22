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Единоборства / ММА
ММА

22 ноября, 10:00

«Молодое поколение проводит часы за играми, это убивает мозг». Хабиб ответил на вопросы канадских мусульман

Отдел единоборств «СЭ»
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Соцсети
Хабиб Нурмагомедов (в центре).
Фото Соцсети
Хабиб Нурмагомедов (в центре) и Ислам Махачев (справа).
Фото Соцсети
Хабиб Нурмагомедов в Мекке.
Фото Соцсети
Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов.
Фото Соцсети
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Нурмагомедов осуждает видеоигры и предпочитает Хасбика Махачеву.

Хабиб Нурмагомедов продолжает путешествовать по миру и проводить встречи с болельщиками. Бывший чемпион UFC посетил Канаду, где пообщался с представителями местного мусульманского сообщества. Хабиб ответил на вопросы фанатов и ведущего, рэп-исполнителя Mustafa the Poet.

О наследии отца

— Сейчас у нас есть действующие чемпионы UFC и Bellator в легком весе. Это потрясающе. Я слышал, как очень давно один парень говорил: «Мы здесь, чтобы захватить власть». Но это мы здесь, чтобы захватить власть. Я когда ехал сюда, увидел, что у 12-13 человек из нашей команды в общей сумме почти 300 побед [в профессиональных ММА]. Это безумие. Никто и никогда не делал такого в ММА. Я счастлив, потому что знаю, что это труд моего отца. То, как он вкладывался в нас, как он учил нас, нагружал. Даже сейчас его наследие продолжается.

Через несколько часов после публикации видео на него отреагировал Конор Макгрегор в «Твиттере». Ирландец, которого Хабиб процитировал, отвечая на вопрос, написал: «Я продолжаю сражаться! План твоего отца никогда не будет выполнен, потому что ты сдался и сбежал. Я все еще здесь, если захочешь повторить. Но твой страх поражения означает, что ты уже проиграл. Убегай сколько захочешь. Мы все проигрываем в конце. Смерть забирает всех. Я ничего не боюсь, кроме Бога».

Хабиб Нурмагомедов (в центре) и Ислам Махачев (справа). Фото Соцсети
Хабиб Нурмагомедов (в центре) и Ислам Махачев (справа).
Фото Соцсети

О бое Махачева с Волкановски

— Я говорил Исламу перед предыдущим поединком против Чарльза Оливейры, что Волкановски будет более сложным соперником, чем Оливейра. Потому что если бы Оливейра не сделал вес, Ислам дрался бы с Волкановски. Я думаю, Волкановски и Оливейра сопоставимы по опыту, но если говорить о бойцовском IQ и мужестве, я думаю, в этом Волкановски значительно превосходит Оливейру. Вот почему я думаю, что Волкановски будет для Ислама более сложным соперником, чем Чарльз Оливейра, но на самом деле это не имеет никакого значения, потому что мы прикончим этого парня.

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О фаворитах чемпионата мира по футболу

— Я думаю, Англия выступит очень хорошо, а еще назову Бразилию и Нидерланды. Есть еще Аргентина, Франция, Испания, Хорватия, Бельгия, Германия — это все очень крутые команды, но я выбрал три сборные «Боруссии» — и давайте посмотрим, как все сложится.

О хранении и ношении оружия

— Если в Дагестане у тебя нет пистолета, то... Он должен у тебя там быть. Я не знаю, как здесь, в Канаде, но в США все ходят с пистолетом. Если у меня спросят мое мнение, я считаю, что ты можешь хранить пистолет у себя дома, чтобы защищать свою семью. Потому что все что угодно может случиться с тобой, с твоей семьей, с твоими детьми. Ты должен защищать себя. Но на улице я против ношения оружия. Потому что много психов могут ходить с пистолетами, иногда им кто-то не понравится, иногда ты можешь выйти на эмоции и сделать все что угодно. Ты можешь сделать ошибку и убить человека на эмоциях. Но у себя дома ты расслаблен, тут твои дети, твоя семья, если кто-то ворвется к тебе домой — окей, защищай себя. Но не на улице. Вот мое мнение.

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О драках на улице

— Если ты боец и знаешь, как размазывать людей, то это неправильно — драться на улице. Я помню, отец в детстве всегда мне говорил: «Ты не должен драться на улице». Но я был молод. В Дагестане не как в США или Канаде. Если здесь опросить 100 человек, то только один знает, как бороться. Если в Дагестане опросить 100 человек, то 90 знают, как бороться, как драться. Это очень большая традиция в Дагестане. Когда я учился в школе и в колледже, 80 процентов занимались ММА, борьбой, дзюдо, боксом. Драться было нормальным делом. Но это должно быть по-честному, ты не можешь побить кого-то, просто потому что ты сильнее его. Все должно быть по-честному. Родители должны заниматься своими детьми, проводить с ними время, это очень важно. Иногда они неделями не видят детей, работают, возвращаются домой — и сразу спать. Очень важно говорить с детьми и объяснять, что важно, что нет.

О вреде видеоигр

— Прямо сейчас видеоигры — это одна из вещей в мире, которая убивает наше молодое поколение. Потому что они проводят часы за играми, это убивает мозг. За этот год я, возможно, играл один час в сумме. Может, два часа, окей. Мне нравятся видеоигры, но я против них, потому что ты убиваешь время. Ты можешь купить любую игру в мире, но ты не купишь время. Для молодых парней, которым 14-15 лет, важна каждая минута. Не тратьте время на это. Конечно, я выбираю книги. Я люблю читать. Первая вещь, которую нам сказал Аллах: «Ихра» — то есть «Читай». Он не сказал «играй», он сказал «ихра» — «читай».

Хабиб Нурмагомедов в Мекке. Фото Соцсети
Хабиб Нурмагомедов в Мекке.
Фото Соцсети

Блицопрос

Ведущий: «Хасбулла или Ислам?»

Хабиб: «Если вы не покажете это видео Исламу, то Хасбулла» (Смеется.)

Ведущий: «Медведь или орел?»

Хабиб: «Хороший вопрос. Секундочку... Думаю, орел. Потому что неважно, какая страна — Канада, США, Чили, Россия, любая, куда бы вы ни поехали — везде орел будет парить над вашей головой. Везде».

Ведущий: «Борьба или футбол?»

Хабиб: «Конечно, футбол. Я устал от борьбы, брат. Я боролся всю мою жизнь».

Ведущий: «Пляж или горы?»

Хабиб: «Я живу очень близко с пляжем, но мне не нравится ходить туда. Горы».

Ведущий: «Лето или зима?»

Хабиб: «Лето. Вчера было очень холодно [в Канаде]».

Ведущий: «Голосовое или текстовое [сообщение]?»

Хабиб: «Голосовое гораздо лучше».

Ведущий: «Суши или... не знаю, как правильно это произносить... или вареники?»

Хабиб: «Ни суши, ни вареники. Хинкал. Дагестанская еда. Хинкал».

Ведущий: «Растяжка или пробежки?»

Хабиб: «Пробежки. Я не люблю растяжку. Я люблю растягивать людей (смеется), но не заниматься растяжкой сам».

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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