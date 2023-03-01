Биография Магомеда Исмаилова: детство в Москве, вражда с Минеевым и безумные гонорары

Далеко не все в карьере Лысого Хищника проходило гладко.

7 марта в Екатеринбурге состоится турнир RCC Boxing, в главном событии которого Магомед Исмаилов и Иван Штырков проведут поединок по правилам бокса. Бой станет реваншем — чуть больше двух лет назад Исмаилов победил Ивана по правилам ММА на турнире ACA 115.

Данные Исмаилова

Магомеду Исмаилову 36 лет, его рост — 176 сантиметров, вес — 84 килограмма (во время последних поединков по правилам ММА).

Детские годы и юность

Где и когда родился Исмаилов?

Биография Магомеда Исмаилова началась в Нижнем Тагиле, где он родился 21 июня 1986 года. Отец будущего бойца, Гасан Исмаилов, был строгим человеком, как признавался сам Мага. «Отец сказал, что я «хъумор», что в переводе с аварского означает «хищник», а я говорю: «Я весь в отца!» Когда за мои косяки он сильно меня бил, он не забывал подытожить: «Никого не бойся сынок, сильнее, чем я, тебя уже никто не побьет». Я горд быть сыном своего отца и стараюсь делать все, чтобы он был горд своим сыном!» — рассказывал Исмаилов.

Фото Исмаилова в детстве и юношестве

Магомед Исмаилов с отцом. Фото Соцсети

По национальности Магомед Исмаилов наполовину аварец, наполовину кумык, так как отец Магомеда — аварец, а мама — кумычка. Также у Магомеда есть старший брат Рамазан, который сейчас исполняет функции его тренера. Хотя Исмаилов родился на Урале, уже в 9 лет парень переехал в родной Дагестан. Это случилось после того, как Мага подрался в школе. Боец до сих пор помнит, как его спровоцировали в тот день.

«Я свои деньги на столовую в школе уже потратил. А он подошел ко мне и стал перед лицом рулетом махать. Ну, я и укусил этот рулет. Парню это не понравилось, он начал ногами на меня прыгать — причем видно было, что он точно только по фильмам учился драться. И я его побил. Я тогда уже самбо занимался — меня туда отдали еще до школы совсем мелкого», — вспоминал Исмаилов в интервью «Матч ТВ».

Сначала Исмаилов жил в селе Гели, а затем — в Махачкале, где в 12 лет начал заниматься вольной борьбой. Именно в этом виде спорта Магомед и начал спортивную карьеру. В 14 лет Магомед перебрался в Москву. По воспоминаниям бойца, если в Дагестане после драки можно было тут же побрататься, то в столице было сложнее. Поэтому Исмаилов чаще сидел дома с дядей, ел булочки и смотрел спортивные каналы.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Спортивная карьера

В Москве Магомед сначала занимался на турнике и брусьях, а позже пошел на борьбу в школу «Трудовые резервы». Впоследствии он брал бронзовые медали чемпионата Дагестана, становился чемпионом первенства Москвы, а также заслужил звание мастера спорта.

Фото Соцсети

Во время службы в армии Магомед попал в железнодорожные войска, где освоил технику армейского рукопашного боя и регулярно выступал на соревнованиях. Он становился призером международного мемориального турнира генерала армии Маргелова, завоевывал звание мастера спорта. После армии Исмаилов занимался боевым самбо под руководством тренера Владимира Осии в московском клубе Golden Team. В 2010 году Магомед взял серебро чемпионата России по боевому самбо, а через год завоевал золото на турнире памяти Рината Садыкова. В 2012 году Мага стал первым на чемпионате мира по боевому самбо и заслужил звания Мастера спорта России международного класса.

Достижения Исмаилова

- чемпион мира по боевому самбо

— обладатель серебряной и золотой медали чемпионата России по боевому самбо

- чемпион турнира памяти Рината Садыкова по боевому самбо

- обладатель бронзовой медали Чемпионата Дагестана по вольной борьбе

- чемпион и многократный призер первенств Москвы по вольной борьбе

- чемпион и призер международных мастерских турниров по вольной борьбе

- победитель первого чемпионата России по ММА

- призер международного мемориального турнира генерала армии В. Ф. Маргелова по армейскому рукопашному бою

— мастер спорта России международного класса

- мастер спорта по армейскому рукопашному бою

- мастер спорта по вольной борьбе

В каких промоушенах выступал Исмаилов?

До победы на ЧМ Исмаилов уже дебютировал в смешанных единоборствах. Первым соперником стал Максим Булахтин, к которому испытывал сильную неприязнь из-за взглядов Максима и его поведения во время боя. Магомед победил удушающим приемом во втором раунде, а за тот бой заработал 12 тысяч рублей. Поединок прошел в промоушне М-1 — всего Исмаилов бился в этой организации четыре раза. На третий он потерпел первое поражение. Нолик из рекорда Маги забрал Анатолий Токов, который поймал Исмаилова на болевой в середине первого раунда. После поединка Исмаилов разгромил раздевалку, за что заплатил около трети гонорара — 18 тысяч рублей.

На старте ММА-карьеры Магомед бился не только в России, но и, например, в Китае и Франции. В Париже Лысый Хищник проиграл второй раз в карьере, но это поражение он не признает до сих пор, так как считает, что в поединке с Ксавье Фупа-Покамом его несправедливо засудили. В титульном поединке Исмаилов проиграл раздельным решением, а больше всего в тот вечер его впечатлил не соперник, а Фрэнсис Нганну, который победил болевым приемом в четвертом профессиональном бою.

После того поражения Исмаилов только прибавлял: он выдал серию из семи побед подряд, причем шесть из них закончились досрочно в первом раунде. Параллельно Магомед принялся раскручивать социальные сети. Как позже признавался боец, он не стал бы таким популярным без этого инструмента. Именно в соцсетях зародилось его противостояние с Владимиром Минеевым, которое уже можно назвать культовым для российских ММА. Из простого обмена колкостями все переросло в реальную вражду, отчего первый бой ждало огромное количество фанатов.

Магомед Исмаилов и Владимир Минеев. Фото Соцсети Фото Соцсети

Поединок закончился вничью, благодаря чему осталась возможность провести реванш. Оппоненты не прекратили вражду. У них случались такие стычки, после которых интерес ко второму бою превзошел ожидания первого. Например, бойцы сцепились в турецком Белеке, а спустя полтора года устроили массовую драку прямо во время турнира Fight Nights, где пытались раскрутить реванш. Второй поединок закончился победой Минеева, после чего отношения соперников наладились. Теперь они если и проведут трилогию, то такой вражды ожидать вряд ли стоит.

Между поединками против Волжанина Исмаилов провел еще четыре громких боя и выиграл в каждом из них, окончательно обозначив себя главной звездой российских единоборств. Исмаилов нокаутировал Вячеслава Василевского в первом раунде, победил Артема Фролова единогласным решением, избил Александра Емельяненко в тяжелом весе и победил решением Ивана Штыркова.

Фото Соцсети

После того как Магомед проиграл в третий раз в карьере, он решил немного сменить род деятельности, а именно переключиться с ММА на бокс. Магомед дебютировал в профессионалах поединком против Оланреваджу Дуродолы зимой 2022-го. Мага победил нигерийского экс-чемпиона мира по версии WBC единогласным решением судей, а в октябре снова выступил по боксу — побил сербского бойца ММА Александра Илича, отомстив таким образом за Александра Шлеменко.

Где сейчас выступает Исмаилов?

В декабре состоялся поединок Исмаилова и Шлеменко по правилам ММА на турнире RCC 13. Этот бой раскручивали больше года и несколько раз переносили. Магомед перебил Шторма в стойке и снова победил решением, доказав, что способен переживать кардионагрузки, несмотря на проблемы с выносливостью в реванше против Минеева.

Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко. Фото Соцсети Фото Соцсети

Следующим соперником Магомеда должен стать Иван Штырков. Бойцы остались в отличных отношениях после первого поединка, но теперь они смогут заработать серьезные гонорары в бою по правилам бокса на турнире RCC Boxing. Штырков после поражения от Маги не проигрывал ни разу: он выиграл пять боев по ММА и удачно дебютировал в профессиональном боксе, одолев Ивана Смирнова на турнире Hardcore.

Какие гонорары у Исмаилова?

Сообщалось, что за бой против Александра Шлеменко Магомед Исмаилов заработал 200 тысяч долларов (около 14 млн рублей по курсу на декабрь 2022-го). За боксерский поединок с Александром Иличем Исмаилов, по собственному заявлению, получил 30 млн рублей. Зарплата Исмаилова за бой против Штыркова пока не раскрывалась.

После боя с Иваном перед Магомедовым открываются другие финансово выгодные перспективы. Например, его давно пытаются свести с бойцом поп-ММА Тимуром Никулиным. Сам Исмаилов говорил, что готов подраться с заведомо более слабым соперником, если ему заплатят за этот поединок 50 млн рублей.

Личная жизнь

Семья Магомеда Исмаилова

Магомед иногда выкладывает в соцсети фотографии с дочерью Сафией, которая родилась в 2016 году. А вот как выглядит жена бойца, подписчикам неизвестно. Известно лишь, что свадьба Магомеда состоялась, по его словам, на следующий день после поединка с Ибрагимом Тибиловым, который был 8 ноября 2015 года. А после победы над Александром Емельяненко Исмаилов поблагодарил супругу, которая мужественно терпит его непростой характер.

Друзья спортсмена

Магомед Исмаилов дружит со многими бойцами. В его социальных сетях можно найти фотографии с такими известными спортсменами, как Вагаб Вагабов, Сухраб Магомедов, Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов и другие.

Спортсмен сейчас

Фото спортсмена сейчас

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Где сейчас живет Исмаилов

В данный момент Магомед Исмаилов проживает в Москве.

Соцсети Исмаилова

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