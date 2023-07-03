Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 21:30

Футболка в стиле Хабиба и бионический костюм. Лучшие мемы о бое Маска и Цукерберга

Отдел единоборств «СЭ»
Илон Маск и Марк Цукерберг
Илон Маск и Марк Цукерберг.
Фото Getty Images
Telegram Дзен
Поединок, о котором говорят все.

С 22 июня в мировых ММА только и обсуждают, что теоретический бой Илона Маска против Марка Цукерберга. Два миллиардера поссорились в соцсетях и договорились о бое в клетке. Пока стороны договариваются об условиях, в интернете клепают мемы о предстоящем поединке.

Президент UFC Дана Уайт — один из тех, кто может выиграть от такого противостояния. Уайт в хороших отношениях с обоими миллиардерами, поэтому поединок вполне реально провести в его промоушене. Сам Уайт не против, что и высмеивают пользователи.

Медиамагнаты договорились о поединке в Twitter, но если бы Маск, который занимается джиу-джитсу, выступал в UFC, то это выглядело бы примерно так.

Многие болельщики и эксперты критиковали UFC за введение, а затем возвращение пояса BMF, которым награждается «главный гангстер» промоушена. Но на фоне вероятного поединка двух неподготовленных бизнесменов даже пояс BMF уже не кажется такой уж абсурдной идеей.

Поклонники Хабиба наверняка помнят футболку Орла, в которой он вышел на поединок против Тиаго Тавареса в Бразилии. На ней боец напечатал надпись «Если бы самбо было легким, оно называлось бы джиу-джитсу», чем сильно разозлил местных фанатов. А вот так должна выглядеть футболка Маска для выхода на поединок против Цукерберга.

Если Маск и Цукерберг действительно договорятся о бое в UFC, соперники войдут в клетку и бой начнется, выражение лица Даны Уайта, вероятно, не будет сильно отличаться от фото ниже.

Любители ММА не понимают, как возможен поединок миллиардеров, один из которых находится не в лучшей физической форме. У Маска действительно грузная комплекция, но все оказалось намного сложнее.

Один из пользователей предположил, как будет выглядеть подготовка Маска, видимо, вспоминая высказывание Александра Карелина, который говорил,что ММА учат смешивать водку с пивом.

Фото Соцсети

Учитывая отсутствие бойцовского опыта Маска и Цукерберга, многие представляют их поединок именно так.

Фото Соцсети

Мемов, вероятно, скоро прибавится: бой обсуждают всерьез и на самом высоком уровне. По информации TMZ, министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано связался с Цукербергом и пообещал помочь в организации. Не исключено, что поединок пройдет в римском Колизее.

Хабиб Нурмагомедов
ММА
0
Читайте также
«Из-за меня все игроки сборной Камеруна захотели побывать в России». Интервью с Ондуа, игравшем на ЧМ с триколором на бутсах
Азаренко удивил вопрос журналиста на Уимблдоне: «Вы же знаете, что я не из России?»
Минтруд России опубликовал проект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей
Режиссера Митту госпитализировали в больницу имени Боткина
В Москве пару избили в театре за съемку видео для соцсетей
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Маск и Цукерберг собрались подраться в клетке. Из-за чего начался конфликт миллиардеров?