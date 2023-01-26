Волкановски в беде. Мы подсчитали — за последние шесть боев из-под Махачева встали только раз

Бетонная плита.

12 февраля чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (23-1) подерется с чемпионом в полулегкой категории Александром Волкановски (25-1) на турнире UFC 284 в австралийском Перте.

Самая обсуждаемая перспектива этого поединка: сможет ли Волкановски защищаться от тейкдаунов, а если нет — то хотя бы успешно вставать после них. В первой части вопроса интрига практически отсутствует — Алекса в UFC уже переводили 8 раз, и переводили далеко не самые мастеровитые борцы: Юсуке Касуйя, Шейн Янг, Даррен Элкинс и Брайан Ортега. Ортега, конечно, элитный джитсер, но тейкдауны даются ему мучительно тяжело. Успешнее всего валил австралийца Чад Мендес — довольно приличный вольник. Он перевел Волкановски три раза, но выжал из них всего 45 секунд общего контроля (но Мендес, к слову, никогда и не был таким уж мастером контроля в партере).

Чад Мендес переводит Александра Волкановски. Фото Global Look Press

Соответственно, если все эти ребята валили Александра, трудно представить, что с этим возникнут проблемы у Махачева. Дагестанец в UFC провел 27 успешных тейкдаунов из 41 попытки — это фантастический результат, один из 10 самых высоких процентов удачных переводов в истории промоушена. В 4 боях он и вовсе показывал 100%-ную точность переводов. Ислам не разбазаривает просто так попытки тейкдаунов: если он переводит, то это почти всегда наверняка. Еще очень сильная его сторона — после тейкдауна он сразу же оказывается в хорошей атакующей позиции. Мы помним знаменитую подсечку с Царукяном, после которой Махачев сразу же прыгнул в фулл-маунт. Это высочайший класс.

Притом что процент удачных переводов у него один из лучших в истории, его контроль в партере — пожалуй, вообще лучший, если не брать его бывшего спарринг-партнера Хабиба Нурмагомедова. За 8 лет выступлений в UFC и 13 поединков из-под Ислама встали или свипнули его всего 11 раз. Это очень-очень немного, меньше одного вставания в среднем за поединок. Из этих 11 вставаний 6 случились в первых четырех боя дагестанца в UFC — в период с 2015 по 2017 год. Потом из-под него нормально вставал только мастер спорта по вольной борьбе Арман Царукян, а все остальные соперники просто потонули.

Мы решили собрать все случаи вставания соперников Махачева по UFC, сопроводив их комментариями.

Чарльз Оливейра. 2022-й год. Встал из-под Махачева один раз

В 1-м раунде свипнул Махачева красивым кузуши, выведением из равновесия. Вот как этот эпизод прокомментировал наш эксперт - тренер Царукяна Сергей Торосян:

«Из-под Махачева и Хабиба можно вставать. Есть определенные технические элементы, которые в БЖЖ [помогают этому]. Оливейра очень грамотно сделал — раскачал его. Он был в хафгарде, потом рукой зацепил вторую ногу, натянул на себя в одну сторону и потом в другую и встал. Создал дисбаланс. Ты можешь контролировать оппонента только тогда, когда у тебя есть плотность захвата. А когда тебя раскачивают в одну-другую сторону, ты должен балансировать, использовать свои рычаги для баланса. Махачев использовал рычаги для баланса и поэтому потерял контроль. Очень грамотно было сделано, мне этот момент тоже понравился».

Арман Царукян. 2019-й год. Встал из-под Махачева четыре раза

В 1-м раунде встал из-под Махачева баттерфлай-свипом после 20 секунд контроля на земле.

В 1-м раунде после перевода фронтальным захватом за голову от Махачева сумел сразу же развернуться и встать до тех пор, пока соперник закинул бедро.

Во 2-м раунде встал из-под Махачева, когда тот был в боковом контроле, просто подняв его физикой.

В 3-м раунде встал из-под Махачева после прохода в две ноги. Махачев обвязал ноги своими ногами, но Царукян вытащил их и за счет сетки встал.

В этом поединке Царукян всякий раз напарывался на тейкдаун, когда сам лез к Махачеву, попадал к нему в клинч, который дагестанец гораздо лучше чувствует, и падал на землю от подсечек и зацепов. Либо отдавал очень много сил в завязках и потом пропускал смену уровней, когда Махачев спускался на ноги, брал замок и переводил double leg'ом. Перед 3-м раундом Торосян просил своего бойца поработать в стойке, больше двигаться, но тот уперся: «Хочу его перевести» - и опять полез в бороться, еще и будучи уставшим.

Так или иначе, Арман стал первым, кто смог перевести Махачева, и остается единственным его соперником в UFС, кто смог так часто вставать из-под него. В этом ему помогала мощная «база» — то есть центр тяжести, борцовская выучка, сильные бедра и чувствительность — все то, что дает вольная борьба. Но были у армянина и хорошие бжжшные штуки, он здорово использовал позиции с баттерфлай-свипами, хорошо сориентировался, когда Махачев стащил его фронтальным захватом за голову. Также не забываем, что это был дебют Армана в UFC, он выходил на коротком уведомлении в возрасте всего 22 лет.

Ник Лентц. 2017-й год. Встал из-под Махачева два раза

В 1-м раунде после двух минут контроля на земли сумел встать из-под Махачева у сетки, когда тот пытался растянуть его. Хорошо оттолкнул из гарда двумя ногами. И когда дагестанец полез за ступней, создал пространство и встал.

В 3-м раунде, когда Махачев обвязал его со спины ногами и душил, сумел содрать захват ногами, развернуться и встать. В те годы Ислам частенько терял позицию, когда обвязывал ногами сзади и выходил на шею. Тогда у него эта позиция была не самой сильной стороной.

Крис Уэйд. 2016-й год. Свипнул Махачева 3 три раза

Уэйд — единственный соперник Махачева, который сумел, лежа на спине, перевернуть его и сам лечь сверху в отличную позицию. Позже Ислам называл этот бой своим самым сложным в UFC.

В 1-м раунде Уэйд, находясь на спине, сумел свипнуть Махачева и выйти в атакующую позицию сверху.

Во 2-м раунде сумел взять Махачева на гильотину, когда тот проходил в ноги, свипнуть ей и выйти в боковой контроль.

Во 2-м раунде, когда Махачев обвязывал его ногами со спины, сумел развернуться и свипнуть.

Вот как вспоминал тот поединок сам Уэйд (на подкасте Menace Tube):

«Он [Махачев] делал кое-какие отличные вещи в стойке, но, как мне показалось, у него не было желания работать в ней. Каждый раз, когда я выбрасывал удар, он сразу проходил, и начинались безумные грэпплинг-завязки. Его физическая сила... Знаешь эту позицию, когда тебе прошли в две ноги, захват ног не такой плотный, тебя прижали задницей к сетке, и человек пытается закончить тейкдаун, а ты расставляешь ноги. И то, как он в этой позиции сомкнул мои колени, соединил руки за ними и отжал меня от сетки — его сила в этой работе... Я никогда в жизни не чувствовал такую физику до этого. Никогда в жизни потом не сталкивался с такой физической силой у бойца 155 фунтов.

Он не использовал давление так, как его использовал Хабиб, но когда начинался грэпплинг... знаешь, когда вы оба начинаете работать в этих длинных грэпплинг-завязках весь раунд — это дико изматывает. Я пытался провести удушающий, он выскользнул и оказался сверху, потом я свипнул его, мы снова на ногах и боремся за тейкдаун. Я душил его 3-4 раза очень жестко, и он ни разу не паниковал, находил выходы из приема. Один раз он меня загнал в треугольник и заблокировал мою руку, но мне удалось с помощью хаммерфистов выйти. То, что мы оба грэпплеры, сделало это бой очень зрелищным".

Лео Кунтц. 2015 год. Встал из-под Махачева один раз

В 1-м раунде Махачев забрал его спину и обвязывал ногами слишком высоко по корпусу, сполз, и Кунтц сумел подняться. Снова обращаем внимание на то, что в те годы эта позиция со спины была у Ислама не сильнейшей.

Как вы заметили, в этой подборке зияет дыра между 2022 и 2019 годами — и это не просто так. Дэйви Рамос, Дрю Добер, Дэн Хукер, Тьяго Мойзес, Бобби Грин — НИ РАЗУ не встали из-за под Махачева, когда оказывались под ним. Да, Мойзес сумел перевести Ислама, когда отжал того к сетке, но ни разу не встал, когда оказывался под соперником. То, что бразилец смог его перевести, Махачев называл случайностью, а боец АСА Артем Резников в интервью нашему изданию объяснил это тем, что Махачев, скорее всего, просто прозевал и не успел защититься.

«Возле сетки там немного другая защита, Ислам не успел просто защититься. Когда человек проходит в ноги в центре клетки, ты можешь откинуть ноги. А возле сетки там откидывать некуда. Там посложнее защититься, даже если ты хороший борец».

Алекс Волкановски. соцсети UFC

Так или иначе, за 6 последних поединков только Чарльз Оливейра смог подняться из-под Махачева, но все равно был переведен снова и в конечном счете был финиширован именно на земле. Александр Волкановски — боец другой структуры тела, похожей, кстати, больше на Царукяна, с которым у Махачева были трудности, приземистый и мощный, но только вот вольной борьбы Царукяна у Алекса нет.

По базе он боец греко-римского стиля, неплохо работает в клинче, но если окажется там с Махачевым — то полетит на землю. Ислам не просто силой держит в клинче или вяжет для контроля, он очень тонко находит самые слабые точки, мгновенно группируется — и либо бросает передней подножкой из самбо, либо цепляет внутренним зацепом голени, либо подсекает, либо быстро спускается на ноги (как с Грином) и бросает. С такой разнообразной борьбой в клинче Волкановски никогда в ММА не сталкивался.

На открытом пространстве избегать тейкдаунов австралийцу тоже будет очень тяжело. Важнейшая часть его арсенала — это лоукики, Волк — самый часто использующий лоукики чемпион в текущем ростере UFC. Они помогают ему разбивать ритм соперника, путать его и готовить свои сетапы. С Махачевым бросать лоукики в таком количестве, в каком их бросает Алекс, очень опасно, Ислам поймает ногу и сразу переведет. Тем более лоукики Волкановски бьет не как Барбоза или Дуглас Лима — такой хлесткости, взрыва и силы у него нет.

Поэтому Махачев все равно сократит дистанцию без каких-либо проблем и переведет. И вот там и только там — на земле - спустя примерно пару минут мы и узнаем, насколько хороши свипы Волкановски, достаточно ли ему веса и физики в другой весовой, сможет ли он создавать пространство и подниматься, причем подниматься, не таща на себе весь вес Махачева и все равно находясь в завязке в плохой позиции, а так, чтобы полностью отклеиться от него.