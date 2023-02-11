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Сегодня, 09:00

Махачев брутально снес американца в первом раунде. Благодаря этой победе он получил бой за пояс UFC

Отдел единоборств «СЭ»
Ислам Махачев.
Фото UFC
Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев.
Фото Соцсети
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Бобби Грин жестко отхватил и помог Исламу добраться до Чарльза Оливейры.

В ночь на 12 февраля в Перте, Австралия, состоится турнир UFC 284, в главном событии которого Ислам Махачев встретится с Алексом Волкановски. Российский боец проведет первую защиту титула в легком весе после завоевания пояса в октябре 2022-го, когда Махачев задушил Чарльза Оливейру во втором раунде.

Ислам Махачев. «Турниры по пощечинам? Это занижает мужские качества». Пресс-конференция Махачева перед боем с Волкановски

До поединка с Чарльзом Оливейрой многие фанаты критиковали Ислама за слабую оппозицию — российский чемпион не бился с бойцами из первой пятерки. По сути, претендентским для Махачева стал бой против американца Бобби Грина, который вообще не входил в топ-15 легкого дивизиона.

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев. Фото Соцсети
Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев.
Фото Соцсети

Подраться с Грином Исламу пришлось, чтобы сохранить главный поединок на турнире UFC Fight Night 26 февраля. На том ивенте Ислам должен был сразиться как раз с одним из представителей верхушки дивизиона, Бенеилом Дариушем, но ассириец снялся с поединка из-за серьезной травмы колена. Грин, который двумя неделями ранее победил Насрата Хакпараста, вызвался подстраховать бой с условием, что он пройдет в промежуточном весе — 72,6 кг.

Американцу изначально не давали никаких шансов, хотя сам Грин обещал, что справится с борьбой Махачева и доставит ему проблем в стойке. В итоге после осторожных действий на первой минуте россиянин прижал соперника к сетке, перевел его на настил, без проблем вышел в позицию фулл-маунта и жестко забил Грина. Рефери Херб Дин решил поберечь Грину здоровье и не стал долго наблюдать за избиением.

Но даже после такой уверенной победы мало кто верил, что Ислам сразу получит титульный поединок против Оливейры — слишком уж уступал Махачеву в классе американец. Но колено Дариуша заживало долго, а других достойных претендентов в легком дивизионе не было, поэтому свой шанс получил именно российский боец.

Ислам Махачев и&nbsp;Алекс Волкановски. Бой Ислама Махачева против Александра Волкановски на UFC 284: основная информация

Ислам Махачев
UFC
ММА
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