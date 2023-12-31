Итоги года: переосмысливаем Нганну, Усика, Махачева и выставочные бои

Многое из произошедшего в боксе и ММА в этом году заставило нас по-другому взглянуть на многие вещи и многих героев медиа и настоящих боев.

Год назад мы сошлись на том, что индустрии в прежнем виде больше нет, главная звезда бокса — Джейк Пол, а самые лучшие и яркие поединки в России происходят совсем без последствий для развития карьеры и просто какого-то будущего. Что-то изменилось, к счастью (на Джейка Пола уже более-менее всем наплевать), а что-то — получило дальнейшее развитие. Сразу в разных частях света поп-ММА и поп-бокс продолжают преуспевать.

Девушки показывали голую грудь в честь победы (Kingpyn Boxing в Ирландии), юноши с друзьями (Гаджи Автомат и Хадис Ибрагимов) устраивали странные танцы, немолодые мужчины (Флойд Мейвезер) боксировали с детьми известных гангстеров, а члены уважаемого боксерского семейства Фьюри (можно считать формулировку сарказмом) — кидались на блогеров, сотрясали стены пластиковой клетки, да и вообще вели себя как звезды реалити-шоу, а не боксеры... Но в целом год стал показательным. И в боксе, и в смешанных единоборствах случились те бои, которые в некоторых случаях помогли всем ответить на базовые вопросы, а в других — еще больше все запутали. Жаль, не выяснили, кто круче — Бивол или Бетербиев, но шансы в 2024-м есть.

Фрэнсис Нганну отправляет в нокдаун Тайсона Фьюри. Фото Getty Images

Фьюри — Нганну

Мы, конечно, удивлялись тому, что Нганну выходит в боксерский ринг и умудряется доставить массу неприятностей чемпиону мира. Но такое бывает, бывало и раньше. Просто здесь все было с особым пафосом исполнено, да так, что популярным нарративом везде стало «Нганну король мира боев, а бокс испорчен и весь прогнил». Напоминает мем про зумеров, которые что-то там для себя открыли. Отдых в деревне под названием «избинг», фрикадельки под видом «митболлов», подштанники, группу «Сектор Газа» и так далее. Теперь они изобрели «ограбление», которого не было. Спорить по этому поводу еще можно, но одно точно — и Фьюри, и Нганну довольны тем, как все обернулось, и сейчас они оба стали только дороже, а все причастные к шоу — крайне довольны. Ну и Фрэнсис Нганну все сделал правильно, когда ушел из UFC и заработал миллионы, даже не приступив к исполнению нового контракта с PFL, и ему не понадобилось ловить лепреконов и требовать у них показать, где зарыт горшок с золотом. Многие и так знали, что в UFC необязательно самые большие деньги для бойцов, но все равно уход Нганну считали так себе решением. А выходит — все наоборот.

Махачев — Волкановски

Окончание первого боя с Волкановски вовсе не казалось заявкой на величие, но все сработало в реванше. К нему, конечно, Волк и готовился не так, как к первому поединку, но сработало общая эффектность, безапелляционность того, что сделал Махачев. Быстрый нокаут, помноженный на восторженные публикации, и магия бренда UFC сделали свое дело. Вопросов к Исламу сейчас вроде как и нет. Он их снял хайкиком в первом раунде.

Первый номер pound-4-pound в ММА теперь, а еще один из самых обсуждаемых спортсменов в стране. Даже если хочется поспорить — аргументов здесь никаких против Махачева просто нет в природе в этом году.

Шевченко — Грассо

Валентина Шевченко казалась непобедимой, но если вы смотрели ее поединки хотя бы три-четыре года, то вы знаете, что есть очевидные слабые стороны, скорее тактического, чем технического характера. Здесь неожиданно Пуля уступала на руках и с дистанции. С точки зрения работы в стойке первый и второй поединки эпизодами выглядели так, будто лучший боксер штата Халиско не Сауль Альварес, а Алекса Грассо. Ничья во втором поединке — это не поражение, тем более и Валентина поражение свое здесь не признала.

Вербальное противостояние с Шоном Стриклендом тоже закончилось в пользу Шевченко. Стрикленд внезапно решил рассказать, что женские поединки — отстой... «Это ты похож на обиженного ребенка, которого в зале побила девчонка — и теперь он обижен на всех женщин в мире. Бедный малыш!» — и вот уже Шон сглаживает ситуацию и рассказывает, что демоны из его головы ушли после хорошего спарринга. Перед боями экс-чемпионка особенно треш-током не увлекалась, а вот теперь мы знаем, что может, если захочет.

Ислам Махачев. Фото Getty Images

Главные лица ММА в 2023-м

Ислам Махачев, Шон Стрикленд, Алекс Перейра. Мы бы гораздо больше оценили возвращение Джона Джонса, если бы не сорванный из-за травмы бой против Миочича. По Махачеву все ясно, а Стрикленд развлекал нас изо всех сил — боями, юмористическими интервью, скандальными заявлениями. Самый отчаянный и острый на язык чемпион со времен Чейла Соннена, наверное. Вряд ли он с поясом надолго, поэтому предлагаю ценить его, пока он здесь.

Что до Алекса Перейры... мне кажется, глупо предъявлять ему претензии в духе «не заслужил титульный бой», когда он берет пояс во второй уже весовой категории. Если оценивать его формально, то согласен — не очень впечатляет. Проигранный реванш с Адесаньей, победа с разногласием над Блаховичем, нокаутировал Прохазку, который был после травмы, в целом плох и на себя прежнего мало похож... Но, во-первых, все эти поединки было интересно ждать, Алекс из тех бойцов, что делают промоушен UFC более живым. В мире, где постоянно падает глубина просмотров и сокращается память зрителя, крайне ценно быть человеком, который за два года в лиге берет пояса в двух весовых, и все его развитие как персонажа происходит на наших глазах.

Можно, конечно, долго смотреть, как человек карабкается по карьерной лестнице в UFC: сначала бьется за контракт, затем долго не может вылезти из прелимов, цепляется за шанс попасть в основной кард и бонусы, постоянно проверяет, на каком он месте в рейтинге, — и лет через семь-восемь, может быть, получает титульный бой. Но это для самых хардкорных.

Алекс, может быть, и довольно примитивен в клетке, но разносторонний в остальном. Индейский-бразильский бэкграунд, отношения с тренером — вместе с Гловером Тейшейрой они образуют идеальный дуэт для бадди-муви, ну и комедийный талант есть, как выясняется, у человека с каменным лицом, а еще он нещадно троллит соперников. Он даже близко не универсальный боец, дерется просто и примитивно. Не всем нравится, но мне кажется, неординарный чемпион — это когда болеют и за тебя, и против.

Подтвердили или нет свою репутацию и выданные авансы

Шавкат Рахмонов — да, подтвердил. Шара Буллет залетел в UFC, Роман Копылов неожиданно был стабилен и хорош, а вот Павлович и Чимаев — нет. Лепили из них монстров мощно и тщательно, но сейчас самое время это переоценить. Хамзат Чимаев победил Камару Усмана, но как-то неубедительно, покрупнел, а на пользу его стилю это не пошло, крушить с такой же легкостью не получается. Возможно, мы были бы терпимее, если бы не было таких завышенных ожиданий — а сам Хамзат только и делает, что их создает.

Переходим к боксу. В рубрике «Это фиаско, братан» — тяжеловесы Деонтей Уайлдер (не нужно комментировать почему), Джо Джойс (Чжан Чжилэй красиво его остановил дважды в 2023-м) и, конечно, Арсланбек Махмудов. То, что у Махмудова плохо с защитой, не новость, но казалось, что ему все как слону дробина — нипочем. Но Агит Кабайел отбил ему живот, и это смотрелось жестоко. А Мурат Гассиев... ну, просто напоминание всем, что если есть серьезные планы, то и боксировать нужно в качестве подготовки с серьезными людьми. Легендарный план «будем бить по мешку раз в год» для этого не подходит.

Папин — Асбаров

Столько разговоров было про бой Папин — Асбаров, про то, что это БОЛЬШОЙ бой для России сейчас, для бокса в принципе. Возможность аккумулировать большую аудиторию и фанатов кулачных боев с «хардкор-боксингом», и любителей классического бокса. В итоге казавшийся боксером Папин вел поединок прямолинейно и глупо, а считавшийся многими «кулачником» Асбаров напомнил всем, что он вообще-то базовый боксер-международник. Но теперь происходит странное, Сослан внезапно стал великим и ужасным и теперь говорит: «Меньше чем за 200-250 тысяч долларов мне бои не интересны». Анализируя рынок, понимаешь — к новым хорошим предложениям и возможностям боксировать чаще это не приведет. А значит, бой с Папиным особых положительных последствий иметь не будет. Что грустно, но мы не можем запретить бойцам сходить с ума. И мы не можем заставить их боксировать, если они не хотят. Можем только сказать, что каждые пару месяцев цена и спрос на Асбарова будут падать.

Просто посмотрите, что сделал со своей карьерой Энди Руис (ноль боев с весны 2022).

Александр Усик. Фото Getty Images

Усик Шредингера

Вот по поводу Усика единодушного мнения снова нет. Однозначно то, что Дэниэл Дюбуа боксер незрелый, не все сделал для победы, и в итоге Усик, даже получив тяжелый удар (чуть выше или ниже пояса, тут уж как вам кажется), все равно его сломал. Вот это — факт.

В числе рекомендаций на тему ударов выше и ниже пояса есть упоминание горизонтальной линии, на которой расположен пупок, примерно так и стоит оценивать это «выше/ниже». Пупка Усика, разумеется, не было видно. То есть он как кот Шредингера — и как бы есть, и нет одновременно. И определить, где он был, вы не можете. Так что все на свете — домыслы и спекуляции. Но мы впервые за долгое время увидели, что Усику может быть больно. Значит, он все же человек.

Энтони Джошуа

Продолжал менять тренеров (4 за 5 боев?). С точки зрения развития его как боксера, все, что происходило после встречи с Кличко в 2017 году, — явный регресс. Усик, победивший его в том году во второй раз, — лишнее подтверждение. Лучше всего охарактеризовал это зрелище Уильям Детлофф, бывший редактор журнала «РИНГ»: «Мучительно смотреть на машину, которая едет на 30 миль в час медленнее ограничения в скорости».

А вот с Отто Валлином Джошуа в декабре справился легко. В принципе, он шведа знает слишком хорошо, бил его в любителях, а мощи в ударах Отто не было и не появилось. Отсюда и полное ощущение комфорта у Энтони, и нежелание Валлина продолжать после первых серьезных ударов в голову.

Сауль Альварес. Фото Global Look Press

Сауль Альварес

Канело ничего особенного не показал, но мексиканские фанаты, наверное, благодаря последним его выступлениям, уже забыли, что был такой Бивол, который размотал Сауля в 2022-м, а еще о том, что Альварес грозно обещал взять реванш. Но зато хоть в гольф насовсем не уходит, а еще наглядно всем продемонстрировал, что Джермелл Чарло не за величием пришел в его суперсредний вес, а за чеком.

Тим Цзю

И Чарло вполне конкретным образом прокинул Тима Цзю, с которым уже давно велись переговоры, и команда Тима уже рассчитывала на бой с Джермеллом за абсолютный титул. В этом году почти все уже перестали смотреть на Цзю с сомнением. Три боя за год — это прилично, пояс WBO стал его вполне по праву. Соперники — Тони Харрисон и Брайан Мендоса — бывшие чемпионы, Карлос Окампо — нет, но на него Тим и раунда не потратил.

А там еще Никита Цзю поспевает. Братья Цзю выглядят круче братьев Чарло прямо сейчас, например.

Теренс Кроуфорд. Фото Global Look Press

Главные лица бокса в 2023-м

Теренс Кроуфорд утверждает, что он номер один. Абсолютный чемпион в двух весовых категориях, а в целом титулами владел в трех. Побил Эрролла Спенса, но других боев в этом году у него не было. Ну и на мегафайт не тянуло — словно покойника избивал. Спенс — после аварии, паузы в боях, тяжелой весогонки...

А Наойя Иноуэ под конец года стал абсолютным чемпионом во втором весе подряд, потратив на собирание поясов два боя. И бил не случайных людей. Вы бы знали это, если бы следили за дивизионами к югу от легкого веса. Первый чемпионский пояс в шестом бою, в том же 2014 году успел взять пояс в другом весе, у заслуженного Омара Нарваэса. 2019-й — победа в Суперсерии, два пояса в категории bantam, 2022-й — четыре пояса, в 2023-м — переход в super bantam и еще четыре пояса за два боя. Ему 30 лет, он не выглядит большим и мощным в этих весах, но люди продолжают падать. Думаю, номер один pound-4-pound в боксе сейчас именно японец. Не собираюсь преуменьшать крутизну Кроуфорда, он великий боксер. Но второй — первый для американцев разве что.

А вот кто третий? Девин Хэйни или Джервонта Дэвис (сменивший на днях имя на Абдула Вахида). Хэйни побил Ломаченко, а затем лихо прыгнул в новый — первый полусредний вес, и там победил чемпиона Реджиса Прогрэ. И мы бы больше оценили эти его победы, если бы это смотрелось ярко и бодро. Но основное оружие Девина — его джеб и антропометрия. И вот уже многие задумались — а может, Ломаченко никогда и не был особенно хорош? Ну, хороший, но не великий?

И мы бы больше ценили мощь в ударах Джервонты Дэвиса, если бы он вместо того, чтобы отправиться в тюрьму (ненадолго), провел бы еще какой-нибудь поединок. Но он, как и многие, сейчас ждет, когда новое окно возможностей откроется с большими боями.

Настоящее международное...

Мировой бокс не страдает от нехватки денег. Только от недостатка уважения. Промоутеры мало уважают зрителей и фанатов, на чьи деньги рассчитывают, иначе старались бы продвигать своих звезд получше... Ну а боксерские федерации все так же стремятся срубить денег за санкции, за судей и пояса, придумывают каждый раз новый ремень и новые весовые категории, временные титулы и почетные.

Благодаря этому, кстати, у России появился еще один чемпион мира. В добавление к Биволу и Бетербиеву с поясами в полутяжелом весе теперь есть Евгений Тищенко с поясом WBA в дивизионе «суперкруизер». Бой с Леоном Хартом он проводил в Дубае, но все чаще я слышу заявления о том, что вот-вот боксерские федерации начнут снова санкционировать бои и в России тоже. WBC, наверное, не снимет санкции, но другим это и не помешает. А то скоро у нас забудут, что такое настоящие бои, останутся только выставочные.

Так что или так, или единственно международной альтернативой для наших станет участие в турнирах IBA (бывшая AIBA) Champions Night, Умар Кремлев снова расширяет географию их проведения в 2024-м. Альтернатива с точки зрения финансов и возможности боксировать. Насчет ценности поясов и легитимизации IBA как санкционирующей организации — еще нужно пройти долгий путь. Впрочем, ничто не мешает сотрудничать с WBA и прочими — как было на турнире в Дубае в начале декабря. Нащупывают новый путь.

...и выставочное

С другой стороны, за этот год я переосмыслил многое, и шоу-поединки тоже. Их ведь не вчера придумали, они существуют целую вечность. С этого вообще начинался бокс — драки по случаю «дня урожая», «боксерские палатки» на ярмарках, где проводили поединки по боксу и борьбе, иногда женщины дрались с мужчинами, вообще упоминания о женских боях в Англии относятся к началу XVIII века. Например, Элизабет Уилкинсон-Стоукс вместе с мужем на пару дрались против других смешанных пар. Реслинг такой, только зубы теряли по-настоящему. Умели развлекаться. Кстати, женщины в то время часто дрались топлес, но некоторые считали себя серьезными бойцами и отказывались.

Настоящим королем шоу-поединков был в США Тони Галенто, который в перерывах между боксерскими победами и поражениями боролся с осьминогом, боксировал с кенгуру, с несколькими противниками за вечер, с медведем весом 250 кг.

Конечно, в прежние времена выступали не ютуберы и тиктокеры, а реальные атлеты из других видов спорта. Вот, например, Арт Шайрс. Профессиональный бейсболист, которому в Высшей лиге было тесно. Махал битой за «Вашингтон Сенаторз» и «Чикаго Уайт Сокс», например, и довольно успешно. Он был немножко актером — играл в водевилях, немножко бойцом — на boxrec значится пять побед (все нокаутом), два поражения. Однажды подрался с генменеджером своей команды (ладно, минимум дважды), как-то убил болельщика на трибунах, попав в него мячом, — отделался тем, что заплатил вдове 500 долларов (а иск против него был на 25 тысяч!), его судили за убийство судьи на поле, но дело переквалифицировали, и Арт выложил за все только штраф в 25 долларов.

На ринг он выходил в халате с надписью «Великий Арт Шайрс». Дрался поначалу успешно, против других игроков в бейсбол, американский футбол, хоккей. Затем снова бейсбол, вскоре он был арестован за то, что был пьян и с оружием. Вернулся после этого даже в Высшую лигу, но заканчивал карьеру в чемпионатах уровнем ниже.

Вернулся в бокс напоследок. Говорил, что будет драться за чемпионский титул с Максом Баэром (это который отправил Примо Карнеру на пол в каждом раунде боя). Но Арт был уже совсем не в форме и проиграл нокаутом. Много пил, устроил драку с собутыльником, что привело к смерти, а Шайрс снова всего лишь заплатил штраф в 25 долларов. Неизвестно доподлинно, был ли он связан с мафией, букмекерами и другой оргпреступностью, но его выступления внимательно изучали на предмет махинаций со ставками.

И — да, в то время боксирующих инфлюенсеров тоже называли клоунами. Но клоун или нет, в 1929-1930 годах в течение 30 дней он провел четыре боя и заработал 8 тысяч долларов. Часть денег он тратил на организацию всего, а еще платил соперникам, так как там были и подставные бои. Играя в бейсбол пять месяцев, Арт Шайрс как профессионал получил 2,9 тысячи долларов. А гонорары Макса Баэра и Примо Карнеры, для сравнения, были 65 тысяч и 122 тысячи долларов соответственно.

Так вот, Саша Емельяненко, которого опять лечат, и Вячеслав Дацик, с именем которого снова связаны скандалы и расследования махинаций с букмекерами, в историческом масштабе не так уж выделяются. Может быть, современный бокс слишком далеко забрался от истоков и настало время вернуть весь этот треш, ненадолго — чтобы пережить это и двигаться дальше.