Сегодня, 23:00
Индийская борьба кушти имеет 3000-летнюю историю и считается одной из самых древних в мире. Упоминание о ней встречается в литературных памятниках Рамаяна и Махабхарата VII—IV веков до нашей эры.
Задача борца — пахлавана — повалить соперника на лопатки. Для этого используются различные приемы. Правилами разрешены болевые и удушающие.
Расцвет борьбы пришелся на XVII век. Почти каждый местный правитель в Индии в то время имел свою школу борьбы. Богатыри приносили славу своему хозяину. Жестокие схватки зачастую заканчивалась смертью одного из соперников.
Для борьбы обычно не нужно никаких специальных площадок. Схватка проходит на земле и не ограничена по времени.
Свои тренировки борцы кушти также проводят на открытом воздухе.
Главное внимание уделяется общефизической и атлетической подготовке. При этом используются традиционные спортивные снаряды: канат, бревно, каменный круг для развития мышц шеи.
Во всех школах борьбы строжайшая дисциплина и подчинение учеников наставнику.
Борцы соблюдают строгую диету, изучают йогу и массаж. Неслучайно многие борцы становились умелыми костоправами.
Борьба и сегодня популярна в Индии, Иране. Самая известная школа борьбы находится в пакистанском Лахоре.
Соревнования по кушти обычно проходят в деревнях и в небольших городках во время праздников и привлекают к себе большое внимание местных жителей. В последнее время все более популярными становятся постановочные схватки в стиле американского кэтча.
Борцы получают денежное вознаграждение, а победителя турнира по традиции награждают большой деревянной булавой с украшениями.
Самым великим борцом кушти считается Гулам Мохаммед, которого за победы прозвали Великий Гама. Он родился в 1878 году и в 24 года, по легенде, поднял камень весом 1200 килограммов. На протяжении своей 50-летней карьеры он не потерпел ни одного поражения даже в поединках с соперниками, превосходящими его по росту и весу. Знаменитый мастер боевых искусств Брюс Ли был большим поклонником Великого Гамы и системы его тренировок.