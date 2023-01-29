Легенда UFC тащится от азиаток. «Моя бывшая жена-японка каждый день сама купала и вытирала меня»

Но говорит, что сейчас азиатки зазнались.

Куинтон Рампэйдж Джексон — один из самых харизматичных бойцов старой школы ММА. Эксцентричный характер, откровенность, грубоватый черный юмор, агрессивная манера боя и фирменная здоровенная цепь сделали его звездой как в Японии, так и в США.

Куинтон Джексон. MMAfighting.com

В Pride Рампэйдж оформил парочку слэм-нокаутов, побил трех чемпионов UFC и дал зрелище практически в каждом из своих 17 поединков. Затем перебрался в UFC и уже во втором бою вырубил Чака Лиддела, который шел тогда на семи победах нокаутами подряд (самая длинная серия побед КО/ТКО в истории промоушена) и был главной звездой организации.

Чтобы вы понимали популярность Джексона в те времена — в 2010 году ему и Рашаду Эвансу удалось продать миллион платных трансляций к их поединку на UFC 114. Главным подогревом таких продаж стало шоу TUF, на котором оба бойца были главными тренерами, регулярно кусались и подначивали друг друга, создав бессмертный разговорный стердаун, который стал даже лучше их итогового боя.

Помимо этого поединка Рампэйдж еще четыре раза продавал больше 500 тысяч PPV — только считаным единицам в истории UFC поддавались такие цифры. Публика любила смотреть на Куинтона и — что самое важное в бойцовском бизнесе — готова была за эти просмотры платить.

Сейчас Рампэйджу 44 года, звезда его уже давно не сияет, последний раз он дрался четыре года назад и бесславно проиграл нокаутом Федору Емельяненко в первом раунде. Американец вышел на бой с огромным брюхом и упал не от самого впечатляющего удара. На этом его контракт с Bellator истек, и он стал свободным агентом. В новые промоушены Джексона не тянет — он хотел бы сделать пятый бой против Вандерлея Силвы, но теперь по боксу, и подраться еще с парочкой людей, с которыми у него осталось незаконченное дело, — например, с Марвином Истмэном.

Но дерется нынешний Рампэйдж или нет — это дело десятое, главное — чтобы не забывал давать иногда большие интервью и делиться историями из своей красивой карьеры и жизни. Недавно он, к слову, побывал на популярном подкасте No Jumper и рассказал массу интересного — как нокаутировал собственного отца в детстве, вырастил дочь-феминистку и стал знатоком женских задниц.

Про отца и дочь мы еще обязательно сделаем текст, а пока приводим занятный кусок беседы, где Рампэйдж рассуждает об истоках своей любви к азиатским женщинам.

Рампэйдж Джексон с японской девушкой на стриме видеоигр. Фото Соцсети

***

Рампэйдж Джексон: - Если женщина сделала себе фотоомоложение или большие фейковые губы, мне таких даже ****** не хочется. Я просто даже не хочу сталкиваться с такими. Мне просто не нравится, как это выглядит. Я знаток жоп. Я люблю настоящую женскую жопу. Жопа не должна быть большой, она должна быть красивой формы. Поэтому я любил проводить много времени в Японии и таких странах, потому что там у девчонок нет больших жоп. У некоторых девчонок реально крутые задницы.

Ведущий: — У тебя фетиш на азиаток.

Рампэйдж Джексон: - Нет, у меня нет фетиша на азиаток, не наговаривай. Я иногда прошу девчонку показать мне свои стопы, и кто-то такой: «О, ты фетишист!» Да нет, просто я люблю стопы. Насчет азиаток я реально могу сказать, что в течение долгого времени они были моим любимым типом женщин. Потому что мне довелось сойтись с несколькими азиатками, и они проявили ко мне такое хорошее отношение... У них просто другая культура.

У меня была жена-японка прямо из Японии. Я женился на ней по нескольким причинам, но главная причина в том, что я был уверен — я никогда больше не повстречаю такую, как она. Я приходил из зала, ванна уже была приготовлена. Она сажала меня в нее, купала, терла, затем вытирала и надевала на меня одежду. Потом я выходил, еда уже была готова, я хавал и смотрел телевизор. Она просто угождала мне, и я даже не просил ее об этом. Вот такая она была. Из-за этого я начал гоняться за азиатками. Они не все такие, но в целом они очень культурные, особенно девчонки из таких мест, как Япония, Филиппины, Таиланд.

Джексон с бывшей женой. asianblackcouples.com

Но сейчас я уже долгое время не встречался с азиаткой. Сейчас азиатки стали горячим активом, все за ними бегают, и они зазнались. И сама культура отношений очень сильно изменилась из-за Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и OnlyFans. Если ты хочешь серьезных отношений, то искать там девчонок... Ты найдешь себе какую-нибудь, и потом окажется, что на OnlyFans на нее подписаны все твои друзья и она там сует себе дилдо в жопу. Мне бы такое пришлось не по душе.