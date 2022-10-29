Хасбику бросили вызов после боя. Он в ответ лишь пригрозил кулачком

Бережет себя для Конора?

28 октября в Бахрейне состоялся турнир Brave CF 65, в главном поединке которого Хамза Хухеджи победил Эдуардо Ансолу единогласным решением судей. Но больше зрителям наверняка запомнился поединок Ахмеда Лаббана и Карла Бута. Вернее, происходящее по его истечении.

Ливанец Лаббан победил Бута по итогам трех раундов, а после боя взял микрофон и сделал неожиданное заявление. «Я счастлив, что на турнире присутствует Хасбулла. Вызываю его прямо сейчас, чтобы увидеть, готов ли он подраться со мной. Не уверен, готов ли я, но позволь мне попытаться и провести два поединка за вечер. Выходи, Хасбулла!» — выдал боец.

Ахмед Лаббан.

Хасбик сидел среди почетных гостей турнира между нынешним бойцом UFC Мухаммадом Мокаевым и бывшим — Рустамом Хабиловым. Мокаев призывал его выйти в клетку, но блогер только хихикал и отмахивался, так и не поднявшись со стула. Самое грозное, что выдавил из себя Хасбулла, — показал Лаббану кулак.

Мухаммад Мокаев, Хасбик и Рустам Хабилов.

Вызов из клетки от ливанца — не первый для Хасбика, но в этот раз блогер отреагировал сдержанно. Меньше повезло Рафаэлю Физиеву, который после победы над Бобби Грином в шутку вызвал его на бой. Хасбуллу так задели слова Рафы, что он высказал претензии бойцу в директ. «Он мне написал: «Что, хайпануть не можешь?» Я ему говорю: «Да в смысле не могу? Смотри, как у нас получилось». Он такой: «Я могу тебя резко усмирить, на место поставить», — рассказывал Физиев в интервью «Вестнику ММА».

Блогеру незачем соглашаться на затеи каждого бойца — в Бахрейне от него и так все без ума. На турнир, который проходил на футбольном стадионе Khalifa Sports City Arena, Хасбуллу доставили на полицейском вертолете. Вряд ли даже участникам главного поединка оказали такие почести.

Хасбик приехал в Бахрейн из Абу-Даби, где на прошлой неделе прошел турнир UFC 280. С обратной стороной всемирной славы он справляется с трудом. В ОАЭ он хотел скрыться от назойливых камер и фанатов, которые даже не спрашивали, а просто подходили, чтобы сделать селфи. Хасбулле нравится путешествовать по миру, но выполнять свои обязанности в полной мере психологически тяжело из-за нездорового внимания к его личности. А выйти в клетку Хасбик согласится, вероятно, только когда его вызовет Конор Макгрегор, на которого блогер обещал напасть при встрече.