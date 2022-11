Бои без правил до нокаута. Самый загадочный и жестокий промоушен Европы

В King of the Streets дерутся на хоккейных площадках, в туннелях и на парковках.

Когда речь заходит о самом трушном кулачном промоушене, обычно вспоминают Top Dog с его сеном, оформленным в ринг, и чемпионскими перстнями. Но организация Данилы Регбиста — не единственная в своем роде, по крайней мере пока существует промоушен King of the Streets.

Организация не привязывается к определенной стране, а на YouTube-канале можно найти видео с названиями на русском языке. На официальном сайте любой желающий имеет возможность заполнить заявку, чтобы подраться в KOTS. Смотреть турниры можно в прямом эфире при покупке платной трансляции. За три поединка предстоящего ивента просят 8 евро.

Бойцы промоушена дерутся везде: на парковке, в тоннеле и даже на хоккейном льду. Как и в Top Dog с Hardcore, здесь у участников имеются брутальные псевдонимы, благодаря которым их проще запомнить. Кровавый Топор, Хулиган из КГБ, Горец, Мачете.

Бои здесь отличаются особенной жестокостью. К поединкам не допускаются судьи (те, кто считают очки), потому что бой может закончиться только досрочно — нокаутом или приемом. Бой продолжается до тех пор, пока кто-то не проиграет. KOTS позиционируют себя боями без правил — рефери присутствует в пространстве ринга, но скрывает лицо под балаклавой и выполняет лишь функцию разнимающего.

В King of the Streets выступают и бойцы из России. Например, хулиган «Зенита» под псевдонимом Kast8 избил польского соперника Oak. Еще есть чеченец Руслан, которому только предстоит дебютировать в организации. Большая часть ростера организации состоит из футбольных хулиганов — здесь можно встретить фанатов польских, немецких, греческих, кипрских клубов. Встречаются и выходцы из профи — голландец Брайан Хоой выступал в Bellator, M-1 и Brave, а теперь успешно дерется в KSW. В King of the Streets у парня тоже все неплохо — побил фаната АЕКа Эль Греко и болельщика польской «Ресовии» Трэвиса.

У промоушена почти миллион подписчиков на Youtube, а самый популярный бой собрал 4,3 миллиона просмотров. Но до охватов той же «Стрелки» этим парням далеко: на пике российская организация пользовалась куда большей славой. Один из поединков Регбиста, например, почти перешел планку в 50 млн просмотров.