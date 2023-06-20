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Сегодня, 23:00

Схватка в грязи до смерти. Кушти — древнейшая национальная борьба

Отдел фото «СЭ»
Фото AFP
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Как выглядят и тренируются пахалваны. Их упражнения высоко ценил Брюс Ли.

Индийская борьба кушти имеет 3000-летнюю историю и считается одной из самых древних в мире. Упоминание о ней встречается в литературных памятниках Рамаяна и Махабхарата VII—IV веков до нашей эры.

Фото AFP

Задача борца — пахлавана — повалить соперника на лопатки. Для этого используются различные приемы. Правилами разрешены болевые и удушающие.

Фото AFP

Расцвет борьбы пришелся на XVII век. Почти каждый местный правитель в Индии в то время имел свою школу борьбы. Богатыри приносили славу своему хозяину. Жестокие схватки зачастую заканчивалась смертью одного из соперников.

Фото Getty Images

Для борьбы обычно не нужно никаких специальных площадок. Схватка проходит на земле и не ограничена по времени.

Фото AFP

Свои тренировки борцы кушти также проводят на открытом воздухе.

Фото AFP

Главное внимание уделяется общефизической и атлетической подготовке. При этом используются традиционные спортивные снаряды: канат, бревно, каменный круг для развития мышц шеи.

Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP

Во всех школах борьбы строжайшая дисциплина и подчинение учеников наставнику.

Фото AFP

Борцы соблюдают строгую диету, изучают йогу и массаж. Неслучайно многие борцы становились умелыми костоправами.

Фото AFP

Борьба и сегодня популярна в Индии, Иране. Самая известная школа борьбы находится в пакистанском Лахоре.

Фото AFP

Соревнования по кушти обычно проходят в деревнях и в небольших городках во время праздников и привлекают к себе большое внимание местных жителей. В последнее время все более популярными становятся постановочные схватки в стиле американского кэтча.

Фото Global Look Press

Борцы получают денежное вознаграждение, а победителя турнира по традиции награждают большой деревянной булавой с украшениями.

Фото Соцсети

Самым великим борцом кушти считается Гулам Мохаммед, которого за победы прозвали Великий Гама. Он родился в 1878 году и в 24 года, по легенде, поднял камень весом 1200 килограммов. На протяжении своей 50-летней карьеры он не потерпел ни одного поражения даже в поединках с соперниками, превосходящими его по росту и весу. Знаменитый мастер боевых искусств Брюс Ли был большим поклонником Великого Гамы и системы его тренировок.

Фото Global Look Press

 

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