«Отношения с Федором сложные. Но я ему благодарен». Покинул Fedor Team, хотя работал бок о бок с Емельяненко 20 лет

Кирилл Сидельников — первый, кто покинул команду Федора.

Кирилл Сидельников тренировался вместе с Федором Емельяненко с юности. Есть фото 2003 года, где Федор, Александр Емельяненко и Сергей Харитонов стоят в спортивном зале в Старом Осколе. Сзади же дзюдоисты отрабатывают приемы. Так вот, дзюдоист в синем кимоно — это тогда еще 14-летний Кирилл.

Фото. 2003 год, Старый Оскол. Александр Емельяненко, Федор Емельяненко и Сергей Харитонов. Кирилл Сидельников — за ними в синем кимоно.

В 2005-м Сидельников отправился на сбор в Кисловодск с командой Red Devil. А уже в начале 2007-го провел первый профессиональный бой, победив нокаутом за 19 секунд. Дело было в Сеуле, на матчевой встрече Россия — Южная Корея. Сидельникова стали называть Бейби-Федор, однако большой карьеры в ММА он себе так и не построил. Причин несколько. Это и поражение от опытнейшего Пола Буэнтелло на турнире Affliction, против которого Кирилл вышел еще совсем сырым — 20-летним. Это и тяжелый перелом челюсти в поединке Ибрагимом Ибрагимовым. А с 2010 по 2015-й Сидельников не выступал по ММА вообще. Правда, дрался по боевому самбо — и весьма успешно, выиграв шесть чемпионатов мира. Но боевое самбо — это все-таки другая история.

Никто не провел столько спаррингов с Федором, сколько Сидельников. Кирилл — тот человек, которого без натяжек можно назвать учеником Емельяненко. В 2016-м, когда Федор официально создал свою команду — Fedor Team — Сидельников вошел в нее одним из первых. А теперь стал первым, кто Fedor Team покинул. Подчеркнем: речь именно про Fedor Team, а не про клуб им. Александра Невского (прекративший тренировки в Старом Осколе Григорий Пономарев, например, Fedor Team никогда не представлял).

Сейчас Кирилл решил перезапустить карьеру. Тренируется он в Москве, начал активно вести соцсети, а 20 октября проведет бой по правилам бокса — против марокканского кикбоксера Нидаля Бикири. Поединок пройдет на турнире Ural FC — промоушена, который возглавляет бывший президент Союза ММА России Радмир Габдуллин. Габдуллин — близкий друг Сидельникова. Относительно недавно он был и близким другом Федора, но они поссорились, результатом чего стал уход Габдуллина из Союза ММА в июне прошлого года.

На днях Сидельников провел открытую тренировку в Центре прогресса бокса, после которой дал интервью «СЭ» — и впервые рассказал об уходе из Fedor Team.

Кирилл Сидельников и Федор Емельяненко. Фото Соцсети

— Да, я ушел [из Fedor Team], — сказал Кирилл. — Просто так сложились обстоятельства — получились определенные разногласия. И было принято обоюдное решение, что я больше в команде Fedor Team. Но я на своей карьере крест не поставил. Ко мне обрадились с помощью Радмир Илдарович Габдуллин, Ленар Ганеев, предложили выступать у них в Ural FC, сотрудничество с их организацией. Работу в «Уралхиме» предложили, что тоже мне очень интересно. Мне нужно дальше двигаться, дальше жить, дальше кормить семью. Я не имел права отказываться"

— Ты в каких отношениях остался с Федором?

— Сложный вопрос... В сложных, назовем так.

— Все-таки так...

— Да, все-таки так. Я полностью благодарен Федору за все те годы, которые он на меня потратил. Я ему изначально так и сказал, что я ему искренне благодарен. Он был для меня большим примером. Но так происходит в жизни, что люди расходятся.

— Что за разногласия были?

— Я не тот человек, который будет выносить сор из избы. Случились определенные нюансы, недопонимание. Но я не хочу в это влезать, если честно. Я благодарен ему, я его так же люблю, ценб, если ему понадобится моя помощь, — я всегда помогу. Но сейчас вот так вот.

— Если бы мне сказали, не называя имени, что некий боец ушел из Fedor Team, ты — последний, про кого бы я подумал. Ты плоть от плоть старооскольский боец. Как-то грустно.

— И мне, если честно, грустно. Триггер по жизни. Тяжело я это воспринял. Еще и были определенные нюансы. Для моей жизни это большой урок, большой опыт. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я благодарен Федору за те годы, когда мы с ним вместе двигались. У меня нет обид, чего-то еще плохого. Не держу зла, не держу обиды. Еще раз могу сказать: если моя помощь понадобится — я всегда помогу.

— А с ребятами из Fedor Team какие отношения сейчас?

— Все нормально. Вот, ездили даже на соревнования с Валентином [Молдавским] и Виктором [Немковым]. поддерживаем общение. Они знают ситуацию, сами пусть думают, что и как получилось. Я не буду рассказывать. Потому что у любой истории есть две правды — одна и вторая. Рассказывать свою я не хочу. Знаете, как это бывает: я расскажу свою историю — будут говорить, что я прав, Федор расскажет свою — будут говорить, что он прав. Поэтому не хочу. Каждый [из Fedor Team] пусть сам думает, как все получилось, они знают всю историю. У меня хорошее, теплое отношение ко всем ребятам, так же как и к Федору. И к Старому Осколу. Это мой родной город. Я только благодарен за все те моменты, которые у меня произошли с Федором.

— У тебя нет сожаления, что раньше не ушел из команды Федора?

— Сожаления никогда не было. Просто сейчас передо мной открылось, помимо спорта... Спортивная карьера — она интересная, но когда спорт кончается, многие спортсмены не могут себя найти. Сейчас в моей жизни — спасибо другу, Радмиру — который предлагает дальнейшие действия, чтобы не потерять себя, а наоборот — найти, двигаться дальше со спортом, но в другом русле. И для меня это огромный плюс — и для моей семьи. Я за это благодарен. На днях 35 лет. Завтра-послезавтра спортивная карьера кончится. А что дальше? С этим сталкиваются многие спортсмены. И многие себя не находят. Кто-тот спивается, у кого-то психологические [проблемы]... Может, и к лучшему, что у меня так получилось.

— А Радмир Габдуллин — это, случаем, не причина вашего разлада?

— Там в совокупности много что. Не могу сказать, что именно эта — одна из причин. Там накопленные некоторые моменты. Они еще с того года шли. Плюс какие-то нюансы, по которым можно было пообщаться, поговорить, а Федор их держал в себе. А он их держал в себе, а потом просто выплеснул — и вот так вот получилось.

— А когда у вас был последний разговор?

— В мае.