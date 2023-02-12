Махачев победил, но Волк украл десерт

Первая защита титула UFC для Ислама Махачева оказалась испытанием психики на прочность. Но куда интереснее не причины, а последствия.

Австралия — это не только кенгуру. Гребнистый крокодил, тасманский дьявол, австралийская кубическая медуза, она же морская оса, змеи и насекомые... Много всего, что делает эту страну крайне опасной для недостаточно осмотрительного туриста. А еще сами австралийцы, один из которых — Александр Волкановски. Причем не нужно спрашивать, откуда у них берутся бойцы, — здесь даже игроки в регби и местный футбол рано или поздно выходят на ринг.

Одним из старейших видов развлечений на Зеленом континенте был бокс. В начале XIX века там дрались заключенные, затем бои стали популярны на золотых приисках, а в начале ХХ века появились целые боксирующие труппы артистов из числа местных аборигенов, которые за неимением достойных соперников среди людей иногда выступали против кенгуру. Опасная затея, потому что бить эти животные могут здорово. Ногами — да и не только. Так что бои в целом — часть австралийской национальной идентичности.

Ислам Махачев и Алекс Волкановски. Фото USA Today Sports

Александр Волкановски в раннем детстве занимался греко-римской борьбой, затем играл в регби и в 23 года переключился на смешанные единоборства. Волк — уникален, но не в бойцовских навыках, а в том, что касается «физики», выносливости. Он способен вести поединок в максимально высоком темпе все пять раундов, и если вам покажется, что он устал и Алексу нужна пауза, — скорее всего, вам кажется. Или он пытается заманить соперника в ловушку. Бой с Махачевым, крупным, хорошо борющимся и достаточно зрелым с бойцовской точки зрения чемпионом легкого дивизиона, был для Волкановски авантюрой. Но именно по причине того, что австралийский македонец переходил из полулегкого в более тяжелый вес, он находился в выигрышной позиции. Не только ментально — любой исход, кроме поражения в первом раунде, можно было бы считать успехом, он еще и был избавлен от проблем с весогонкой. И лишних переживаний по поводу виз, перелетов и прочего.

Он сам, я думаю, со временем объяснит, что пошло не так в этом бою, но по личному ощущению — Ислам Махачев так много поставил на противостояние с Волкановски, так сильно хотел выглядеть в этом бою ярко и убедительно, что это сказалось на эффективности. Каждый хочет славы. Худшее, что могут сделать бойцы — это казаться обычными, заурядными людьми. Но стремление спорить о качестве промоутирования шоу с Даной Уайтом слегка увело Ислама не туда. Или все эти разговоры, что «впервые в истории первый и второй номер рейтинга pound-4-pound» (как будто не дрались в такой же ситуации Джон Джонс и Кормье)... Бойцы, конечно, будут все отрицать — но это всегда влияет. И в данном случае, возможно, даже определило план на бой. Махачев обещал бить Волкановски в стойке, и он действительно старался это делать.

Использовал размер и длину рук. Все это плюс скорость позволило чемпиону работать с дистанции, постреливая одиночными ударами, и разрушать начало атак Волкановски. Махачев мог ловить его на удар или подхватывать и переводить на настил — но в большей части случаев чемпион выбирал стойку. Однако это не дает объяснения, почему Волкановски так успешно защищался, оказываясь на полу.

Александр ставил на скоростные атаки с сериями ударов, это было предсказуемо. Но еще до боя ясно было, что для того чтобы выиграть, ему придется пресекать все попытки перевода, а оказавшись на настиле — быстро вставать. И вставать из-под Махачева у него действительно получалось. Причем по рисунку боя даже нельзя сказать, что он тратил много сил на эту борьбу. Чем дальше — тем больше у Алекса получалось, будто он первые три раунда привыкал к более крупному и умелому сопернику. И вообще пяти раундов ему не хватило.

Конечно, это не так. И он не был близок к досрочной победе в пятом, но Махачев уж слишком много пропустил и был довольно пассивен, пока восстанавливался.

Ислам Махачев и Алекс Волкановски. Фото USA Today Sports

Ислама многие захотят обвинить в пассивном ведении боя, наверное, — но прессинг не его стиль. Силовое давление — тоже. Контратаки — скорее да. И задача Махачева — создать такой бой, такую атмосферу в клетке, где противник будет теряться и ошибаться. Где проявятся его слабости — чтобы затем это использовать. Но здесь это не работало. Ислам выигрывал раунды — своей методичностью, контролем в борьбе (пока удавалось удерживать Волкановски на полу), ударами с дистанции, — но не было впечатления разгрома, убедительности победы, окончательного и громкого заявления. Ислам выиграл то ли три, то ли четыре раунда, но из-за концовки пятого раунда теперь это кажется недостаточным.

Словно в клетке в Австралии был обед из пяти блюд, четыре были вполне себе хороши, а затем в ресторан ворвался Алекс Волкановски и украл десерт.

Авторство десерта Павлова, кстати, долгое время делили между собой Австралия и Новая Зеландия. Якобы его изобрели во время гастролей русской балерины Анны Павловой по странам Океании. Но недавно местные историки все же выяснили, что десерт на самом деле придумали в США по мотивам старинного немецкого рецепта.

Так же и Ислам Махачев, как мне кажется, много поставил на бой с Волкановски, хотел признания и славы (оно есть, но всегда хочется больше, это нормально), но искал всего этого совсем не там. Не в рейтинге лучших pound-4-pound. Чемпион упорно говорит про каких-то достойных и уважаемых соперников, но для его карьеры гораздо полезнее будет не спорить с Даной Уайтом (тем более не по делу) и взять бой с Конором Макгрегором — если тот пройдет Майкла Чендлера. Правда, это значит, что нужно ввязываться в треш-ток и медиавойну — то есть выслушивать оскорбления в свой адрес, а этим ему, судя по всему, заниматься не хочется. Ну, тогда вот еще есть вернувшийся в UFC Кевин Ли.