«Камеры появляются — у Конора сразу грудак вперед». Реалити-шоу TUF изнутри: детали от российского бойца Валиева

Большое интервью с Тимуром Валиевым, который попробовал вернуться в UFC необычным способом.

Реалити-шоу The Ultimate Fighter — это всегда хороший шанс для бойцов подписать контракт с UFC. В 31-м сезоне лицами и тренерами проекта стали Конор Макгрегор и Майкл Чендлер: ирландец тренировал сборную проспектов, а американец — команду ветеранов, которые уже бились в UFC, но почему-то там не закрепились. Российский боец Тимур Валиев попал в команду к Чендлеру. Валиев выступал в промоушене Даны Уайта полтора года, провел четыре поединка, выиграл два из них, но контракт с ним продлен не был.

В интервью «СЭ» Валиев рассказал, какой комплимент сделал ему Макгрегор при первой встрече, как собирался поломать соседа по комнате, зачем просил Бейдера кричать «Федор!» и многое другое.

Тимур Валиев. Фото Соцсети Тимура Валиева

«Должен был драться в Eagle FC. Но лига перестала проводить турниры за рубежом»

— Как тебе пришло предложение принять участие в новом сезоне TUF?

— Я находился в Таиланде, помогал в подготовке своему брату, Мураду Рамазанову. Мой менеджер Али [Абдель-Азиз] позвонил, говорит: «Не хочешь принять участие в съемках?» Я говорю: «Почему бы и нет? Интересный такой опыт». До последнего не знал, кто будет тренерами, в последний момент узнал.

— Правда ли, что изначально тренерами могли быть Физиев и Гэтжи?

— Такие разговоры ходили. Мне сначала сказали, что, может, Физиев и Гэтжи будут. Потом сказали, что Белал Мухаммад и Колби Ковингтон. Но они сами до последнего не знали. В конце только узнал, что будут Макгрегор и Чендлер.

— Тебе сразу сказали, что будешь в команде Чендлера, или уже на съемках это определилось?

— До последнего момента, до выбора я не знал. Узнал только в самом конце.

— Не думал: попаду в команду Конора — земляки не поймут?

— Не, не думал. Наоборот, думал, прикольно будет, интересно.

— В последнем бою в UFC ты уступил Джеку Шору, хотя до этого выиграл два поединка. Почему контракт не продлили?

— Просто мне мой менеджер сказал, что Шон Шелби не дает мне новый контракт. Не было каких-то объяснений, причин.

Тимур Валиев. Фото Соцсети Тимура Валиева, Соцсети

— Когда стало известно, что ты покинул ростер UFC, какие были планы? Поступали предложения от других лиг?

— Да, я должен был драться в лиге Eagle FC с Эдуардо Дантасом (Eagle FC принадлежит Хабибу Нурмагомедову. — Прим. «СЭ»). Я должен был готовиться к бою с ним, но турниры срывались, и в конечном итоге лига перестала проводить турниры за рубежом. Я начал думать, какие варианты лучше для меня, и поступило предложение из The Ultimate Fighter.

— АСА не звали в Гран-при?