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Сегодня, 01:30

Топурия устроил декласс непробиваемому американцу. Теперь грузин подерется за пояс UFC?

Отдел единоборств «СЭ»
Илия Топурия (слева) против Джоша Эмметта.
Илия Топурия (слева) против Джоша Эмметта.
Фото UFC
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Илия устроил настоящее побоище.

Вечером 25 июня в Джексонвилле состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Джош Эмметт встретился с Илией Топурией. Для грузинского бойца эта встреча, возможно, носила претендентский статус, так как он шел на серии из пяти побед в UFC. Эмметт свой шанс на титульник уже упустил, когда в предыдущем поединке проиграл Яиру Родригесу.

Топурия не проигрывал ни разу в карьере. Базовый борец греко-римского стиля не так часто побеждает нокаутами (в том числе техническими), но в последних пяти боях у него это получилось целых три раза. Эмметт до поражения от Родригеса выиграл три боя кряду решениями, при этом победа над Келвином Кэттером получилась спорной: судьи разделились во мнениях, а болельщики долго спорили.

Илия Топурия бросает Джоша Эмметта.
Фото UFC

Но мало кто сомневался, что бой Топурии с Эмметтом продлится долго, так как оба бойца здорово смотрятся в стойке. Илия и Джош действительно провели на ногах почти весь поединок, но до финиша так и не дошло. Топурия деклассировал более опытного американца, которого во втором раунде отправил в нокдаун, а в конце четвертого отрезка избивал так, что Эмметт чудом дожил до сирены.

В пятом раунде Илия немного сэкономил силы и поработал в партере, но, очевидно забрал все раунды. И не просто выиграл их, а сделал это в по-настоящему доминирующем стиле. Преимущество Топурии было настолько серьезным, что один из судей выставил счет 50:42 — четвертый раунд он оценил в 10:7, что случается крайне редко. Сэл Д'Амато посчитал, что Илия победил со счетом 50:44, а Эрик Колон оценил бой в 49:45 — каким-то чудом он отдал первый раунд американцу.

Илия Топурия после победы над Джошем Эмметтом.
Фото UFC

Следующим соперником Топурии вполне может стать действующий чемпион полулегкого веса Алекс Волкановски. Если австралиец защитит пояс от Яира Родригеса, то следующим наиболее очевидным претендентом в очереди выглядит как раз Топурия. Так же считает и сам грузин, который сказал об этом в клетке: «Нет сомнений, что я следующий претендент. Я хочу, чтобы Алекс защитил пояс, и потом я покажу ему и всему миру, что закончилась его эра и началась моя».

Джош Эмметт
Илия Топурия
UFC
ММА
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