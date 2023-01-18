«Они друг друга недолюбливают. Пару ласковых скажут». Подруга Двалишвили — о бое Яна и Мераба

Лиана Джоджуа будет болеть за Мераба, но считает Петра феноменальным бойцом.

Следующим соперником Петра Яна с вероятностью 99% станет Мераб Двалишвили. Грузинский боец — близкий друг Алджамейна Стерлинга, вероятно, самого принципиального соперника Петра в UFC. О предстоящем бое Мераба и Петра «СЭ» поговорил с Лианой Джоджуа — девушка, ранее выступавшая в UFC, дружит и с Двалишвили, и со Стерлингом, но при этом всегда говорит, что отлично относится к Яну.

«Очевидно, Мераб — фаворит в бою с Яном»

— Назначен бой Петра Яна и Мераба Двалишвили. Вам кто видится сильнее в данный момент?

— На данный момент очевидно, что Мераб намного выше [по уровню], чем Петр Ян. Все-таки Петр на двух поражениях, у Мераба сейчас восемь побед подряд, и в принципе сейчас Мераб является претендентом на титул, но не может драться, потому что это его друг [Алджамейн Стерлинг]. Но я думаю, фаворит — Мераб.

— Двалишвили лучше в борьбе, но у Яна на высоком уровне защита от тейкдаунов. Ее хватит, чтобы противостоять Мерабу?

— Думаю, что нет. Мераб, даже если у него не выходит, не останавливается. Он идет дальше, проходит, проходит. Он достаточно энергичный, не устает. У него в целом контроля в партере нет, не очень развит именно партер, но он настолько энергичный, что может каждую секунду проходить. Думаю, когда настолько много тебе проходят, — это достаточно сложно. От одного защитишься, от второго, но, когда постоянная атака, достаточно трудно бывает.

Лиана Джоджуа. Фото Соцсети

— Сейчас фанаты будут советовать Яну срочно ехать в Дагестан подтягивать борьбу. Как считаете, в этом есть смысл?

— Думаю, да. Тут еще дело такое, что Мераб не просто тейкдауны делает. Помимо того что он в ноги проходит, у него хорошее дзюдо. И там не просто нужно защищаться от вольной борьбы, которая хорошая в Дагестане, там нужно еще хорошо защищаться от всяких дзюдоистских бросков. Он всесторонне развит, может по-разному проходить. Думаю, очевидно, что Петру стоило бы подтягивать борьбу к этому бою. Но ему не стоит отходить от своих сильных сторон, нужно делать ставку на ударную технику.

— А в стойке Мераб сможет что-то противопоставить Петру?

— Честно говоря, очевидно, что в стойке Петр намного лучше. Конечно, у него были проблемы с Шоном О'Мэлли. Просто Шона очень сильно недооценили, но я считаю, что Шон достаточно хороший боксер, плюс он очень высокий для этого веса. Очевидно, что будет трудно из-за габаритов, что Петру будет сложно до него дотянуться. Но Мераб не такой большой. В стойке будет лучше Петр, но в борьбе... В целом интересно, потому что оба бойца достаточно выносливые. Что Мераб, что Петр — они в последних раундах, я думаю, будут только набирать обороты, и будет достаточно зрелищно и конкурентно.

Петр Ян. Фото Global Look Press

«Менеджерам Яна нужно было больше работать над более легкими боями для Петра»

— Нет ли такого, что Ян сильно рискует? Если проиграет, в UFC могут окончательно его списать.

— Выглядит так, что его списали. Мне кажется, его менеджерам нужно было больше поработать над тем, чтобы ему давали, нельзя так говорить, но более удобных соперников. Все-таки у него два поражения подряд, я бы на месте его менеджеров поработала над тем, чтобы Петр вышел на серию побед против соперников, с которыми он мог бы хорошо поработать. Конечно, Мераб... Сейчас не самое хорошее время для Петра. Не хотелось бы, чтобы его списывали, но я вижу так.

— Такие соперники — это кто-то из конца топ-15?

— Да, я думаю, из таких людей. Тем более Петр не подрался со многими. Вариантов, с кем можно подраться, много, именитых спортсменов. Шон О'Мэлли был максимально неудобным. Он на тот момент не был претендентом, просто известным, ярким бойцом. Был максимально невыгодный бой для Петра — ничего не давала победа над ним. И в то же время поражение отняло очень много у Петра.

— Вам с Мерабом уже удалось обсудить анонс боя с Петром? Доволен ли он?

— Думаю, он очень доволен. Я не знала, я только сейчас об этом узнала. До этого мы разговаривали, и, насколько я знаю, UFC не хотели ему давать претендентов, потому что он так уберет претендентов для Алджо. В то же время они знают, что с Алджо он не будет драться. Была сложность, кого же дать ему в соперники. Человек около титула, но за титул драться не собирается, убирать претендентов будет неразумно, и они не знали, с кем ему бой дать. Я думаю, что они сейчас не рассматривают Петра [как претендента] после серии поражений, и из-за этого, наверное, дали его [Мерабу]. Но, честно сказать, Петра нужно было лучше вести. Он очень хороший, яркий боец, ему нужно было более легкие бои сейчас дать.

— Вам как болельщице будет тяжело сделать выбор, кого поддерживать, или здесь вы целиком и полностью за Мераба?

— Конечно, я буду болеть за своего друга, за своего земляка. Но как фанату спорта мне очень нравится Петр Ян, он феноменальный, у него очень крутая стойка. Но, конечно, я буду болеть за друга.

Фото Соцсети

«Как бы Ян и Мераб руки ни жали, пару ласковых друг другу скажут»

— Как думаете, при раскрутке этого поединка будет такая же конфликтная обстановка, как перед вторым боем со Стерлингом, или все пройдет более гладко?

— Мне бы не хотелось. Мне не нравится, когда такие конфликты бывают с участием моих соотечественников. Надеюсь, не будет, потому что я видела, они и руки друг другу пожали. Вроде бы ситуация немножко помягче стала. Но я думаю, что будут еще какие-то ссоры. Как бы они руки друг другу не пожимали, мне кажется, они все равно друг друга недолюбливают. Возможно, пару ласковых друг другу скажут.

— Умар Нурмагомедов недавно одержал мощную победу. Как думаете, бой Умара с проигравшим в паре Ян — Мераб — это реально?

— Почему нет? Вполне возможно. Умар потихоньку двигается вверх по рейтингу. Я думаю, что если бы проиграл Ян, это было бы более реально, потому что у Яна позиции потихоньку падают. Но если бы проиграл, например, Мераб, это менее вероятно, потому что даже в случае проигрыша у Мераба очень высокие позиции. У него сейчас восемь побед подряд — Умару еще нужно провести несколько поединков.

— Для Умара кто опаснее — Мераб или Ян?

— Даже не знаю. Для меня Умар пока не раскрылся полностью, чтобы понимать, что от него ожидать. Я думаю, что у него и стойка, и борьба хорошие. Мне кажется, и с тем и с другим будут яркие бои, тут вопрос в том, кто выше в рейтинге. И с такой логикой делать бои.

Мераб Двалишвили. Фото Getty Images

— Как у вас дела, какие планы на карьеру?

— Я на данный момент тренируюсь, пока предложений нет, я свободный агент. Как наберем форму, будем думать, в каких лигах выступать. В планах в 2023 году вернуться, провести пару боев.

— Знаю, что вы в Турции встретились с главой «Нашего дела» Артуром Арутюняном и вроде даже вели переговоры. Можете рассказать, к чему в итоге пришли?

— Не совсем переговоры были. Вообще мне Артур предложил быть соведущей, но как-то мы эту тему не продолжили. А о выступлении в этих лигах я не особо думаю и в принципе не планирую выступать в поп-ММА. Просто увиделись, познакомились, было предложение насчет соведущего.

— Вы его отклонили?

— Нет, я не отклонила, я не против была. Просто как-то не продолжили эту тему, я не настаивала. Но я была бы не против.