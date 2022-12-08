«Думал, я уже не вернусь, не буду драться». Анкалаев — о жизни и единственном поражении

Совсем скоро Магомед может забрать чемпионский пояс.

В ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 282, в главном поединке которого Магомед Анкалаев и Ян Блахович сразятся за вакантный пояс чемпиона в полутяжелом дивизионе. Бой обрел такой статус после отказа от титула Иржи Прохазки, получившего серьезную травму плеча.

Перед поединком Магомед в интервью YouTube-каналу UFC Russia рассказал о непростом детстве в горах, работе до единоборств, переживаниях мамы из-за его боев и поражении от Пола Крэйга, после которого Анкалаев, по его словам, думал закончить со спортом.

О жизни до карьеры в ММА

— Я родился в Шамильском районе, в селении Телетль. Я окончил 11-й класс там и потом переехал в город [Махачкалу] поступить, учиться. В первый год у меня не получилось поступить туда, куда я захотел, я не прошел. Хотел в пединститут, но там нужно было пересдать один экзамен ЕГЭ. Я не успел этот экзамен сдать, и получилось так, что пролет (улыбается). Год учился вообще в другом месте, на какие-то курсы ходил, и после этого получилось поступить в пединститут. Старший брат занимался греко-римской борьбой, у него были хорошие результаты, и он меня забирал в зал. С этого у меня началась спортивная карьера.

Я всегда занимался спортом в селении. Занимался волейболом, вольной борьбой. Когда я окончил девятый класс, получилось, что отец заболел, скончался. После этого я в семье старший, все ложилось на меня, поэтому я много трудился и добивался успеха. Нас [детей в семье] пятеро — у меня есть братишка и старшие сестры.

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О детстве

— В горах какое может быть детство? В горах все почти одно и то же делают. Домохозяйство, кто чем может помогает родителям, а остальное время сам. В горах как бывает: у нас аулы, у каждого свои друзья, своя толпа. Это хорошие года, но сейчас вспоминать тяжело. Тяжелое детство? Когда не голодал, когда было что надевать, я не могу сказать, что тяжелое. Все, кто живет в горах, им нелегко, я знаю. Каждый день как мусульманину рано утром вставать, холодной водой омовение делать — это очень тяжело. Когда тебя заставляют это делать, это бывает очень тяжело. Когда в детстве маленький, когда рано утром тебя будят, это тяжело. Но со временем становишься сильнее, закаляешь себя и потом не почувствуешь, когда чуть вырастешь.

Помогло ли это закалиться? Я думаю, да. В горах не бывает, когда ты сидишь дома целый день. Ты целый день на ногах. После омовения холодной водой выходишь из дома гулять, играть с детьми. Бывают свои игры, раньше же не было айфонов, даже мало у кого были телевизоры. Все по-настоящему, сами придумывали игры, играли. Во что играли? Даже не знаю, как эта игра называется. Как бы хоккей, что ли? Мы делали яму, по командам распределялись и должны были забивать туда.

Наше село как бы в горе [находится]. Мы по вечерам собирались, толпа сельских ребят, и играли в ловитки, что ли, как ее называют? Даже было такое, что мы домой уходили, а они еще искали там. Нужно было ловить, трогать человека.

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О начале карьеры в ММА

— Во время учебы я, можно сказать, нашел себя. Я начал усердно заниматься, начал выступать в разных любительских ММА, и у меня стало получаться. Можно сказать, я не проигрывал ни разу избиением — или болевым проигрывал, или по боевому самбо. Там бывают такие броски: один бросок, и ты проигрываешь.

Я никогда не думал, что могу попасть в UFC и драться там. Я старался, я поставил себе цель. Когда я попал в лигу «Ахмат», мне там противостояли очень серьезные бойцы, топовые бойцы. У меня получилось забрать там пояс. Потом я начал верить в себя, больше трудиться. Со мной был мой тренер первоначальный — Шамиль Алибатыров, Сухраб Магомедов. Они меня толкали вперед. Мы вместе делали большую работу, и у нас есть результаты.

О работе до карьеры бойца

— Я работал охранником. Я жил там, квартиру здесь не снимал, у меня было жилье. Там работали друзья, мы все там жили и оттуда ходили на тренировки. И мы совмещали: когда я иду, кто-то другой оставался. Там должен был постоянно находиться один человек, поэтому нам было чуть легче. Это был военторг, где военных обеспечивают питанием. Когда там работал, я выступал в любителях, у меня получалось. Где бы я ни дрался, всегда бывал в призовых.

О сбывшемся предсказании преподавателя

— Когда смотрел [UFC], я думал, что они слишком такие гангстеры. Если смотреть на таких, как Рэнди Кутюр, как они рубятся, я думал: «Как так возможно?» Но когда сам туда попадаешь, понимаешь, что это такие же люди, которые делали много работы на своем пути, поэтому они там. Пока мы там не окажемся, мы этого не понимаем.

Магомед Анкалаев. Фото Getty Images

У нас был преподаватель один. Он меня любил — в физическом плане я никогда не был слабым. Он когда сидел в классе, он воспитывал всегда, наставления давал. Он там сидел и говорил: «Кто знает, среди вас может быть чемпион мира». Такое чувство было — может, это про меня он говорит? И я сейчас в горах недавно был, и ему сказал: «Помните, вы говорили?» — «Да, я же это знал! Вот видишь, я не ошибался».

Такие моменты бывают в жизни. Ты смотришь и думаешь, что это невозможно. Когда они наступают, у тебя получается. Я советую всем молодым ребятам, которые реально хотят чего-то добиться, чтобы не останавливались, шли только вперед.

Об отношении мамы к боям

— Это самое тяжелое. Я знаю, что мама переживает. Она не смотрит мои бои. Когда я уже уезжаю за неделю, я знаю, у нее не бывает настроения. Она переживает постоянно, звонит. Я всегда ей говорю: «За меня не переживайте. Зачем за меня переживать? Я же знаю, на что я иду, и от нас ничего не зависит. Я убежден, моя вера убеждает меня, что от меня ничего не зависит. Так как мы создаем причины, и Всевышний дает результат.

О поражении от Крэйга

— Раньше я переживал о поражениях, что люди обо мне говорят. Сейчас это прошло, я проиграл самым худшим проигрышем в большой лиге UFC, я сдался. Люди уже говорили и плохое, и хорошее. Я не делаю ничего, чтобы кому-то угодить. Я делаю для себя, для своих близких, кто в меня верит, поэтому мне сейчас легко.

Это поражение изменило мою жизнь. Мне первоначально было очень тяжело. Я после него месяц не выходил, где есть люди. Я уезжал в Хасавюрт, где моя мама живет, и остался там. Я думал, я уже все — не вернусь, не буду драться. В течение этого месяца я начал осознавать, понимать, что это не от меня [зависит], я сделал все, что мог, но это была воля Всевышнего. И меня это отпустило. Я решил вернуться, пришел в зал и начал пахать, не жалея сил, себя. Я всегда оставлял все в зале, и пришел результат.

Когда у тебя ноль поражений, всегда переживаешь за этот ноль, держишься за это. У меня сейчас это прошло, я знаю, что такое проигрыш, знаю, что такое победа. Знаю, каким проигрыш бывает горьким. Зная это, мы стараемся в зале все отдать и сделать свою работу.