«Чимаев? Из-за этой темы чуть ли не стрелки забивают». Алискеров — о супернокауте, Никале и сходстве с Махачевым

Икрам Алискеров мог и сняться с боя — у бойца возникли проблемы со здоровьем.

На турнире UFC 288 в Нью-Джерси состоялся дебют российского бойца Икрама Алискерова, который тренируется в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Алискеров встретился с Филом Хоузом и наглухо нокаутировал американца в первом раунде. После поединка Икрам дал интервью «СЭ», в котором рассказал, как получился этот нокаут, о проблемах со здоровьем перед дебютом, вызове Бо Никалу и о том, как его путают с Исламом Махачевым.

— Фил Хоуз в UFC зарекомендовал себя как любитель зарубиться. Смотрел его хайлайты? На что особенно обратил внимание?

— Да, смотрел, изучал его бои. Довольно взрывной пацан. Ни разу не видел, чтобы он в левой стойке дрался. Чуть врасплох поймал меня — в левую стойку встал. Чуть запутался на пару секунд.

— Ты поэтому так осторожно начал? На дистанции его держал.

— Да, я планировал на дистанции обстреливать его. Если в борьбу залезет, повязать его. И он как стойку поменял, я думаю: «Сейчас он поменяет обратно». Он не менял, остался в левой стойке. По ходу боя пришлось перестроиться. Из угла тоже кричали мне: «Руку, ногу кинь! Руку, ногу кинь!» Не так, как я планировал, все вначале шло. Я думал, он сам полезет бороться.

— Примерно на 15-й секунде Хоуз выбросил правый кросс, и тебе пришлось уклоняться. Насколько это опасно было? Как думаешь, если бы такой пушечный удар долетел, что было бы?

— Этот парень бьет как поезд. Он если бы хорошим ударом мне в голову попал... Довольно ощутимые были они. Я знал, что защищаться мне придется, просто такую тактику они подобрали... Но удары у него очень ощутимые, очень тяжелые. Пару пропустил в область головы.

— Перед нокаутом ты дважды терял равновесие. Сначала после хай-кика упал на колено, а затем не без труда удержался на ногах после того, как выбросил локоть. Так сильно вкладывался в удары или в чем было дело?

— Нет, я правую руку кинул, он голову опустил и хотел ногой достать. И так получилось, что я коленом попал. Мне кажется, что это его и ушатало. Колено попало в лицо — я чуть равновесие потерял. Я уже давить начал на него, в клинче чувствовал, что он уже обмяк по мелочи.

— Когда увидел, как Хоуз лежит без сознания, какие мысли были в голове?

— Я почувствовал, что ему очень хорошо попал. Удар очень плотный получился, быстрый. Я уже понял, что он не встанет. Мысли какие могут быть, если бой закончился? Самые радостные эмоции! Эмоции зашкаливают в этот момент. Я хотел, честно говоря, побороться.

Фил Хоуз в нокауте. Фото Global Look Press

— Удивился, что вырубил его? Раньше у тебя в карьере не было глухих нокаутов.

— Сильно не удивился. После колена я уже догадывался, что прикончу его до конца раунда.

— Ты сейчас остался в США. Планируешь поддерживать форму и в случае чего выйти на коротком уведомлении?

— Нет, я послезавтра вылетаю домой. У меня кэмп получился очень тяжелый. Я болел, и в месяц Рамадан мне бой дали. Прямо перед начало Рамадана, за 6-7 недель. Отказаться варианта не было. Днем пост держали, а ночью тренировались. Тяжело это все было. Я думаю, нагрузку дал на организм. Сейчас надо восстановиться пару недель, и уже готов к новым вызовам.

— А чем именно болел?

— Я приболел до Рамадана — грипп, температура. Сейчас, перед боем, кашлял сильно. Я знал, что если я в голову себе поставлю, что я болею, обмякну сразу. Убрал из головы полностью. Бой закончился, приехал сюда, до сих пор сильно болею. Просто надо было эту болезнь в сторону убрать и подраться.

— Ты и сейчас сильно кашляешь. Обследования будешь проходить?

— Думаю, это грипп какой-то. Два дня нормально спать не мог. Тренеры тоже волновались перед боем. Еще такое было: я медобследование проходил, проверяли легкие. Я думал: хоть бы ничего не услышали. Еще, не дай Аллах, снимут с боя. Старался так легко дышать, дыхание контролировать, чтобы ничего не услышали они.

— Тебе не дали бонус за выступление вечера. Разочарован? Пытался узнать, почему тебя обделили? На номерных турнирах Дана Уайт обычно раздает бонусы, а тут грех было не дать.

— Я тоже до последнего думал, что бонус у меня будет. Вроде других нокаутов не было, но что-то они меня за бортом оставили.

— Нокауты были, но у тебя, по-моему, лучший был.

— Да, все тоже писали, поздравляли: бонус, бонус, бонус. До меня ничего не дошло, короче.

— Ты наверняка знаешь такого бойца, как Абдул Абдурагимов, и видел его бои. Абдурагимов планирует скоро перейти в UFC, но выступать в легком весе. Он говорил в интервью мне, что в грэпплинге превосходит Махачева. Как считаешь, может ли грэпплинг Абдула в чем-то быть лучше, чем у Ислама?

— С Абдулом знаком, пару раз дрались на турнирах вместе. Все так думают, пока с Махачевым не схлестнутся. Я не думаю, что в грэпплинге он Махачева чем-то превзойдет. Махачев — чемпион. Ему [Абдурагимову] надо сейчас подраться, показать себя, потом уже будет видно. Если бы кто-то мог Махачева забороть, я думаю, его забороли бы.

— В комментариях под предыдущем интервью многие пишут, что ты внешне очень похож на Ислама Махачева.

— В Америке тоже часто подходят. «Ислам, Ислам!» — говорят. Короткую прическу, чуть меньше бороду сделал — «Хабиб» говорят. «Кавказцы все на одно лицо походу», — говорят они.

Ислам Махачев и Икрам Алискеров. Фото Соцсети

— Ты после боя вызвал Бо Никала, чтобы сверить навыки борьбы. А может быть такое, что, если вам организуют бой, решишь биться с ним в стойке?

— Да, конечно. Бо Никал вызывал дагестанцев. Он писал, что хочет бой с дагестанцами, что покажет борьбу дагестанцам. На то время мы с Алиасхабом [Хизриевым] только в этом дивизионе были. Наверное, хочет с нами бой.

— В UFC сейчас часто дают ярко стрельнувшим дебютантам соперников из топ-10. Из последних примеров: Абус Магомедов подерется с Шоном Стриклендом как раз в вашем весе. Может, тебе тоже стоило замахнуться сразу на топа? Все-таки Никала в UFC наверняка будут аккуратно вести.

— Бо Никала я вызвал, потому что он вызвал дагестанцев. Ему надо было ответ дать. Мы не можем без ответа его оставить. Если UFC мне предложит любого, я соглашусь, конечно. Если предложат бойца из топ-5, из топ-10, то с удовольствием примем бой.

— В каждом интервью тебе задают вопросы о Хамзате Чимаеве. А у тебя нет ощущения, что-то поражение только помогло в карьере? Сейчас будет проще продвигаться в UFC.

— Я на это поражение смотрю так: это поражение помогло переосмыслить ведение боя, тренировочный процесс, что нельзя менять весовые категории. Любой бой, не важно, выиграл ты или проиграл, если с головой дружишь, то ты растешь на этом бое. Многое я поменял в своей жизни, в том числе в тренировочном процессе.

— Ты говорил, что пока рано говорить о бое с Чимаевым, потому что он в топе, а ты только начал. Но ведь в любом случае ваш бой возможен только в среднем весе, а Хамзат там не входит в топ-15. Может, для перехода Чимаева в средний вес ваш бой уже сейчас будет неплохим вариантом?

— Слушай, это такой вопрос... Много злых языков в комментариях. Ты же знаешь, Чечня и Дагестан — братские народы. Что-то такое лишнее скажешь, там начинается такая рознь... Пацаны в комментариях на кипише чуть ли не стрелки друг другу набивают из-за этой темы. Я говорил не раз, я Хамзату Чимаеву желаю удачи, желаю, чтобы он стал чемпионом. Со спортивной точки зрения реванш любому интересен. Если кому-то проигрываешь, тебе по-любому реванш интересен. Поэтому я на Чимаева сейчас не смотрю. Я же говорю: если он чемпионом будет, я буду претендентом, может, что-то получится. А так сейчас ходить говорить «дайте реванш» не собираюсь.

Фото Соцсети

— Я неделю назад вернулся из отпуска, из Дагестана. Как считаешь, насколько Дагестан сейчас готов к потоку туристов? Их наверняка сейчас стало больше.

— Я последние два лета не был в Дагестане. Еще не видел, что там происходит, когда туристы бывают. Но говорят, напряженка бывает. Слишком много людей для Дагестана. Сейчас поеду, посмотрю, как там обстановка. Я такой человек, я люблю спокойствие, чтобы все было спокойно. Особой суеты не люблю.

— Напрягает, когда много отдыхающих ходят по улице?

— Много отдыхающих, пробки в городе, много суеты. Чуть да. Когда спокойно бывает [на улице], и на душе спокойно.

— Для людей, которым только предстоит отправиться в Дагестан. Какие три места ты бы посоветовал посетить?

— Людям, которые приезжают в Дагестан, я бы посоветовал уважать дагестанские обычаи, уважать нашу культуру, вести себя подобающе. Не провоцировать, не делать провокации. Посещать... У нас очень много мест, Дагестан красивый — и море, и горы. У нас там что хочешь есть. Поэтому приезжайте, ведите себя достойно, не делайте плохие вещи. Будем только рады.