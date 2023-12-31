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Сегодня, 20:45

Итоги года: переосмысливаем Нганну, Усика, Махачева и выставочные бои

Андрей Баздрев
Обозреватель
Фрэнсис Нганну, Ислам Махачев, Александр Емельяненко.
Фото «СЭ»
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Многое из произошедшего в боксе и ММА в этом году заставило нас по-другому взглянуть на многие вещи и многих героев медиа и настоящих боев.

Год назад мы сошлись на том, что индустрии в прежнем виде больше нет, главная звезда бокса — Джейк Пол, а самые лучшие и яркие поединки в России происходят совсем без последствий для развития карьеры и просто какого-то будущего. Что-то изменилось, к счастью (на Джейка Пола уже более-менее всем наплевать), а что-то — получило дальнейшее развитие. Сразу в разных частях света поп-ММА и поп-бокс продолжают преуспевать.

Девушки показывали голую грудь в честь победы (Kingpyn Boxing в Ирландии), юноши с друзьями (Гаджи Автомат и Хадис Ибрагимов) устраивали странные танцы, немолодые мужчины (Флойд Мейвезер) боксировали с детьми известных гангстеров, а члены уважаемого боксерского семейства Фьюри (можно считать формулировку сарказмом) — кидались на блогеров, сотрясали стены пластиковой клетки, да и вообще вели себя как звезды реалити-шоу, а не боксеры... Но в целом год стал показательным. И в боксе, и в смешанных единоборствах случились те бои, которые в некоторых случаях помогли всем ответить на базовые вопросы, а в других — еще больше все запутали. Жаль, не выяснили, кто круче — Бивол или Бетербиев, но шансы в 2024-м есть.

Фрэнсис Нганну отправляет в нокдаун Тайсона Фьюри в выставочном поединке по правилам бокса.
Фрэнсис Нганну отправляет в нокдаун Тайсона Фьюри.
Фото Getty Images

Фьюри — Нганну

Мы, конечно, удивлялись тому, что Нганну выходит в боксерский ринг и умудряется доставить массу неприятностей чемпиону мира. Но такое бывает, бывало и раньше. Просто здесь все было с особым пафосом исполнено, да так, что популярным нарративом везде стало «Нганну король мира боев, а бокс испорчен и весь прогнил». Напоминает мем про зумеров, которые что-то там для себя открыли. Отдых в деревне под названием «избинг», фрикадельки под видом «митболлов», подштанники, группу «Сектор Газа» и так далее. Теперь они изобрели «ограбление», которого не было. Спорить по этому поводу еще можно, но одно точно — и Фьюри, и Нганну довольны тем, как все обернулось, и сейчас они оба стали только дороже, а все причастные к шоу — крайне довольны. Ну и Фрэнсис Нганну все сделал правильно, когда ушел из UFC и заработал миллионы, даже не приступив к исполнению нового контракта с PFL, и ему не понадобилось ловить лепреконов и требовать у них показать, где зарыт горшок с золотом. Многие и так знали, что в UFC необязательно самые большие деньги для бойцов, но все равно уход Нганну считали так себе решением. А выходит — все наоборот.

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Махачев — Волкановски

Окончание первого боя с Волкановски вовсе не казалось заявкой на величие, но все сработало в реванше. К нему, конечно, Волк и готовился не так, как к первому поединку, но сработало общая эффектность, безапелляционность того, что сделал Махачев. Быстрый нокаут, помноженный на восторженные публикации, и магия бренда UFC сделали свое дело. Вопросов к Исламу сейчас вроде как и нет. Он их снял хайкиком в первом раунде.

Первый номер pound-4-pound в ММА теперь, а еще один из самых обсуждаемых спортсменов в стране. Даже если хочется поспорить — аргументов здесь никаких против Махачева просто нет в природе в этом году.

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Шевченко — Грассо

Валентина Шевченко казалась непобедимой, но если вы смотрели ее поединки хотя бы три-четыре года, то вы знаете, что есть очевидные слабые стороны, скорее тактического, чем технического характера. Здесь неожиданно Пуля уступала на руках и с дистанции. С точки зрения работы в стойке первый и второй поединки эпизодами выглядели так, будто лучший боксер штата Халиско не Сауль Альварес, а Алекса Грассо. Ничья во втором поединке — это не поражение, тем более и Валентина поражение свое здесь не признала.

Вербальное противостояние с Шоном Стриклендом тоже закончилось в пользу Шевченко. Стрикленд внезапно решил рассказать, что женские поединки — отстой... «Это ты похож на обиженного ребенка, которого в зале побила девчонка — и теперь он обижен на всех женщин в мире. Бедный малыш!» — и вот уже Шон сглаживает ситуацию и рассказывает, что демоны из его головы ушли после хорошего спарринга. Перед боями экс-чемпионка особенно треш-током не увлекалась, а вот теперь мы знаем, что может, если захочет.

Боец Ислам Махачев.
Ислам Махачев.
Фото Getty Images

Главные лица ММА в 2023-м

Ислам Махачев, Шон Стрикленд, Алекс Перейра. Мы бы гораздо больше оценили возвращение Джона Джонса, если бы не сорванный из-за травмы бой против Миочича. По Махачеву все ясно, а Стрикленд развлекал нас изо всех сил — боями, юмористическими интервью, скандальными заявлениями. Самый отчаянный и острый на язык чемпион со времен Чейла Соннена, наверное. Вряд ли он с поясом надолго, поэтому предлагаю ценить его, пока он здесь.

Что до Алекса Перейры... мне кажется, глупо предъявлять ему претензии в духе «не заслужил титульный бой», когда он берет пояс во второй уже весовой категории. Если оценивать его формально, то согласен — не очень впечатляет. Проигранный реванш с Адесаньей, победа с разногласием над Блаховичем, нокаутировал Прохазку, который был после травмы, в целом плох и на себя прежнего мало похож... Но, во-первых, все эти поединки было интересно ждать, Алекс из тех бойцов, что делают промоушен UFC более живым. В мире, где постоянно падает глубина просмотров и сокращается память зрителя, крайне ценно быть человеком, который за два года в лиге берет пояса в двух весовых, и все его развитие как персонажа происходит на наших глазах.

Можно, конечно, долго смотреть, как человек карабкается по карьерной лестнице в UFC: сначала бьется за контракт, затем долго не может вылезти из прелимов, цепляется за шанс попасть в основной кард и бонусы, постоянно проверяет, на каком он месте в рейтинге, — и лет через семь-восемь, может быть, получает титульный бой. Но это для самых хардкорных.

Алекс, может быть, и довольно примитивен в клетке, но разносторонний в остальном. Индейский-бразильский бэкграунд, отношения с тренером — вместе с Гловером Тейшейрой они образуют идеальный дуэт для бадди-муви, ну и комедийный талант есть, как выясняется, у человека с каменным лицом, а еще он нещадно троллит соперников. Он даже близко не универсальный боец, дерется просто и примитивно. Не всем нравится, но мне кажется, неординарный чемпион — это когда болеют и за тебя, и против.

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Подтвердили или нет свою репутацию и выданные авансы

Шавкат Рахмонов — да, подтвердил. Шара Буллет залетел в UFC, Роман Копылов неожиданно был стабилен и хорош, а вот Павлович и Чимаев — нет. Лепили из них монстров мощно и тщательно, но сейчас самое время это переоценить. Хамзат Чимаев победил Камару Усмана, но как-то неубедительно, покрупнел, а на пользу его стилю это не пошло, крушить с такой же легкостью не получается. Возможно, мы были бы терпимее, если бы не было таких завышенных ожиданий — а сам Хамзат только и делает, что их создает.

Переходим к боксу. В рубрике «Это фиаско, братан» — тяжеловесы Деонтей Уайлдер (не нужно комментировать почему), Джо Джойс (Чжан Чжилэй красиво его остановил дважды в 2023-м) и, конечно, Арсланбек Махмудов. То, что у Махмудова плохо с защитой, не новость, но казалось, что ему все как слону дробина — нипочем. Но Агит Кабайел отбил ему живот, и это смотрелось жестоко. А Мурат Гассиев... ну, просто напоминание всем, что если есть серьезные планы, то и боксировать нужно в качестве подготовки с серьезными людьми. Легендарный план «будем бить по мешку раз в год» для этого не подходит.

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Папин — Асбаров

Столько разговоров было про бой Папин — Асбаров, про то, что это БОЛЬШОЙ бой для России сейчас, для бокса в принципе. Возможность аккумулировать большую аудиторию и фанатов кулачных боев с «хардкор-боксингом», и любителей классического бокса. В итоге казавшийся боксером Папин вел поединок прямолинейно и глупо, а считавшийся многими «кулачником» Асбаров напомнил всем, что он вообще-то базовый боксер-международник. Но теперь происходит странное, Сослан внезапно стал великим и ужасным и теперь говорит: «Меньше чем за 200-250 тысяч долларов мне бои не интересны». Анализируя рынок, понимаешь — к новым хорошим предложениям и возможностям боксировать чаще это не приведет. А значит, бой с Папиным особых положительных последствий иметь не будет. Что грустно, но мы не можем запретить бойцам сходить с ума. И мы не можем заставить их боксировать, если они не хотят. Можем только сказать, что каждые пару месяцев цена и спрос на Асбарова будут падать.

Просто посмотрите, что сделал со своей карьерой Энди Руис (ноль боев с весны 2022).

Боксер Александр Усик.
Александр Усик.
Фото Getty Images

Усик Шредингера

Вот по поводу Усика единодушного мнения снова нет. Однозначно то, что Дэниэл Дюбуа боксер незрелый, не все сделал для победы, и в итоге Усик, даже получив тяжелый удар (чуть выше или ниже пояса, тут уж как вам кажется), все равно его сломал. Вот это — факт.

В числе рекомендаций на тему ударов выше и ниже пояса есть упоминание горизонтальной линии, на которой расположен пупок, примерно так и стоит оценивать это «выше/ниже». Пупка Усика, разумеется, не было видно. То есть он как кот Шредингера — и как бы есть, и нет одновременно. И определить, где он был, вы не можете. Так что все на свете — домыслы и спекуляции. Но мы впервые за долгое время увидели, что Усику может быть больно. Значит, он все же человек.

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Энтони Джошуа

Продолжал менять тренеров (4 за 5 боев?). С точки зрения развития его как боксера, все, что происходило после встречи с Кличко в 2017 году, — явный регресс. Усик, победивший его в том году во второй раз, — лишнее подтверждение. Лучше всего охарактеризовал это зрелище Уильям Детлофф, бывший редактор журнала «РИНГ»: «Мучительно смотреть на машину, которая едет на 30 миль в час медленнее ограничения в скорости».

А вот с Отто Валлином Джошуа в декабре справился легко. В принципе, он шведа знает слишком хорошо, бил его в любителях, а мощи в ударах Отто не было и не появилось. Отсюда и полное ощущение комфорта у Энтони, и нежелание Валлина продолжать после первых серьезных ударов в голову.

Боксер Сауль Альварес.
Сауль Альварес.
Фото Global Look Press

Сауль Альварес

Канело ничего особенного не показал, но мексиканские фанаты, наверное, благодаря последним его выступлениям, уже забыли, что был такой Бивол, который размотал Сауля в 2022-м, а еще о том, что Альварес грозно обещал взять реванш. Но зато хоть в гольф насовсем не уходит, а еще наглядно всем продемонстрировал, что Джермелл Чарло не за величием пришел в его суперсредний вес, а за чеком.

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Тим Цзю

И Чарло вполне конкретным образом прокинул Тима Цзю, с которым уже давно велись переговоры, и команда Тима уже рассчитывала на бой с Джермеллом за абсолютный титул. В этом году почти все уже перестали смотреть на Цзю с сомнением. Три боя за год — это прилично, пояс WBO стал его вполне по праву. Соперники — Тони Харрисон и Брайан Мендоса — бывшие чемпионы, Карлос Окампо — нет, но на него Тим и раунда не потратил.

А там еще Никита Цзю поспевает. Братья Цзю выглядят круче братьев Чарло прямо сейчас, например.

Боксер Теренс Кроуфорд.
Теренс Кроуфорд.
Фото Global Look Press

Главные лица бокса в 2023-м

Теренс Кроуфорд утверждает, что он номер один. Абсолютный чемпион в двух весовых категориях, а в целом титулами владел в трех. Побил Эрролла Спенса, но других боев в этом году у него не было. Ну и на мегафайт не тянуло — словно покойника избивал. Спенс — после аварии, паузы в боях, тяжелой весогонки...

А Наойя Иноуэ под конец года стал абсолютным чемпионом во втором весе подряд, потратив на собирание поясов два боя. И бил не случайных людей. Вы бы знали это, если бы следили за дивизионами к югу от легкого веса. Первый чемпионский пояс в шестом бою, в том же 2014 году успел взять пояс в другом весе, у заслуженного Омара Нарваэса. 2019-й — победа в Суперсерии, два пояса в категории bantam, 2022-й — четыре пояса, в 2023-м — переход в super bantam и еще четыре пояса за два боя. Ему 30 лет, он не выглядит большим и мощным в этих весах, но люди продолжают падать. Думаю, номер один pound-4-pound в боксе сейчас именно японец. Не собираюсь преуменьшать крутизну Кроуфорда, он великий боксер. Но второй — первый для американцев разве что.

А вот кто третий? Девин Хэйни или Джервонта Дэвис (сменивший на днях имя на Абдула Вахида). Хэйни побил Ломаченко, а затем лихо прыгнул в новый — первый полусредний вес, и там победил чемпиона Реджиса Прогрэ. И мы бы больше оценили эти его победы, если бы это смотрелось ярко и бодро. Но основное оружие Девина — его джеб и антропометрия. И вот уже многие задумались — а может, Ломаченко никогда и не был особенно хорош? Ну, хороший, но не великий?

И мы бы больше ценили мощь в ударах Джервонты Дэвиса, если бы он вместо того, чтобы отправиться в тюрьму (ненадолго), провел бы еще какой-нибудь поединок. Но он, как и многие, сейчас ждет, когда новое окно возможностей откроется с большими боями.

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Настоящее международное...

Мировой бокс не страдает от нехватки денег. Только от недостатка уважения. Промоутеры мало уважают зрителей и фанатов, на чьи деньги рассчитывают, иначе старались бы продвигать своих звезд получше... Ну а боксерские федерации все так же стремятся срубить денег за санкции, за судей и пояса, придумывают каждый раз новый ремень и новые весовые категории, временные титулы и почетные.

Благодаря этому, кстати, у России появился еще один чемпион мира. В добавление к Биволу и Бетербиеву с поясами в полутяжелом весе теперь есть Евгений Тищенко с поясом WBA в дивизионе «суперкруизер». Бой с Леоном Хартом он проводил в Дубае, но все чаще я слышу заявления о том, что вот-вот боксерские федерации начнут снова санкционировать бои и в России тоже. WBC, наверное, не снимет санкции, но другим это и не помешает. А то скоро у нас забудут, что такое настоящие бои, останутся только выставочные.

Так что или так, или единственно международной альтернативой для наших станет участие в турнирах IBA (бывшая AIBA) Champions Night, Умар Кремлев снова расширяет географию их проведения в 2024-м. Альтернатива с точки зрения финансов и возможности боксировать. Насчет ценности поясов и легитимизации IBA как санкционирующей организации — еще нужно пройти долгий путь. Впрочем, ничто не мешает сотрудничать с WBA и прочими — как было на турнире в Дубае в начале декабря. Нащупывают новый путь.

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...и выставочное

С другой стороны, за этот год я переосмыслил многое, и шоу-поединки тоже. Их ведь не вчера придумали, они существуют целую вечность. С этого вообще начинался бокс — драки по случаю «дня урожая», «боксерские палатки» на ярмарках, где проводили поединки по боксу и борьбе, иногда женщины дрались с мужчинами, вообще упоминания о женских боях в Англии относятся к началу XVIII века. Например, Элизабет Уилкинсон-Стоукс вместе с мужем на пару дрались против других смешанных пар. Реслинг такой, только зубы теряли по-настоящему. Умели развлекаться. Кстати, женщины в то время часто дрались топлес, но некоторые считали себя серьезными бойцами и отказывались.

Настоящим королем шоу-поединков был в США Тони Галенто, который в перерывах между боксерскими победами и поражениями боролся с осьминогом, боксировал с кенгуру, с несколькими противниками за вечер, с медведем весом 250 кг.

Конечно, в прежние времена выступали не ютуберы и тиктокеры, а реальные атлеты из других видов спорта. Вот, например, Арт Шайрс. Профессиональный бейсболист, которому в Высшей лиге было тесно. Махал битой за «Вашингтон Сенаторз» и «Чикаго Уайт Сокс», например, и довольно успешно. Он был немножко актером — играл в водевилях, немножко бойцом — на boxrec значится пять побед (все нокаутом), два поражения. Однажды подрался с генменеджером своей команды (ладно, минимум дважды), как-то убил болельщика на трибунах, попав в него мячом, — отделался тем, что заплатил вдове 500 долларов (а иск против него был на 25 тысяч!), его судили за убийство судьи на поле, но дело переквалифицировали, и Арт выложил за все только штраф в 25 долларов.

На ринг он выходил в халате с надписью «Великий Арт Шайрс». Дрался поначалу успешно, против других игроков в бейсбол, американский футбол, хоккей. Затем снова бейсбол, вскоре он был арестован за то, что был пьян и с оружием. Вернулся после этого даже в Высшую лигу, но заканчивал карьеру в чемпионатах уровнем ниже.

Вернулся в бокс напоследок. Говорил, что будет драться за чемпионский титул с Максом Баэром (это который отправил Примо Карнеру на пол в каждом раунде боя). Но Арт был уже совсем не в форме и проиграл нокаутом. Много пил, устроил драку с собутыльником, что привело к смерти, а Шайрс снова всего лишь заплатил штраф в 25 долларов. Неизвестно доподлинно, был ли он связан с мафией, букмекерами и другой оргпреступностью, но его выступления внимательно изучали на предмет махинаций со ставками.

И — да, в то время боксирующих инфлюенсеров тоже называли клоунами. Но клоун или нет, в 1929-1930 годах в течение 30 дней он провел четыре боя и заработал 8 тысяч долларов. Часть денег он тратил на организацию всего, а еще платил соперникам, так как там были и подставные бои. Играя в бейсбол пять месяцев, Арт Шайрс как профессионал получил 2,9 тысячи долларов. А гонорары Макса Баэра и Примо Карнеры, для сравнения, были 65 тысяч и 122 тысячи долларов соответственно.

Так вот, Саша Емельяненко, которого опять лечат, и Вячеслав Дацик, с именем которого снова связаны скандалы и расследования махинаций с букмекерами, в историческом масштабе не так уж выделяются. Может быть, современный бокс слишком далеко забрался от истоков и настало время вернуть весь этот треш, ненадолго — чтобы пережить это и двигаться дальше.

Бокс
Александр Емельяненко
Александр Усик
Вячеслав Дацик
Ислам Махачев
Тайсон Фьюри
Теренс Кроуфорд
Франсис Нганну
ММА
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