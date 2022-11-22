«Молодое поколение проводит часы за играми, это убивает мозг». Хабиб ответил на вопросы канадских мусульман

Нурмагомедов осуждает видеоигры и предпочитает Хасбика Махачеву.

Хабиб Нурмагомедов продолжает путешествовать по миру и проводить встречи с болельщиками. Бывший чемпион UFC посетил Канаду, где пообщался с представителями местного мусульманского сообщества. Хабиб ответил на вопросы фанатов и ведущего, рэп-исполнителя Mustafa the Poet.

О наследии отца

— Сейчас у нас есть действующие чемпионы UFC и Bellator в легком весе. Это потрясающе. Я слышал, как очень давно один парень говорил: «Мы здесь, чтобы захватить власть». Но это мы здесь, чтобы захватить власть. Я когда ехал сюда, увидел, что у 12-13 человек из нашей команды в общей сумме почти 300 побед [в профессиональных ММА]. Это безумие. Никто и никогда не делал такого в ММА. Я счастлив, потому что знаю, что это труд моего отца. То, как он вкладывался в нас, как он учил нас, нагружал. Даже сейчас его наследие продолжается.

Через несколько часов после публикации видео на него отреагировал Конор Макгрегор в «Твиттере». Ирландец, которого Хабиб процитировал, отвечая на вопрос, написал: «Я продолжаю сражаться! План твоего отца никогда не будет выполнен, потому что ты сдался и сбежал. Я все еще здесь, если захочешь повторить. Но твой страх поражения означает, что ты уже проиграл. Убегай сколько захочешь. Мы все проигрываем в конце. Смерть забирает всех. Я ничего не боюсь, кроме Бога».

Хабиб Нурмагомедов (в центре) и Ислам Махачев (справа). Фото Соцсети

О бое Махачева с Волкановски

— Я говорил Исламу перед предыдущим поединком против Чарльза Оливейры, что Волкановски будет более сложным соперником, чем Оливейра. Потому что если бы Оливейра не сделал вес, Ислам дрался бы с Волкановски. Я думаю, Волкановски и Оливейра сопоставимы по опыту, но если говорить о бойцовском IQ и мужестве, я думаю, в этом Волкановски значительно превосходит Оливейру. Вот почему я думаю, что Волкановски будет для Ислама более сложным соперником, чем Чарльз Оливейра, но на самом деле это не имеет никакого значения, потому что мы прикончим этого парня.

О фаворитах чемпионата мира по футболу

— Я думаю, Англия выступит очень хорошо, а еще назову Бразилию и Нидерланды. Есть еще Аргентина, Франция, Испания, Хорватия, Бельгия, Германия — это все очень крутые команды, но я выбрал три сборные «Боруссии» — и давайте посмотрим, как все сложится.

О хранении и ношении оружия

— Если в Дагестане у тебя нет пистолета, то... Он должен у тебя там быть. Я не знаю, как здесь, в Канаде, но в США все ходят с пистолетом. Если у меня спросят мое мнение, я считаю, что ты можешь хранить пистолет у себя дома, чтобы защищать свою семью. Потому что все что угодно может случиться с тобой, с твоей семьей, с твоими детьми. Ты должен защищать себя. Но на улице я против ношения оружия. Потому что много психов могут ходить с пистолетами, иногда им кто-то не понравится, иногда ты можешь выйти на эмоции и сделать все что угодно. Ты можешь сделать ошибку и убить человека на эмоциях. Но у себя дома ты расслаблен, тут твои дети, твоя семья, если кто-то ворвется к тебе домой — окей, защищай себя. Но не на улице. Вот мое мнение.

О драках на улице

— Если ты боец и знаешь, как размазывать людей, то это неправильно — драться на улице. Я помню, отец в детстве всегда мне говорил: «Ты не должен драться на улице». Но я был молод. В Дагестане не как в США или Канаде. Если здесь опросить 100 человек, то только один знает, как бороться. Если в Дагестане опросить 100 человек, то 90 знают, как бороться, как драться. Это очень большая традиция в Дагестане. Когда я учился в школе и в колледже, 80 процентов занимались ММА, борьбой, дзюдо, боксом. Драться было нормальным делом. Но это должно быть по-честному, ты не можешь побить кого-то, просто потому что ты сильнее его. Все должно быть по-честному. Родители должны заниматься своими детьми, проводить с ними время, это очень важно. Иногда они неделями не видят детей, работают, возвращаются домой — и сразу спать. Очень важно говорить с детьми и объяснять, что важно, что нет.

О вреде видеоигр

— Прямо сейчас видеоигры — это одна из вещей в мире, которая убивает наше молодое поколение. Потому что они проводят часы за играми, это убивает мозг. За этот год я, возможно, играл один час в сумме. Может, два часа, окей. Мне нравятся видеоигры, но я против них, потому что ты убиваешь время. Ты можешь купить любую игру в мире, но ты не купишь время. Для молодых парней, которым 14-15 лет, важна каждая минута. Не тратьте время на это. Конечно, я выбираю книги. Я люблю читать. Первая вещь, которую нам сказал Аллах: «Ихра» — то есть «Читай». Он не сказал «играй», он сказал «ихра» — «читай».

Хабиб Нурмагомедов в Мекке. Фото Соцсети

Блицопрос

Ведущий: «Хасбулла или Ислам?»

Хабиб: «Если вы не покажете это видео Исламу, то Хасбулла» (Смеется.)

Ведущий: «Медведь или орел?»

Хабиб: «Хороший вопрос. Секундочку... Думаю, орел. Потому что неважно, какая страна — Канада, США, Чили, Россия, любая, куда бы вы ни поехали — везде орел будет парить над вашей головой. Везде».

Ведущий: «Борьба или футбол?»

Хабиб: «Конечно, футбол. Я устал от борьбы, брат. Я боролся всю мою жизнь».

Ведущий: «Пляж или горы?»

Хабиб: «Я живу очень близко с пляжем, но мне не нравится ходить туда. Горы».

Ведущий: «Лето или зима?»

Хабиб: «Лето. Вчера было очень холодно [в Канаде]».

Ведущий: «Голосовое или текстовое [сообщение]?»

Хабиб: «Голосовое гораздо лучше».

Ведущий: «Суши или... не знаю, как правильно это произносить... или вареники?»

Хабиб: «Ни суши, ни вареники. Хинкал. Дагестанская еда. Хинкал».

Ведущий: «Растяжка или пробежки?»

Хабиб: «Пробежки. Я не люблю растяжку. Я люблю растягивать людей (смеется), но не заниматься растяжкой сам».