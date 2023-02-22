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Сегодня, 17:50

«Могу аккуратно заявление на вас написать». Хасбику не понравилась информация о его доходах

Отдел единоборств «СЭ»
Хасбик.
Фото Соцсети
Скриншот соцсетей Forbes Russia.
Фото Соцсети
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Магомедов призвал не вводить людей в заблуждение.

На днях на сайте русскоязычной версии Forbes вышла статья о доходах дагестанского блогера Хасбуллы Магомедова (Хасбика). По подсчетам журналиста издания Максима Щедрина, Хасбик за последние годы заработал более 2 миллионов долларов.

Хасбулла Магомедов (Хасбик). Дагестанский блогер Хасбик стал долларовым миллионером

Журналист основывался на том, что Магомедов продал NFT на 781 ETH (эфир) — сейчас это 1,3 миллиона долларов, на словах блогера Асхаба Тамаева, который заявил, что UFC дал Хасбулле 500 тысяч за медиаправа, а также на предположении, что визит в Аргентину принес 20-летнему дагестанцу минимум 347 тысяч долларов. Понятно, что у Хасбика есть и другие источники дохода.

Forbes сделал пост о доходах Хасбика в Instagram (социальная сеть, запрещенная в России). И тот на него отреагировал, написав два сообщения (орфография и пунктуация сохранены):

«Админ фигню не неси да по-братски и людей на заблуждения не веди»;

«Я могу аккуратно заявление на вас написать потому что вы тут показывайте на правильный информация для людей».

Скриншот соцсетей Forbes Russia. Фото Соцсети
Скриншот соцсетей Forbes Russia.
Фото Соцсети

В посте Forbes говорится, что Хасбик с 2019-го заработал минимум 2,2 миллиона долларов. То есть Магомедов своими словами об «аккуратном» написании заявления дал понять, что заработал меньше. Или же просто невнимательно прочитал пост и решил, что 2,2 миллиона — точная цифра, а не минимальная (такое встречается сплошь и рядом — часто люди замечают только цифру в заголовке, но не рядом стоящие слова «минимум», «максимум» и т. д.). А может быть, все наоборот: Хасбулла полностью прочитал текст и остался недоволен приведенными в нем данными (насчет NFT, контракта с UFC, поездки в Аргентину и прочего).

Что точно — вряд ли Хасбик зарабатывает мало. Он подарил отцу внедорожник (есть видео), да и вообще уже наверняка обеспечил родителям безбедную старость. Прямо сейчас Магомедов — один из самых узнаваемых в мире граждан РФ.

Хасбик на&nbsp;сцене во&nbsp;время встречи с&nbsp;фанатами в&nbsp;Аргентине. Хасбик — суперзвезда уровня Месси. В Аргентине его встретили толпы фанатов
Хасбулла Магомедов (Хасбик)
UFC
ММА
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