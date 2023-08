— То есть Конор больше веселился, а Чендлер углублялся в тренировочный процесс?

— Да, можно и так сказать. Но тренеры Конора все время были, плюс у ребят Конора был диетолог, повар свой, который часто к ним приходил. А мы все сами. Но я брал листовки диетологов команды Конора, посмотрел, и в принципе я тоже неплохо разбираюсь, мне диетолог не нужен.

— Шеф-повар Конора и вас кормил?

— Он не каждый день приходил. Раз придет и на всех барбекю приготовит. В другой день он рагу приготовил. Кстати, очень вкусное ирландское рагу, мне оно очень понравилось.

— Которое на пиве было?

— Пиво добавил, вкус пива был, но самого алкоголя там нет — он испаряется. Поэтому было очень вкусно. Это все было натурально — все продукты. Поэтому я с удовольствием его аккуратненько в холодильник поставил и два-три дня кушал.

— У тебя был бой с Тревором Уэллсом, который был твоим соседом по комнате. А каково жить в одной комнате с человеком, драться с ним, а потом возвращаться в ту же комнату?

— Блин, вот это было прикольно, если честно! Мы ложимся спать: «Good night, Timur». — «Good night, Trevor». Я на него смотрю и думаю: «Неужели ты думаешь, что ты у меня выиграешь?» Просыпаюсь: «Good morning, Trevor». — «Good morning, Timur». Смотрю на него и думаю: «Блин, парень, я тебя поломаю». Не было какой-то ненависти, мы на взаимном уважении были. На самом деле Тревор очень приятный парень, мы и сейчас с ним общаемся, переписываемся постоянно.

— С Чендлером у тебя было много личных разговоров. А с Конором было личное общение?

— Когда в первый раз увидел, он сделал мне комплимент по поводу моих беговых кроссовок: «Oh, nice shoes» (классные кроссовки — с английского). Я говорю: «Conor knows» (Конор разбирается — с английского). У нас сразу пошло общение такое легкое.

Когда дрался Саид Нурмагомедов [с Джонатаном Мартинесом], мы смотрели бой вместе, это не показали в эфире. Я видел, что Саид устал, что он [Мартинес] взял Саида на болевой... Конор и они все смотрели, я им говорю: «Я знаю, что он не сдастся! Этот парень под антибиотиками пять раундов дрался на АСА. Он не сдастся здесь! Я должен был быть в его углу, он был другом жениха на моей свадьбе, это мой близкий друг!» И вся команда: «Nice, very nice». После боя я был злой на Саида. Он выиграл этот бой, я считаю, что его засудили, но этот парень — не соперник Саиду. Просто Саид сам подарил ему [победу], были причины этого. Мало кто знает, что всю неделю Саид болел, пил американский парацетамол, а он очень токсичный, сильную нагрузку на печень дает. Из-за этого во время боя он устал. И на Саида злой, и на всю эту ситуацию, оставил их всех, пошел вес гонять.

— Конор не злорадствовал?

— Нет, Конор был очень уважительным все время. И к Майку, и к другим ребятам. Но когда камеры появляются, у него сразу грудак выходит вперед, он впереди Чендлера становится и меняется. Все это понимают, и всем от этого по кайфу становится. Все заряжаются этой темой. Камеры пришли — кино начинается.

Конор Макгрегор. Фото Global Look Press

— Видно, что любит на камеру поиграть?

— Любит, любит. Американцы молодцы в этом плане — просто относятся к таким вещам. У нас это очень сильно на личное воспринимают, и ребята до самых крайностей доходят. Мне, например, один парень постоянно говорил: «What's up, my boy?», «Timur — my boy». Я ему говорю: «Hey, I'm not boy, I'm man, 33 years old, you're boy!» (Смеется.) А это у них тоже норма, когда так говорят. Разные моменты есть, и когда живешь с людьми разных национальностей, ты их понимаешь.

— Ассистентом тренера был Райан Бейдер, можно сказать, главный соперник команды Федора. Вы обсуждали его поединки с Федором или Вадимом Немковым?

— Не обсуждали. Я, когда увидел Бейдера, поздравил его с победой, потому что это для него большой бой, большое событие. Единственное, я его просил, чтобы они мне не кричали в углу: «Оверхенд, оверхенд!», а чтобы кричали: «Федор, Федор!». Потому что я, например, всегда угол соперника слышу, и когда оттуда кричать: «Оверхенд!», я буду контратаковать под это. А когда угол соперника кричит: «Федор, Федор!», я не буду знать, что это.

— Это как у Марка Генри?

— Да, коды Марка Генри я им чуть привил.

Тимур Валиев (слева) и Марк Генри. Фото Соцсети Тимура Валиева, Соцсети

— В восьмом эпизоде, когда завершились все четвертьфиналы, Дана Уайт спросил Конора, кого он считает лучшим соперником для Рико ДиШьюлло, чтобы тот прошел дальше. И Макгрегор назвал тебя. Не странно, что Конор так тебя недооценивает?

— Нет, дело не в этом. Конор понимал, что я самый жесткий соперник для Рико, и я постоянно Рико об этом говорил: «Рико, ты же понимаешь, что будет, если я проход в ноги тебе сделаю?» Я постоянно прикалывался над этими моментами и задевал Рико. Они специально это сказали, чтобы показать, какой Рико мужественный, что он хочет самый тяжелый бой.

— В тизере перед девятой серией показали Ислама Махачева, который приехал тебя поддержать. Они с Конором пересекались?

— Нет, они не пересекались с Конором. В UFC все четко организовано насчет этого. Они все знают, все планируют, грамотно подводят, знают, когда я приду, когда придет Ислам.

— То есть они специально сделали так, чтобы Ислам и Конор не пересекались? Могло бы шоу получиться.