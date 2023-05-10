«Чимаев говорит: «Он красивее меня». В Турции нашли нового Хамзата — они похожи во всем

Имя, фамилия, внешность, бойцовский стиль и даже история появления шрама на лице!

В начале 2023 года в турецкой Бурсе состоялся турнир Khan Fight, где в главном карде бились бойцы со скромными рекордами 2-0 и 4-0. Мы вряд ли бы рассказывали вам об этом, если бы не одна деталь. Победителем поединка стал чеченец по имени Хамзат Мааев, и он не просто подозрительно, а невероятно похож на своего тезку Чимаева. Дело не только в созвучии фамилий — Мааев даже финишировал соперника Тагира Магомедова фирменным сабмишеном Чимаева, удушением Д'Арс. Этим приемом Борз финишировал оппонентов трижды в карьере.

На этом сходства не заканчиваются. Оказывается, Чимаев уже в курсе о существовании Хамзата 2.0 и даже сделал ему комплимент. А еще у Мааева тоже есть шрам на лице, и история его появления поразительно похожа на историю Чимаева. Обо все этом Мааев рассказал в интервью «СЭ».

«Провел 100-120 боев по любителям. Не дрался даже двух раундов»

— Поздравляю вас с недавней красивой победой. А вы читали, что об этом бое писала зарубежная пресса?

— Только что видел там: «клон Чимаева», «похож», туда-сюда.

— Вы что обо всем этом думаете?

— Это люди думают, что я похож на него. Я не думаю.

— Вы победили приемом Д'Арс. До этого были две победы нокаутом. Было принципиально в этом бою именно сабмишеном победить?

— У меня в любительской и профессиональной карьере всегда бои завершаются досрочно. Я никогда не дрался два раунда даже в любителях.

— В профи у вас 3-0. А по любителям сколько?

— Плюс-минус 100-120 боев провел.

— Как и у Чимаева, у вас борцовская база. Это вольная борьба?

— Да, с пяти лет.

— Какие-то соревнования выигрывали?

— Не, я в 13 лет перешел в ММА. Я не бросал вольную, но мне не нравилось это — ковер, трико. Я полюбил ММА, но люблю и бороться.

— В вольной борьбе не нравилась именно экипировка?

— Мне эти трико не нравятся. Я высокий, худой — это трико вообще не идет мне (смеется).

— Если судить не по последнему бою, а по прошлым, вы все-таки больше любите зарубиться. Как удалось набрать такие хорошие навыки в стойке при борцовской базе?

— Я чередовал ММА, грэпплинг и вольную борьбу. Я из Курчалоя, Чеченская Республика. Там у нас в первую очередь все вольной занимаются.

— У вас с Чимаевым действительно много общего. Помимо созвучных имени и фамилии, вы также уроженец Чечни, но выступаете за другую страну. Как получилось, что деретесь под флагом Турции?

— Я приехал в Турцию, были возможности, они хотели продвигать меня. Где бы я ни был, как страну ни представляю, я все равно Чечню тоже представляю. Чимаев Швецию представляет, но уроженец Чечни. Я Турцию представляю — уроженец Чечни.

«Были комментарии: «Чимаев с «Али-Экспресса»

— Давно вы в Турции?

— Нет, три месяца (улыбается).

— Три месяца в Турции и уже получили гражданство?

— Нет, не получил.

— У вас российский паспорт, но вы под флагом Турции выступаете?

— Да, я тут на контракте, они хорошие условия предложили, я принял. Это бизнес.

Фото Соцсети

— Условия заключаются в том, чтобы вы под флагом Турции выступали?

— Да.

— А в плане жизни Турция — безопасная страна? Бывали какие-то конфликты на улице?

— Конфликты иногда бывают, но никто не хочет до конца пойти. Как-никак кавказцы же — они понимают. А так тут красиво, удобно, никто не мешает. Но по дому скучаю, хочу в Чечню прилететь. Еще один бой, в месяц Рамадан полечу.

— В одном из интервью вы вспоминали историю появления шрама на лице. Вы тогда посмеялись, что все будут думать, будто вы пересказываете историю Чимаева о его шраме на губе. Можете подробнее рассказать об этом?

— Мне об этом мать рассказывала. Мне два года было, у нас там в Черкесии (Мааев родился в Черкесии, в пять лет семья переехала в Чечню. — Прим. «СЭ») в песочнице играл. Я с кружкой по лестнице спускался, кружка сломалась, а я на лицо [упал], короче. Я историю видел, у Чимаева так же, похоже. Чтобы не думали, что я копирую его. У меня и так все хорошо получается, зачем мне его копировать?

— Вы также говорили, что раньше кричали после побед, а теперь перестали, чтобы болельщики не думали, будто вы копируете Чимаева. А почему вас так это беспокоит?

— Раньше были комментарии, я видел: «Чимаев с «Али-Экспресса». До боя так говорили. Я так же выиграл, теперь [говорят] - «похож внешне».

«Во время конфликта Хабиба и Хамзата подошла пара дагов. Думали, я Чимаев»

— А вам не нравится, что вас сравнивают? Это же возможность для продвижения.

— Нравится, он же один из хороших бойцов. Тем более он чеченец. Непобежденный. Что он сделал, никто в UFC до сих пор не сделал. Конечно, нравится. Но я есть я.

— Вы говорили, что не встречались с Чимаевым лично, но, как я понял при переводе, общались по видеосвязи. Так как было?

— Нет, по видеосвязи не общались. Это было в зале, когда Чимаев два боя, по-моему, провел. Он друг моего тренера Абдул-Рахмана Махажиева. Он [Махажиев] видео отправил: «Тут похожий на тебя чеченец, туда-сюда». Между собой чуть пообщались, он [Чимаев] говорит: «Он красивее меня». Я так не считаю (смеется). А так не общались, в скором времени увидимся. Может, поборемся.

Фото Соцсети

— Уже это обсуждали?

— Нет, я хотел до Турции поехать в Швецию. Там у меня друг с ним тренировался. Я хотел с ними тренироваться в Швеции. Не получил визу, уехал в Турцию. Я не знал, что тут залы есть. Приехал, все само получилось.

— То есть с Чимаевым у вас есть желание познакомиться? Может, совместное фото сделать? Оно бы наверняка здорово разошлось в интернете.

— Фото по-любому скоро будет. Может, он захочет со мной сфотографироваться (улыбается). По-любому бороться мы будем рано или поздно. Хочу с лучшими тренироваться, он лучший, я признаю это. Мне нравится, когда меня с ним сравнивают, но в каждом интервью... Я знал, что ты тоже будешь чисто про него рассказывать. Я интервью даю — про Чимаева, про Чимаева... Когда на бой выходил, там тоже про Чимаева.

— А бывало, что на улице вас принимали за Чимаева и подходили сфоткаться?

— Да, бывало, в Москве тоже бывало. Когда конфликт Хабиба и Чимаева был, я в то время на море в Дагестан поехал. Там пара дагов подошла. Думали, что я Чимаев. Я знал, что они хотят подойти, смотрят на меня. Я им говорю: «Я не Чимаев, если что». Чуть пообщались, они за свой счет в ресторане угостили меня, моих друзей.

— Они сначала на вас как-то наехали?

— Нет, не наехали. Те дагестанцы, по-моему, за Хамзата были.

— Все оценивают ваше внешнее сходство, но как вы думаете, насколько близки к Хамзату по бойцовскому уровню?

— Рано говорить пока о бойцовском уровне. Через два-три месяца — еще один бой, посмотрим, что получится.

— Эти два боя по профи, которые нокаутом выиграны, я их нигде не нашел почему-то.

— Да, видео убрали из YouTube, потому что в Союзе ММА не допускали с рекордом.

— Чтобы биться по любителям, вы удалили бои из YouTube?

— Да-да.

«Не хотел в ACA. Сейчас из России продвигаться невозможно»

— Сейчас у вас 3-0, Чимаева подписали в UFC с рекордом 6-0. Смотрите ли в ту сторону? Когда вас реально можно будет увидеть в большой лиге?

— Скоро. Если не ставить большие цели, зачем этим заниматься? Я всю жизнь тренируюсь. Драться в мелких лигах — зачем зря время тратить? Я семью дома оставил, друзей, село, Чечню. Я сюда приехал, в зале живу 24 на 7.

— А как думаете, в дальнейшем удастся избежать сравнений с Чимаевым?

— По-любому удастся. Когда я поднимусь в UFC, он рядом будет или закончит. Я за ним пойду.

— То есть вы не исключаете, что у вас бой может состояться?

— Нет, зачем? Не может бой состояться, нереально. Я никогда в жизни не буду драться с чеченцем.

— Вы сказали, что пойдете за ним. Я подумал, что речь о бое.

— Нет, я о том, что один чеченец уйдет из UFC, другой придет вместо него.

Фото Соцсети

— Вам сейчас 22 года, Чимаеву — 28. Где видите себя через шесть лет?

— В UFC, конечно. На вершине, в топе, может, пояс заберу (улыбается). Знаешь, я в Турции только один бой провел. Еще один чеченец за пояс дрался. Мы идем, гуляем в Турции — нас бесплатно в ресторан позвали: все, что хотите. Как будто мы бойцы UFC — люди подходили, фотографировались. Представляю, если пару боев выиграть в хорошей лиге — UFC, Bellator.

— Это просто такое отношение или опять же вас приняли за Чимаева?

— Нет, просто отношение. Теперь все знают — сперва думали, что я Хамзат, его младший брат, родственник. Говорят: «Ты будешь лучше Чимаева». Некоторые любят его, некоторые не любят. В Москве я в зал захожу, как раз день спаррингов, никто не хочет со мной спарринговаться. Они, по ходу, думали, что я Чимаев (смеется). Там один дагестанец подходит, говорит: «Ты младший брат Чимаева?» Я говорю: «Нет, двоюродный брат». Мы встали [в спарринг], я сразу валю. Они говорят: «Не только похож — так же дерется».

— Вы выступаете в легком весе, последний бой был в промежуточном. В дальнейшем планируете в легком выступать?

— Нет, в полусреднем. Я сейчас, представляешь, 78 кг вешу. Легкий и полусредний — могу и там и там.

— Наверное, если рядом с Чимаевым встанете, он покрупнее будет.

— Да, пока что.

— Видел нарезки боев с АСА Young Eagles, отборочные бои. А там почему не срослось в итоге?

— Я не хотел там драться. Я отборочные выиграл, но всегда хотел не в России драться, а где-то в Турции, Германии, Франции.

— А почему не в России? В России же сильные лиги — те же АСА, Fight Nights.

— Да, сильные, очень хорошая конкуренция в России. Но в дальнейшем продвигаться сложно бывает. Тем более сейчас вообще невозможно.

— Шара Буллет нормально подписался в UFC.

— Шара Буллет — конечно, сколько у него там побед? 11-0? Представляете, это мне сколько надо еще биться? Пару лет в России. Тут мне пару боев, и можно уже.