«На 90% Аллахвердиев прав». Камил Гаджиев ответил избившему Расула Мирзаева блогеру Лахме

Босс Fight Nights не считает, что Мирзаев прав, требуя у стримера 30 млн рублей.

Утром 14 июля стример Камиль Аллахвердиев, известный как Лахма, опубликовал видео на YouTube, в котором изложил свою версию событий 2016 года, когда у него случился конфликт с бойцом Расулом Мирзаевым. Этим же вечером в Москве состоялся турнир AMC Fight Nights, после которого президент лиги Камил Гаджиев дал ответ на слова Аллахвердиева.

— Впервые за семь лет выступил Камиль Аллахвердиев, человек, который избивал с компанией Расула Мирзаева. Вы посмотрели?

— Пацаны сбросили мне отрывок, что, когда с Расулом все это случилось, я якобы сказал: «Да нет, у них кишка тонка». Камилю я этого не говорил — я его вообще не знаю.

— Говорили каким-то знакомым?

— Да, и, конечно же, не таким образом. «Кишка тонка» — это перефразировано. Где-то, может, по сути близко. Потому что мне Расул в панике позвонил, а не какой-то знакомый. И говорит: «Вот, у меня случилось». — «Где?» — «В ночном клубе». — «С кем?» — «Ну, там, одни тусовщики». Я говорю: «Чего ты тогда переживаешь? Какие-то тусовщики...» То есть я отреагировал так, как реагируют люди на потасовку в ночном клубе. Я Расулу сказал: «Успокойся! Ты чего?» И Расул мне больше не звонил, понял, что у меня поддержки не найдет.

Там [в видео у Лахмы] еще что-то было про PR-машину Fight Nights. Здесь, кстати, он ошибается. Мы эту ситуацию никак не поддерживали. Я даже помню, что где-то через три-четыре месяца [после избиения Мирзаева] я поддержал идею, чтобы их помирить. Но на определенных условиях. Ко мне подъехал наш общий товарищ и об этом рассказал. Я ему сказал: «Пусть основной инициатор приходит и просто дерется с Расулом. Они же втроем туда зашли? Если готов драться, то вперед». А потом эту идею и они не поддержали, и Расул не поддержал. Я оказался вообще не у дел со своими, скажем так, понятиями. Я считал, что это нужно решать только так, иначе будет тупик. Один написал заявление, второй сбежал... Пусть зайдут, дерутся. Один из этой комнаты выйдет живой, кто-то — переломанный, но зато чисто по-мужски люди снимут этот вопрос.

— А вы понимаете, почему общественность поддерживает Аллахвердиева в этой ситуации?

— Он сказал много правильных вещей по поводу Расула. Он сказал ключевую вещь: ты — человек, который был в шаге от того, чтобы за смерть человека сесть на 10 лет. Ты... давайте так: спрыгнул с темы, ты вернулся и снова начал ходить по ночным клубам. Разве не прав Камиль, говоря это? Он абсолютно прав. То есть ты — человек, который взял на себя такую ответственность — перед Всевышним, перед обществом и так далее, ты возвращаешься и снова идешь по тому же пути. Здесь он [Лахма] полностью прав, и я его поддерживаю.

Во-вторых, его зрители... он же в Twitch? Когда ты каждый день или каждую неделю смотришь за творчеством человека, ты становишься его поклонником. Если я его поклонник, конечно, я буду его поддерживать. А так немножко хайповый лозунг «Все тайное становится явным». Я просто не понял, какую тайну он там открыл. В чем тайна?

— Все думали, что все произошло из-за Артема Лобова. В итоге оказалось, что из-за Гусейна Гасанова.

— Все это знали, мне кажется. Может, я просто ближе к телу, как говорится. Все всегда это знали, что они подрались в ночном клубе, что Расул его ударил. Тайны здесь нет, я ее не увидел. Я же говорю, громкий заголовок, тем более устами человека, у которого сейчас огромная аудитория, лояльная к нему. Ну, конечно, они будут ему рукоплескать, и даже парочка из них мне написали. То, что он говорит, PR-машина Fight Nights пыталась его очернить... я могу сказать, что не было такого, не наша тема. Обелить Расула — это да.

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— Также речь шла о 30 миллионах рублей.

— Я в тот момент уже с Расулом не контачил. Это для меня тоже новость. Если Расул с него просит, значит, это цена... сами знаете чего.

— А это не завышенная цена двух боев, которые пропустил Расул?

— Да Расул пургу метет, если он реально за это просит деньги под таким соусом. Здесь тоже я не могу Камиля не поддержать. Другое дело, будет ли Камиль настолько принципиален в сказанном, типа «я тебе никогда не заплачу эти деньги». Я там несколько отрезков видел, про тридцатку тоже. Вообще этот инцидент случился в каком году, в 2018-м?

— 30 декабря 2016 года.

— Считай, 2016-2017. А у нас ровно через год с Расулом разойдутся дороги, и мы после этого виделись два раза в жизни. Поэтому я развития событий не знаю. Пока я еще был с Расулом в близких отношениях, через меня этот вопрос пытались решить. Деньги за это просить может один у другого, потому что есть вообще цена крови. Но сначала никаких денег не хотел, потом захотел... Почему 30 — не знаю, здесь у Расула надо спрашивать. Может, какая-то интерпретация до Камиля дошла не совсем верная.

— Расул должен высказаться на этот счет, ответить Лахме?

— Да Расул просто плохо слова связывает. Лахма уже ********** [приноровился] с аудиторией общаться, он же все-таки блогер, да? У него нормально метла подвешена. Я сейчас в хорошем смысле слова, не подумайте, мы здесь все не косноязычные. Он правильно мысли подает, хотя тоже повторяется где-то. А Расул... сможет ли он ответить так, чтобы себя не закопать? Поэтому ему надо хорошо подумать, стоит ему отвечать или нет.

— Как я понимаю, цель обращения Аллахвердиева была разрушить представление о нем как о беспредельщике. Что он стоял за свое мужское, за свою честь и все остальное. Вы как считаете, в этой ситуации он стоял за свою честь или он больше беспредельщик, учитывая то, в каком формате это было сделано?

— Я считаю, что формат был выбран неправильный. Да, он сделал все что мог, Расула выловил. Думаю, все видели видео [избиения Мирзаева]. И то, как это происходило, — это выглядело омерзительно. Если бы они просто поставили его к стенке и наваляли хорошенько, я бы сказал: «Ну а что, пацаны с улицы, остались неудовлетворенными, потому что он от Расула получил, ответить не смог». На улице человек решает так, как считает нужным. Ворвался в квартиру... здесь все ровно, по понятиям уличным. Но что Расул был без одежды, вот эта ситуация... она мне не позволяет сказать, что они правильно сделали. Он [Лахма] раскладывает все правильно: «Я за свою честь воюю как могу, у меня нет банок, я не могу Расулу втереть, я пошел со своими друзьями, я это сделал». По-мужски можно ему сказать, что он не прав? Нет. Но форма, как это было сделано, лично меня не устраивает.

Вообще, знаете, какая мысль не оставляет меня? Все эти люди встретились в ночном клубе... Помалкивали бы, знаешь! Все же понимают, чем они там плюс-минус все занимались. Камиль даже и не скрывает, что такие времена были, что они под чем-то... Не важно, алкоголь или наркота. Мы же понимаем, что до утра как-то надо в ночном клубе продержаться. Я вот не пью несколько лет — клянусь, в 12 часов спать охота. Вот сейчас с вами общаюсь, спать охота. А раньше я на афтепати ехал после Fight Nights. Поэтому мы все понимаем, что они все там кайфовали.

Ты когда зашел в ночной клуб — всё. Ты шаг сделал в эту дверь — ты должен быть готов ко всему, ты уже в группе риска. Тебя могут там убить, ты можешь кого-то убить. Отравиться, сдохнуть от чего угодно. Реально, ночной клуб — это место повышенного риска. По сути, это была ситуация между посетителями ночного клуба в первую очередь. Это были просто тусовщики на тот момент. Сейчас, конечно, семь лет прошло, все поумнели.

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— В этой истории был участник, который получил срок, но потом они вроде как с Мирзаевым помирились. Не знаете, на каких условиях?

— Нет, я об этом сейчас узнаю. Я думал, их там трое, они куда-то уехали, до сих пор где-то ездят, просто один стал известным блогером, а двое вообще пропали. Оказывается, видишь... Резюмируя, сейчас многие могут подумать, что я пытаюсь оспорить сказанное им. Там видео минут на 30 [у Лахмы], минут 15 я посмотрел. В принципе в 90 процентах сказанного он прав. В том, о чем он рассуждает, как рассуждает. Что его не поддержали — правильные слова. Что его поддержала мама, что он за свое мужское как мог стоял, рассказывает историю. Правда? Да, правда. Ну и подача. Зачем он это сделал? Я не знаю. Какая цель? Может, понял, что перспективы вернуться нет, пускай хотя бы немножко Расула воткну с этой темой.

— Про поддержку — многие подумали, что он имел в виду Хабиба Нурмагомедова в том числе. А как считаете, Хабиб должен был тогда свое слово сказать?

— Не знаю всю связь между Хабибом и Камилем...

— Даже в видео он назвал его своим другом.

— Конечно, Хабиб — фигура того масштаба, что такие вопросы, наверное, может запросто решить. Но это было семь лет назад — Хабиб еще не был тем Хабибом. Он не был взрослым мужиком в полном смысле этого слова. Может, сейчас бы он эту ситуацию взял на контроль и непосторонних людей помирил. Но, кстати, я уверен, что у Хабиба в тот момент вызвало отторжение, где это все происходило: ночной клуб, «Облака», бардак, какие-то женщины, какой-то Гусейн Гасанов. Кстати, где Гусейн в итоге? Из-за него вся эта история.

Здесь тоже он прав, Камиль. Где эти люди все? Почему они взяли и отморозились? Взяли бы как-то поучаствовали. Из-за них же все произошло. Может, где-то что-то материально, все же ездят на «Роллс Ройсах». Взяли, тишину выловили, и всё. Но это Расула ошибка. Он жил так. В рот смотрел этим людям — блогерам, пытался подстроиться под них, из-за них с кем-то отношения портил, по сути, из-за Гусейна он Камиля ударил, пошло-поехало. Ну и где они все? Это образ жизни Расула и его недалекость.