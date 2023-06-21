«Я лучше Махачева и в стойке, и в борьбе». Грузин из UFC нацелен на Волкановски, но не исключает поход за вторым поясом

Сегодня, 13:00
Вечером 24 июня в Джексонвилле, Флорида, состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Джош Эмметт встретится с Илией Топурией. В преддверии поединка грузинский боец с испанским паспортом дал интервью «СЭ», в котором ответил на вопросы о видео с дракой в баре, известной однофамилице и своих навыках в сравнении с Исламом Махачевым.
— Твой следующий соперник — Джош Эмметт. Как ты планируешь закончить этот бой?
— Не знаю, я просто хочу войти в клетку, немного ее прочувствовать. Поймать его в стойке, засабмитить — не знаю. Я знаю, что бой не пройдет всю дистанцию, я финиширую его раньше.
— Год назад ты говорил, что купишь «Роллс-Ройс» еще до завоевания пояса UFC. Судя по Instagram*, ты достиг этой материальной цели. Какую поставил следующей?
— Какая цель следующая?
— Да, какую серьезную покупку хочешь совершить следующей?
— Не знаю, приятель. Сейчас я об этом не думаю. Прямо сейчас я просто хочу купить бургер и пиццу после взвешивания. Это сделает меня более счастливым, чем любой «Роллс-Ройс» в этом мире.
— В январе в соцсетях появилось видео из бара, где ты ударил популярного испанского певца Омара Монтеса. Что там случилось? Я знаю, что вы друзья — тот ролик был постановочным?
— Я его не бил, это было постановочное видео, клип для его песни. Я его не бил.
— То есть это было ради продвижения его клипа?
— Именно, это было продвижение.
— Просто все подумали, что у вас конфликт.
— Нет, конфликта не было.
— Илия, я знаю двух популярных людей с фамилией Топурия. Кроме тебя это певица Кети Топурия. Слышал когда-нибудь о ней?
— Да, я слышал о ней, когда жил в Грузии. Лично мы не знакомы, но ее имя я слышал, когда был ребенком. Она еще поет?
— Да, конечно. Она выступает в России.
— Да? Это классно.
— В начале карьеры ты трудился на нескольких работах. Ты был кассиром, работником пляжа, охранником. Какая работа приносила больше всего удовольствия, а какая — меньше всего?
— Мне не нравилась ни одна из этих работ. Ни одна. Вот почему я сам стал себе боссом, потому что мне это не нравилось.
— А какая из этих работ была худшей?
— Какая была худшей... не знаю. Я просто хотел делать то, что меня осчастливит, — тренироваться и драться. Вот почему я пришел к этому.
— Ты говорил, что мечтал о золоте Олимпиады в греко-римской борьбе. Кто был твоим любимым борцом?
— Кто был моим любимым борцом — хороший вопрос. Был один грузин по имени Леван Тедиашвили. Он был одним из величайших грузинских борцов, легендой. Он был моим кумиром, когда я был ребенком.
— А что думаешь об Александре Карелине?
— О ком?
— Об Александре Карелине.
— Он тоже был очень хорош. Он тяжеловес, верно? Он хорош. Мне он нравился.
— Полагаю, после победы над Эмметтом ты планируешь подраться с Волкановски?
— Именно.
— Хотел бы подняться в весе ради второго пояса, если победишь Волкановски?
— Посмотрим, будет ли у меня сейчас комфортная весогонка в полулегком весе. После того как я возьму этот пояс, посмотрим, что произойдет, какие будут обсуждения, как на это посмотрит UFC, как все получится. Сейчас я сфокусирован на своих целях.
— Как думаешь, у тебя есть навыки, чтобы победить чемпиона в легком весе Ислама Махачева?
— Конечно, есть. Я чувствую, что лучше него во всем: в стойке, в борьбе, в игре на земле. Я так чувствую.