«Окажись на месте Даны Уайта, я бы не испортил UFC». Камил Гаджиев: конфликт с Дураевым, возвращение Пираева в Россию, триумф Нурмагомедова

Большое интервью.

Камил Гаджиев — не только известный промоутер боев, но и один из самых интересных спикеров в индустрии российских единоборств в целом.

Накануне мы с ним обсудили ряд актуальных тем. Начали с первого в году турнира UFC, где Роман Копылов нокаутировал Пунахеле Сориано, а Умар Нурмагомедов — Раони Барселоса.

Роман Копылов. UFC

Копылов

— Завершился первый турнир UFC в этом году. Начну с боя Романа Копылова. Все-таки он бывший чемпион вашей лиги. Дана Уайт просто в восторге от его выступления. На вас какое впечатление он произвел?

— Рома набирает обороты. Если он будет демонстрировать лучшую форму, будет в топах. Дело в том, что Копылов еще до того, как в MMA погрузился, много раз выигрывал чемпионат России по рукопашке, а там уровень конкуренции очень высокий. Многие [из них] сейчас дерутся или дрались в UFC.

В Fight Nights у него были непростые бои. Просто ему нужно было время, чтобы адаптироваться [в UFC]. Он очень яркий [боец], хладнокровный, точный. Я рад, что у него сейчас такая хорошая колея, потому что по-разному бывает... Возьмем, например, Гасана Умалатова: выдающийся спортсмен в любителях, потом в профессионалах хорошо смотрелся, а в UFC что-то не пошло. У Ромы тоже вначале были сбои, а сейчас он вышел на хорошую волну, красавец.

— Как вам тандем Копылова и его тренера Расула Магомедалиева? Кажется, тренировки в Дагестане пошли Роману только на пользу.

— В Дагестане что? Высокий уровень конкуренции. На тренировках постоянно зарубоны. Вот то, ради чего все туда едут. Таких ребят, как Рома, не надо же учить, как правильно бить правый прямой и левый боковой. Где-то по борьбе фишки могут показать, потому что у него были моменты в борьбе, которые нужно было доработать. И тренировки с хорошими спарринг-партнерами придают уверенности. Как и форма хорошая. Что Рома и выдает сейчас.

— Что ждет Романа в UFC?

— В контексте Шары Буллета я на днях говорил, что сейчас средний вес UFC — дивизион ударников. Сейчас Шара ворвался, [уже есть] Перейра, Адесанья. Поэтому Рома... очень часто хардкорные фанаты-однолюбы, которые кроме UFC ничего не видят, смеются над подобными высказываниями, но я повторюсь: если наши ребята — как Рома Копылов — будут психологически готовы, их американские топы UFC особо ничем не удивят. Копылов не подерется с Адесаньей? Да, конечно, подерется. Или с Перейрой? Подерется, потому что он из тех ребят, которые, когда их начинают бить руками и ногами, начинают бить руками и ногами в ответ. И у него это получается не хуже. Повторюсь, с борьбой какие-то сложности были. Но Перейра с Адесаньей тоже не великие борцы. Поэтому сейчас время, когда Рома Копылов может залететь в топы.

Умар Нурмагомедов. UFC

Умар

— Умар Нурмагомедов оформил страшный нокаут. Впервые в карьере, кстати.

— Когда в этом весе кто-то нокаутом выигрывает, — это уже событие. Я думал, что он спокойно расстреляет, по очкам выиграет, потому что у него очень интересная каратистская стойка. Не стойка даже, а работа такая каратистская у него. Он через обманки много чего делает. Мне всегда очень нравилось, как Умар дерется. А тут еще и нокаут случился. Взрослеет, добавляет в мощи. Красавец. Что тут скажешь?

— Бой за титул не за горами, как думаете?

— Ну да, через два боя. Дивизион не самый большой. Ну, например, бой Умара Нурмагомедова с Ти Джеем Диллашоу. Было бы хорошее шоу. О'Мэлли, наверное, со Стерлингом будет драться, как мне кажется. А так, Нурмагомедов протиа О'Мэлли — это бой двух ударников. Просто у одного борьба повыше уровнем. Был бы сумасшедший бой. Даже просто фамилии громко звучат.

Альберт Дураев. Фото Global Look Press

Дураев

— Мой коллега Ярослав Степанов находится сейчас в Штатах, и там он записал интервью с Альбертом Дураевым (действующий боец UFC. — Прим. «СЭ»). Как оказалось, Дураева задели ваши слова, что он не стоит гонорара в 100 тысяч долларов. Он считает, что встретится с вами. Есть необходимость в этой встрече?

— Если Альберт считает, что встреча нужна, то давай встретимся. Нет проблем. Если ты спрашиваешь, есть ли тема для встречи, то ее, конечно же, нет. Потому что всем и так понятно, что я имел в виду, когда говорил, что он не стоит 100 тысяч долларов. Но если он это воспринимает слишком лично и для него важно встретиться, тогда встретимся. Что я могу сказать?

— Это можно расценивать как заочный мини-конфликт?

— При желании, наверное, можно сделать конфликт, раскачать. В моих высказываниях, наверное, предпосылок для конфликта не было. Альберт так увидел. Я посмотрел видео [с Дураевым], ничего такого прямо сверхъестественного он не говорит, в конфликт не переводит. Говорит, что будет встреча. В целом из-за этого конфликты — это смех. По факту. Сейчас в сторону отойдем. Просто мы кавказские люди, у нас на самом деле обостренное отношение к некоторым вещам. И у нас конфликты возникают на ровном месте. Может ли здесь быть конфликт? Ну да, может. Если мы и дальше друг друга не будем слышать.

А вообще, есть такой термин: если Месси соберется переходить в клуб «Аль-Наср» и попросит 300 миллионов, а хозяин «Аль-Насра» скажет: «Месси не стоит таких денег. Я заплачу ему 100 миллионов». Ты представляешь в индустрии футбола из-за этого конфликт? Конечно же, нет. И поэтому всем понятно... да думаю, и Альберту тоже понятно на самом деле, потому что он такой... Я его давно помню, он от Волгограда выступал, по-моему, в М-1. Он мне тогда казался чуть таким интеллектуалом. Не просто кавказским пареньком, который мало учился, много боролся, а таким более образованным. А более образованный человек точно должен понимать, что я имел в виду. Ну, посмотрим, при встрече выясним.

— Как эта встреча пройдет?

— Да нормально пройдет. И у меня, и у Альберта это будет не первая и не последняя встреча, которая изначально, может быть, не очень дружелюбная. А там что будет, то будет. Посмотрим. Повторюсь, я считаю, что раздувать из-за этого конфликты — это глупость. Но всякое бывает.

Камил Гаджиев и Мариф Пираев. Фото Соцсети

Пираев

— Кстати говоря, немаловажная встреча прошла между вами и Марифом Пираевым в Таиланде. Рады были этой встрече?

— Ну вот у нас же тоже была ситуация с Марифом. Я был недоволен Марифом, но там все посложнее было. Гораздо сложнее. То есть здесь [в случае Дураева] какая-та фраза, которую можно в зависимости от твоего отношения к человеку по-разному интерпретировать, можно на позитиве, а можно на негативе. Там было посложнее, потому что я считал, что Мариф реально подвел. Но потом встретились, и, считаю, он меня услышал — как младший-старший. У нас отношения длятся много лет — и Мариф действительно прислушался. Это на тему «аккуратничал». С тех пор мы нормально друг друга слышим. Мариф в Fight Nights выступил несколько раз, и в футбольной команде нашей феерит. Все хорошо. Вижу, что он развивается. Я этому искренне рад. Встретились за ужином. Мы сейчас одна команда во всех смыслах этого слова.

— Обсудили дальнейшую карьеру Марифа в ММА?

— Да. Пока некоторые вопросы в подвешенном состоянии находятся, связанные с его карьерой. Я думаю, он сейчас в том прекрасном возрасте, когда нужно много драться. И он все чего-то ждал, ему предложили бой в Казахстане... Был даже такой легкий анонс. В итоге это ничем не закончилось. Я уверен, что у Марифа хорошие отношения с российскими организациями в первую очередь. Каждая из них готова быстро предложить [бой]. Конкретики у нас в разговоре не было — просто в целом как развиваться.

— В Россию он вернется? Вы на турнире в Астрахани говорили, что он должен вернуться.

— Да, вернется. Я думаю, [если] сейчас будет хороший повод вернуться — он вернется. Он здесь [на Пхукете] просто с семьей находится, никуда не спешит, условия для тренировок отличные, в Москве зима. Как только зима пройдет, я думаю, все вернутся.

— Но в Таиланде он вам говорил: «Я вернусь»?

— Да, конечно.

Шара Буллет. Фото Соцсети

Шара Буллет

— Шара Буллет же тоже в Таиланде. С ним успели встретиться?

— Еще не виделись. Думаю, завтра-послезавтра увижусь. Зубайру Тухугова видел, Тахира Абдуллаева, Тимура Валиева. Шару тоже увижу.

— Недавно записал с Шарой интервью, в котором он сказал, что Дана Уайт предложил ему эксклюзивный контракт, что за дебют он заработает больше 50 тысяч долларов. Ваше промоутерское мнение на этот счет?

— При других условиях и не нужно было туда идти. Он уже сформировавшаяся звезда, плюс у него на столе лежит как минимум одно предложение, о котором я знаю. Там цифры даже побольше, но. UFC — это главная лига мира. Плюс он подписал контракт с Али Абдель-Азизом, поэтому 50 + 50... Вообще, Шара может заработать там нормально. У него зрелищная манера ведения боя. Надо, чтобы UFC ему небольшое содействие оказало на первое время, чтобы он дрался с такими же, как он, — кто хочет в стойке биться и шоу показывать.

— Знай Шара английский язык на должном уровне, смог бы он повторить успех Хамзата Чимаева в UFC?

— Да, у него с [английским] языком похуже, чем у Хамзата, но зато у него стиль чуть более зрелищный. Да, Хамзат — удав, он конкретно людей съедал, в первых боях особенно. Но у Шары более интересные бои, я имею в виду для простого зрителя. То, что делает Хамзат в клетке, тоже очень интересно. Раз-раз, схавал, положил человека, растянул, все. Но Шара много нокаутов делает локтями, ногами. Если UFC хочет из него сделать звезду, то сделает. Предпосылки для этого у Шары есть.

— Допускаете, что пути Шары и Хамзата в UFC рано или поздно пересекутся?

— Да. Наверняка Хамзат со временем в 84 кг перейдет. Шара... Ну, сейчас они не пересекутся, потому что с точки зрения номеров в рейтинге они в разных местах. По-моему, Хамзат находится в рейтинге полусреднего дивизиона. В течение года Хамзат, наверное, в 84 перейдет, а Шара к этому моменту может выиграть два боя, например. И, например, их бой мог бы возглавить кард турнира в Абу-Даби. Бой — бомба, имена тоже. Единственный момент: многие не хотели бы, чтобы дрались практически земляки, потому что близкие народы друг к другу. Я бы тоже не хотел видеть этот бой. Скажу так: в России я не против, когда дерутся ребята с Кавказа друг с другом, но все-таки в UFC хочется видеть противостояния наших пацанов с зарубежными бойцами.

— Шара дойдет до пояса UFC?

— Я повторюсь, у меня есть только сомнения насчет того, как Шара Буллет будет смотреться в поединке с функциональным борцом. Не просто с борцом, который переводит, потому что это еще ничего не значит, а с человеком, который дерется, например, как Хабиб. Не буквально как Хабиб, потому что таких людей, наверное, больше нет. Стилистически как Хабиб, но в среднем весе. Который постоянно прессингует, переводит вниз, держит внизу, атакует внизу. Я не знаю, к таким боям Шара готов или нет, потому что я его в таких боях не видел. Если готов, то он точно станет чемпионом UFC.

— Шара вызвал Минеева на схватку по борьбе. Вы знали об этом?

— Он, наверное, неплохо в целом борется для обычного человека и так себе для бойца ММА. А так, интересная история — Шара с Минеевым по борьбе. Раз уж не получилось бой по ММА организовать, то пускай поборются (улыбается).

— Кто бы победил?

— Не знаю. Мне кажется, что вольная и греко-римская борьба получше у Минеева, а вот грэпплинга хорошего за ним не замечал. То есть он сейчас, наверное, может. А Шара наверняка знает какие-то фишки в грэпплинге. Честно, прогноз воздушный. Я ни того, ни другого как борцов не знаю. Я вижу, что они не дают себя валять, и физически оба крепкие, но прогноз не буду делать.

Франсис Нганну. Фото Global Look Press

Нганну

— Франсис Нганну не стал продлевать контракт с UFC. Как отнеслись к этому?

— Это было ожидаемо. Это история про деньги. Сейчас кто-то должен километр денег ему выложить, чтобы он дрался в Bellator или One Championship. В One Малыхин чемпион. Малыхин — Нганну, на самом деле, — это мировая вывеска, просто бомба. Я бы хотел увидеть Нганну в One просто для того, чтобы Малыхин стартанул очень сильно.

— А он [Нганну] в PFL, видимо, все-таки подерется.

— Да? Ну сейчас конкретно PFL газует. Это история про деньги. Видимо, он [Нганну] поставил ультиматум, сказал: «Либо я буду получать столько же, сколько вот этот», показав на кого-то пальцем, «я же чемпион в тяжелом весе, а значит, самый сильный человек в мире. Либо я не буду больше драться». Ну и где-то Дана пошел на принцип — и в итоге вот такая история.

— А Дана еще сказал, что Федор и Нганну — единственные бойцы, с которыми он не смог договориться. Вы-то в свое время смогли договориться с Федором и организовали турнир с его участием. В этом плане чувствуете превосходство над Даной?

— Вообще я, честно говоря, не хуже Даны мог бы все это делать. Но за Дану все-таки говорит география в первую очередь. Нет, я сейчас не буду даже под сомнение ставить то, что он номер один в целом с точки зрения истории. Он этим занимается очень много лет. В его послужном списке самые большие истории в современном боевом спорте. Это даже не обсуждается.

Ну, чисто с точки зрения экспертизы... Там [в UFC] такая команда еще работает. Его матчмейкеры подписывают ребят, у него есть из чего выбирать всегда, и он, уже имея набитую руку и наметанный глаз, правильно определяет, куда двинуть историю. Честно, это иногда намного легче, чем варить суп из топора. Это то, чем занимается российский промоутер.

Поэтому скажу так: окажись я на месте Даны, я бы, наверное, не испортил UFC. А превосходство... Это, конечно, меня сейчас улыбнуло. То есть хороший юмор, что я с Федором договорился, а он — нет (улыбается). Осталось только с Нганну договориться (улыбается). Он [Дана Уайт] столько раз договаривался об очень крутых историях, что нам надо прожить три жизни, чтобы достичь его уровня. Здесь говорить о превосходстве над ним... Даже очень большие лиги — например, Bellator, извечный конкурент UFC — по-моему, этот промоушен никогда не утверждал, что он превзошел Дану. Все равно, чтобы не выглядеть смешными, они никогда этого не говорили. Поэтому и мы не будем говорить (улыбается).