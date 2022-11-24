Анкалаев может стать третьим чемпионом UFC из Дагестана. Он, Хабиб и Махачев шли к поясу дольше всех в истории

UFC испытывал их долгие годы.

Сегодня из Америки прилетела громоподобная новость — действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка снялся с боя против Гловера Тейшеры и освободил титул.

Неделю назад чех травмировал плечо на тренировке в Лас-Вегасе, все равно был готов выступить 10 декабря даже с одной рукой, но в итоге отступил перед пугающим прогнозом врачей — если он подерется, то может навсегда угробить плечо. Матчмейкеры UFC предложили Гловеру подраться с Магомедом Анкалаевым, но тот отказался, сославшись на то, что готовился к сопернику совершенно другого стиля. В итоге бразилец тоже слетает с турнира, и теперь поединок Анкалаева и Яна Блаховича неожиданно становится титульным.

Обычно в результате неожиданных снятий и пертурбаций в титульники заскакивают далеко не те, кто этого заслуживает, но в случае с Анкалаевым ситуация обратная — справедливость восторжествовала. Дагестанец идет не просто на самой длинной победной серии в дивизионе — она у него еще вторая самая длинная в истории этого веса вообще (9 побед подряд после 17 побед кряду у Джонса). Четыре года Магомед не проигрывает и выглядит бойцом без слабых мест. Интересно и то, что Блахович для него где-то даже более тяжелый соперник, чем Прохазка. Пусть поляк не так молод и креативен, как чех, но он гораздо меньше пропускает, дерется очень фундаментально крепко, обладает нокаутирующим ударом с обеих рук и дружит с борьбой.

Если Анкалаев победит, то станет не только третьим чемпионом UFC из Дагестана, но и третьим бойцом из России и СНГ, кому покорилась гроссмейстерская отметка в 10 побед подряд в промоушене. Пока эта десятка есть только у других двух дагестанцев — Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. В принципе, и в истории всего промоушена было всего 15 человек, кто смог выиграть 10 раз кряду. Если учесть, что через UFC прошло несколько тысяч бойцов за 28 лет существования организации, то такие десятники — это меньше одного процента. Уникумы.

Путь к поясу Анкалаева, Нурмагомедова и Махачева удивительно одинаков по своей сложности и длине. Все трое шли к титульнику утомительно долго. Вот как выглядит список тех, кому пришлось построить самые длинные победные серии в UFC, прежде чем получить право подраться за пояс:

Ислам Махачев / 10 побед подряд в UFC до получения титульника

Хабиб Нурмагомедов / 9

Магомед Анкалаев / 9

Леон Эдвардс / 9

Камару Усман / 9

Тони Фергюсон / 9

Макс Холлоуэй / 9

Как видим, сразу три дагестанских бойца в списке. Есть в этом, конечно, определенная закономерность — все трое дрались не самым зрелищным для широкой публики образом и не говорили в микрофон то, что нужно.

Анкалаев, кстати, чуть побыстрее получил титульник по сравнению с Исламом и Хабибом: ему потребовалось четыре года, а двум последним — шесть лет (в случае с Хабибом стоит добавить, что два года он пропустил из-за травм). Кстати, дрался за пояс UFC когда-то еще один дагестанец — Али Багаутинов, и дрался всего после трех побед кряду, но и выступал он в самом малонаселенном ростере промоушена — 56 килограммах.

Любопытно, что в случае победы Магомеда 10 декабря самым интересным с точки зрения спорта выглядит его бой даже не против Гловера или Прохазки, а против Вадима Немкова. Боец из Старого Оскола несколько дней назад разобрал Кори Андерсона и защитил пояс Bellator в полутяжелом весе.

Учитывая, что у парней уже когда-то был очень плотный бой по любителям, Анкалаев тогда Вадима передышал и победил решением — у их новой встречи уже есть готовая история. Пусть и не такая, как у Адесаньи с Перейрой.