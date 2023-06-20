«Туризм — это яма для Дагестана». Звезды кавказских ММА возмущены одеждой и поведением туристов

Приезжие нарушают их культурные нормы.

С началом летнего сезона в Дагестане снова обострилась давняя социальная проблема — расхождение внешнего вида туристов и их поведения с местным культурными нормами.

Дагестанцам не нравится, что приезжие курят и выпивают в общественных местах, ругаются матом, ходят сильно оголенными (критикуются даже шорты чуть выше колен) и выкладывают в свои соцсети пикантные фотографии. В этом году, чтобы предупредить туристов, местные активисты стали распространять графическую памятку с дресс-кодом для туристов. Картинка широко разошлась, ее активно репостили многие известные в Дагестане люди, в том числе бойцы UFC (например, Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков).

Фото из соцсетей Kavkaz Pravda

Памятка призывает мужчин надевать длинные шорты, почти до щиколоток, и даже не рекомендует открывать плечи и грудь. С женщинами все не менее строго — закрыть линию декольте и ноги ниже колен. Учитывая, что в июле и августе в Дагестане стабильно может держаться солнечная погода в 30 градусов, не всем приезжим в такой одежде может быть комфортно.

Есть дагестанцы, которые даже скучают по временам, когда в их регион боялись ездить. Ругают туроператоров и хотят, чтобы туристов карали законами

Хоть памятка и активно ходила по интернету, не всем приезжим она попалась на глаза. И уже в начале мая случился первый инцидент с нарушением дресс-кода и правил приличий. Местную общественность всколыхнула фотография, на которой туристка в обтягивающих лосинах бежит по горам.

Комментаторы под фотографией резко осудили такое поведение и даже обвинили в недобросовестности местных туроператоров, которые в погоне за деньгами готовы позволять туристам все что угодно.

С одной стороны, кавказцев понять можно — толстая задница в пошлых розовых лосинах на фоне величественных гор — это как минимум безвкусица на грани идиотизма. Но с другой — никакого нарушения закона нет, да и фото выложено в личных соцсетях, девушка не позировала в присутствии местных или какого-то большого скопления людей.

Так или иначе, общественный резонанс никак не вразумил туристок, и совсем скоро еще одна приезжая решила раздеться в горах — на сей раз уже до полного обнажения.

Фото из соцсетей Хабилова

Снимок вызвал целую бурю негодования, на него откликнулся даже бывший боец UFC, а ныне депутат Народного собрания Дагестана Рустам Хабилов. Он написал огромный пост в соцсетях, где призвал гостей региона уважать местные культурные нормы и даже процитировал указ Президента РФ.

«Ассаламу алейкум, приветствую всех, друзья!

Как известно многим из Вас, я, будучи депутатом НС РД, являюсь членом комитета по культуре, делам молодежи, спорту и туризму. Не так давно состоялось заседание комитета, на котором мною была поднята актуальная, на мой взгляд, проблема для сегодняшнего Дагестана.

Несомненно, очень приятно наблюдать за развитием нашего региона в последние годы в различных направлениях, в частности в области туризма. Дагестан всегда славился высоким уровнем гостеприимства. Эта традиция имеет самые древние истоки в сознании нашего народа. Однако, к сожалению, приходится сталкиваться с рядом отрицательных факторов. Так, совсем недавно социальные сети облетела фотография обнаженной туристки на фоне дагестанских гор, печально осознавать, что это далеко не единственный подобный случай.

Столкновение, а зачастую и игнорирование культуры дагестанского народа не раз приводили к неприятным эксцессам. Считаю, что надругательство над ценностями в какой бы то ни было форме, в чем бы это ни выражалось недопустимо в отношении не только дагестанского, но и любого другого народа. Разве деяния подобного рода умещаются в рамки дозволенного? А особенно чувствительно это сказывается на дагестанцах, поскольку Дагестан — это регион с обширными культурными, религиозными и традиционными ценностями, с большим количеством духовных центров. Обеспечение условий для сохранения и развития культурных и исторических традиций дагестанского народа, провозглашено в качестве основополагающей цели на конституционном уровне в нашей Республике.

Помимо прочего, актом федерального уровня, а именно Указом Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», традиционные ценности определены в качестве нравственных ориентиров, нашедших свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа. Стало быть, обязанностью каждого является уважение этих ценностей и недопущение посягательств на них ни своим поведением, ни атрибутикой, ни внешним видом".

Рустам Хабилов. Фото Соцсети

В комментариях Хабилова поддержали другие известные бойцы с Кавказа. Ингуш Мовсар Евлоев (17-0, 7-0 в UFC) призвал наказывать приезжих на законодательном уровне.

«Самое обидное, что подобного рода публикации о том, что некоторые поступки наших туристов максимально не соответствуют нашему религиозному и народному этикетам, провоцируют еще больше совершать действия подобного характера, до того момента, пока эти действия не будут наказываться на законодательном уровне»

Боец ONE FC Ислам Муртазаев просто поблагодарил Хабилова за поднятую тему.

«Это очень больная тема для нас, дагестанцев! Рустам, ты вовремя поднял эту тему, надо довести до конца. Мы поддержим и словом и делом!»

Отметку «нравится» публикации Хабилова поставили чемпион UFC Ислам Махачев, новичок UFC, один из самых обсуждаемых российских бойцов Шарабутдин Магомедов (ака Шара Буллет), участник нового сезона TUF Тимур Валиев, живущий много лет в Великобритании Мухаммед Мокаев (4-0 в UFC).

Подписчики же во мнениях разошлись. Большинство, конечно, резко осудило такое поведение приезжих — например, вот такими репликами (орфография и пунктуация сохранены):

— «Скучаю по тем временам когда к нам боялись ехать»;

— «Надо думаю начать также с того чтоб в аэропорту повесить большой и поменьше плакатов, на видных местах, дресс коде соблюдение и уважения традиций народов республики, также на вокзалах автостанциях можно, где-то по дороге в города повесить также»;

— «Надо чуть мозги вправить тем, кто непосредственно с этими туристами соприкасается, возят, организовывают туры ..»

Сулакский каньон. Фото Global Look Press

Но были и такие, кто взглянул на проблему под другим углом — призвал земляков начинать с себя и показывать достойное поведение в других регионах.

«Надо начинать с нас самих, подавать пример, наши когда за пределами выезжают показывают свое истинное лицо , вот вам и бумеранг) показывайте себя не только дома с хорошей стороны и также за пределами , тогда и к нам будет уважение и т.д. Здесь как долг с Зиной («разврат» в исламе. — Прим. СЭ) , ты совершил Зина и к твоим Зина придет Просто надо соблюдать религию Ислам должным образом, а не 50/50 тогда и будет результат».

«Своих же людей выселяют ради туристов, а те в этих квартирах проституцией занимаются. Мы молчать не будем!»

Высказался по этой теме и другой известный в прошлом боец ММА, близкий друг Хабиба Нурмагомедова, Шамиль Завуров. Он тоже считает, что наказание за нарушение культурных норм должно следовать на законодательном уровне и ставит в пример Чечню.

«Не только туристу, любой человек, когда он приезжает в другое место, должен соблюдать [правила приличия], — сказал Завуров в интервью «СЭ». — Приезжают очень много туристов, из них один-два человека делают что-то нехорошее, видео сняли, и на всех сказывается негативно. Если я еду заграницу, я не могу это позволить себе [плохое поведение]. Если я один делаю, это на всех дагестанцев идет. Нужно соблюдать, есть менталитет людей, которые там живут. В Чечню мы едем, там Рамзан Ахматович поставил все так на уровень, и все боятся, все соблюдают правила. В Дагестане тоже нужно на законодательном уровне как-то это сделать, сейчас Министерство туризма стало советовать. Отдохнул, приехал, посмотрел горы — проблем же с этим нет. Если люди грязи не делают, то проблем с этим нет».

Шамиль Завуров и Хабиб Нурмагомедов. Фото Соцсети

Жестче всех высказался популярный дагестанский блогер (1,3 млн подписчиков в запрещенном в РФ инстаграме) Дибир Борода. Он назвал туризм «ямой для дагестанцев» и посоветовал приезжим «засунуть этот их русский язык в жопу».

«Сегодня я выложил видео, где мои бои братья сделали замечание туристам, которые набухались и в хлам пьяные сидят, сигареты курят. Это даже не мужчины, а два старых быдла, две старухи. Которые сигареты курят и раскачивают, что они медики какие-то, что на их языке это культурно, и они нам свою культуру пытаются навязать. Я даже эти слова произнести не могу, потому что у нас воспитание не позволяет. То есть эти слова они произносят, матерятся, сигареты курят, бухают и эту культуру нам навязать пытаются, говоря о том, что это просто русский язык.

Вы этот русский язык себе в задницу засуньте! Лично я, например, я и мои братья, мы молчать не будем. Будем подходить и будем вынуждать, чтобы этого не делали. Я изначально говорил, что этот туризм — это ежжи, яма для Дагестана. И сейчас я это говорю. Но когда я говорил, все ха-ха ловили, а сейчас, когда с квартир выселяют, своих же людей продавая за бабки, и заселяя в эти квартиры людей, которые делают Зина, проституцией занимаются, приезжают, откуда непонятно, че по кайфу делают. Вы им даете возможность, чтобы они занимались проституцией в ваших квартирах. И вы берете эти деньги и кормите ваших детей. Тело, выращенное на хараме, в рай не попадет, пока не будет очищено огнем. Запомните".

Позже Дибир Борода данное видеообращение из своих сетей удалил.