Топурия устроил декласс непробиваемому американцу. Теперь грузин подерется за пояс UFC?

Илия устроил настоящее побоище.

Вечером 25 июня в Джексонвилле состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Джош Эмметт встретился с Илией Топурией. Для грузинского бойца эта встреча, возможно, носила претендентский статус, так как он шел на серии из пяти побед в UFC. Эмметт свой шанс на титульник уже упустил, когда в предыдущем поединке проиграл Яиру Родригесу.

Топурия не проигрывал ни разу в карьере. Базовый борец греко-римского стиля не так часто побеждает нокаутами (в том числе техническими), но в последних пяти боях у него это получилось целых три раза. Эмметт до поражения от Родригеса выиграл три боя кряду решениями, при этом победа над Келвином Кэттером получилась спорной: судьи разделились во мнениях, а болельщики долго спорили.

Фото UFC

Но мало кто сомневался, что бой Топурии с Эмметтом продлится долго, так как оба бойца здорово смотрятся в стойке. Илия и Джош действительно провели на ногах почти весь поединок, но до финиша так и не дошло. Топурия деклассировал более опытного американца, которого во втором раунде отправил в нокдаун, а в конце четвертого отрезка избивал так, что Эмметт чудом дожил до сирены.

В пятом раунде Илия немного сэкономил силы и поработал в партере, но, очевидно забрал все раунды. И не просто выиграл их, а сделал это в по-настоящему доминирующем стиле. Преимущество Топурии было настолько серьезным, что один из судей выставил счет 50:42 — четвертый раунд он оценил в 10:7, что случается крайне редко. Сэл Д'Амато посчитал, что Илия победил со счетом 50:44, а Эрик Колон оценил бой в 49:45 — каким-то чудом он отдал первый раунд американцу.

Фото UFC