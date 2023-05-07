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Сегодня, 13:30

Боец из Дагестана дебютировал с победы глухим нокаутом в UFC. После боя он потребовал звезду промоушена

Отдел единоборств «СЭ»
Икрам Алискеров и Фил Хоуз
Икрам Алискеров и Фил Хоуз.
Фото Global Look Press
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Икрам Алискеров проигрывал только Хамзату Чимаеву.

В ночь на 7 мая в Ньюарке, Нью-Джерси, состоялся турнир UFC 288, в главном событии которого Алджамейн Стерлинг победил Генри Сехудо в поединке за чемпионский пояс в легчайшем дивизионе. В прелимах дебютировал российский боец Икрам Алискеров, которому предстояло сразиться с американцем Филом Хоузом.

Алискеров попал в UFC благодаря претендентской серии Даны Уайта, где он уже в первом раунде поймал на кимуру бразильца Марио Соузу. К бою с Хоузом Икрам подошел с рекордом 13-1, а единственное поражение он потерпел в промоушене Brave CF в апреле 2019-го, когда встретился с Хамзатом Чимаевым и чеченский швед нокаутировал Алискерова в середине третьей минуты.

«В день боя с Хамзатом Чимаевым у меня было 83 кг веса, понимаешь? — рассказывал Алискеров в интервью «СЭ». — Меня весогонка жестко ушатала тогда. Быстрый джеб у Хамзата, очень быстрый, скоростной. Я нарвался на этот джеб. Я даже не понял, что на джеб попал, такой быстрый удар был. Случается то, что случается, это бои».

К бою с Хоузом Икрам готовился не в American Top Team, как раньше, а в родном Дагестане. К поединку пришлось готовиться в Рамадан, что тоже создало определенные трудности — отчасти поэтому Алискеров предпочел не устраивать полноценный лагерь в Штатах.

«Эта подготовка отличалась во многом, — объяснял Икрам. — По ночам тренировался я, получается. В 10-11 часов ночи спарринги делал, после того как пост отпустил, две тренировки делал. Подготовка чуть необычная получилась в этот раз. Спасибо огромное пацанам: Мурад Рамазанов, Магомедрасул Гасанов, они во многом помогли. Из зала нашего пацаны поддержали, помогли, спарринги делали».

Икрам Алискеров празднует победу над Филом Хоузом
Фото Global Look Press

Фил Хоуз уже успел зарекомендовать себя в UFC благодаря победам над Нассрудином Имавовым, Кайлом Докосом и Джейкобом Малкуном за 18 секунд. В прошлом поединке американец проиграл Роману Долидзе на пятой минуте первого раунда.

Против Алискерова Фил продержался еще меньше. Не прошло и половины раунда в тот момент, когда Икрам донес мощный правый кросс до челюсти Хоуза. Американец без сознания рухнул на канвас и подняться уже не смог, а Алискеров просто вскинул вверх руки — то ли настолько сильно удивился точному попаданию, то ли отпраздновал победу таким образом.

После победы Алискеров бросил вызов Бо Никалу, которому в июле предстоит встретиться с Трежаном Гором. «Да, я хотел бы с ним подраться. Я этого парня знаю, никакого неуважения нет. Он сам сказал, что проявляет большое желание подраться именно с бойцом из Дагестана. Он хочет показать нам борьбу, удивить нас борьбой. Я знаю, у него высокий уровень борьбы, но хочу выйти с ним в клетку и показать, что наша борьба не отстает», — сказал Икрам на пресс-конференции.

В интервью «СЭ» он описывал Никала как сильного борца, но непроверенного бойца ММА: «Надо посмотреть с человеком, которого он так легко не будет переводить. Я с ним боролся, я его сам тоже переводил. По вольной борьбе я у него баллы брал. Чисто в вольной борьбе боролись, я ему тоже броски делал. Да, вольная борьба у него такая американская, интересная. Спарринг пока не приходилось с ним делать. Посмотрим, что получится. Вольная борьба на высоком уровне, что касается боевых навыков — это мы увидим, когда у него соперник будет такой сопротивляющийся, можно сказать».

О реванше с Хамзатом Чимаевым Алискеров пока не рассуждает всерьез. В ближайших планах — попасть в топ-10, а затем в топ-5. А по достижении этих позиций Икрам был бы рад снова подраться с Хамзатом, чего не скрывает.

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