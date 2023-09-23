Харитонов нокаутировал Кардосо в первом раунде. После боя тренер бразильца наехал на рефери

Десантник побил второго бразильца за месяц.

Вечером 23 сентября в Москве состоялся турнир ММА Series 72, в главном событии которого Сергей Харитонов встретился с бразильцем Тиаго Кардосо. Этот бой стал для россиянина вторым за месяц после простоя длительностью в полтора года.

Предыдущий поединок по правилам смешанных единоборств Харитонов провел 26 августа во Владивостоке, когда нокаутировал Роджерса Соузу. До этого Десантник бился в январе 2022-го против кикбоксера Тайрона Спонга на турнире Eagle FC 44 в Майами. Тогда Харитонов победил техническим нокаутом уже в первом раунде. Затем Сергей выступил еще раз: в марте он сразился с Маликом Скоттом по правилам бокса и победил единогласным решением судей.

Соперник Харитонова перед боем с Сергеем шел на серии из шести поединков без поражений. Кардосо выиграл пять боев и еще один свел вничью, причем все эти поединки уместились в 2023 год. Последнее поражение Кардосо потерпел от Александра Подмарева на SFC 6 — бой также прошел в 2023-м.

Встреча с Харитоновым продлилась быстро. Харитонов уронил бразильского бойца возле сетки и финишировал благодаря добиваниям в начале четвертой минуты первого раунда. Сергей имел серьезное преимущество по ударам, а победа принесла ему не только гонорар, но и пояс.

Остановкой поединка был сильно недоволен тренер Гор Азизян, который секундировал Тиаго Кардосо. Главный тренер зала Gor MMA высказал свои претензии рефери: Азизян не понимал, почему тот остановил бой, если бразилец был в сознании и мог, как считает Гор, продолжать.

За последние 10 лет Харитонов проиграл только три раза по правилам ММА. Неизвестно, заслуживает ли это попадания в актуальный рейтинг лучших бойцов России, но место Сергея в пока не созданном Зале славы российских смешанных единоборств сомнению не подлежит.

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