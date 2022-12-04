Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 04:30

«В моем воображении Саша дышал огнем». Исмаилов подводит итоги боя года со Шлеменко

Интервью Исмаилова после победы над Шлеменко
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Магомед Исмаилов.
Telegram Дзен
Интервью после победы.

Завершился бой года в российских ММА между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко. Победу единогласным решением судей по итогам пятираундового боя одержал Исмаилов. Средневесы возглавили турнир RCC 13, который состоялся 3 декабря в Екатеринбурге.

После поединка Исмаилов пообщался с журналистами. Вот что из этого вышло:

? Какие эмоции после победы?

? У меня самый крутой пояс в мире! Какие у меня могут быть эмоции? Вы сейчас видели, что я творил в ринге, правильно? Но главные люди у меня стоят за спиной. Все благодаря команде. Это их победа, а я всего лишь дрался. Моя главная благодарность за это им.

А сейчас я хочу сказать. Если Мага два раунда с Сашей простоит, то у Маги нет шансов. А если три раунда, то вообще хана. Проблем не было, да? Я в четвертом работал. Саша — рубака, именно таким я представлял наш бой с Сашей. Это рубка бескомпромиссная. Он мне ее навязывал, я ему. Я не отступал, шел вперед. Ко мне вопросов нет? Пять раундов отработал, так что всем, кто это писал, кто говорил, хлеборезки закрыли. А всем, кто поддерживал, кто верил в меня, — спасибо. Скушайте за меня что-нибудь вкусненькое, отпразднуем вместе.

? Как будете праздновать сегодня?

? Поем (улыбается). Буду есть.

? Почему так мало борьбы? Такая тактика на бой?

? Саша непростой оппонент, реально. Люди пишут: «Саша, слабый, старый...», послушайте. Это все расслабляет. В моем воображении он дышал огнем, таким он и оказался. А представляете, если бы я поддался этим сомнениям, думая, что он не уровень и слабый. Он — уровень, потому что я считаю, что это лучшая подготовка за всю мою карьеру. И он проявил себя как нереальный спортсмен. На самые важные свои поединки он выходит другим Сашей. Он по-настоящему превращается в шторм. Знаете, я пару раз поцеловал его бэкфисты. Он реально Шторм. Он красавец, но пару раз, когда он уронил капу, я останавливался. А потом я остановился, и мне залетает маваши в голову, опять остановился — и с руки. Я ему говорю: «Саша, я же остановился, когда у тебя капа выпала!», а когда мы выходим, он мне говорит: «Ты мне головой ударил!». А я ему говорю: «А как насчет выпавшей капы и маваши?». Александр своеобразный парень.

? Александр говорил про реванш. Вы согласитесь?

? Нет. Когда капа выпала, он же мне маваши выписал же. Вот и не будет реванша. Какой реванш? Я просил, чтобы обнять. После боя две минуты подходил, говорю: «Слушай, такой бой закатили. Давай обнимемся. Ну дай обниму тебя! Ты понравился, ты мужчина. У тебя духа вагон. Дай обниму тебя!». Когда ты с человеком пять раундов дрался бескомпромиссно, хочется с ним обняться, в конце концов. Саша говорил: «Посмотрим, какой он уважительный, когда проигрывает». Но сегодня я победил, поэтому посмотреть мы не сможем (улыбается).

? Не почувствовали недостаточного уважения к себе после боя?

? Не почувствовал. Человек расстроился. Саша — парень своеобразный, эмоциональный. Я его понимаю и принимаю таким, какой он есть. Для меня это ничего не значит. Я его уважаю. Сейчас тоже уважаю. Не захотел он меня обнять? Хорошо. Иди тогда отсюда без обнимашек и с моим уважением. Если он не захотел со мной обняться — это его право. Потому что он дрался 5 раундов. 5 раундов он хотел сломать мне лицо. Не у всех эти ощущения обняться после пяти раундов. Возможно, ему еще раунда не хватило, чтобы накидать мне. Возможно, эмоции еще не прошли. Возможно, через час-два мы реально обнимемся. Так что выводы не делаем. Саша — мужчина, красавчик. Мое уважение. Благ и уважения его семье. Я хотел, чтобы все прошло без травм.

? За что Рамазан Исмаилов эмоционально ругал между раундами?

? Не выполнял одну установку, которую отрабатывали два месяца.

? Видно, что вы бокс сильно подтянули. Планируете в дальнейшем и по боксу выступать? Акцент будет больше на бокс?

? По-моему, сегодня я чуть как колхозник работал, нет?

? Нет, попадали.

? Да? Мне показалось, что сколхозил.

? А что про бокс?

? Думаю, будем боксировать. Проблем нет. Долго я не дрался по ММА. Боксировал-боксировал... Чуть тяжело было пристреляться, честно говоря. И он супернестандартный парень, и ты не знаешь, что от него ожидать. Выкидывает и выкидывает [удары]. Не получилось? Еще раз выкинет.

? А что по поводу капы, которая выпала?

? Бывает, она соскакиает, когда сверху вниз попадаешь. Останавливался, когда она выпада, и чуть не поплатился за это. А потом, когда выпала, я хотел ударить. Я просил, чтобы с него не снимали балл [в пятом раунде]. Я просил рефери не делать этого, потому что не намеренно капа вылетела у человека. Можно было не снимать за это очко. Но он дал мне предупреждение, чтобы я не вмешивался.

? С Минеевым вопрос закрыт?

? Давай я отдохну, а потом посмотрим. Все последующее уже Maga Isma. Подписываемся, и там будет вся основная информация.

? До боя говорили, что, когда представляли этот поединок, в нем Александр вам накидывал. Совпало ли это в итоге?

? Где-то да, совпало. Потому что, когда люди пишут, что он старый, что уже не тот, что Мага его переедет, где-то в глубине души это расслабляет. И он очень хорошо защищается от борьбы. Если бы я туда залез, то у него очень серьезные проблемы были бы. Но он мне не дал залезть. Один раз залез, и на этом все. Он не дал мне этого сделать, он какой-то силач... По-моему, он захимарил в этом бою. По-моему, захимичился. Напишите заголовок, что Мага Исмаилов сказал, что Александр Шлеменко захимарился. Когда я во время боя обнимал его, чуть-чуть тестостероном отдавало. Сейчас, наверно, Саша посмотрит и скажет: «Я его ненавижу!». Саш, я знаю, ты не химарь.

? Будете приглашать в Дагестан?

? Да. Думаю, он откажется. Сейчас он больше меня ненавидит.

? После победы над Иличем вы сказали: «Саша, я иду за тобой!». Сейчас за кем идете?

? Сейчас домой за едой (улыбается). Иду за едой, чтобы покушать, если вы меня отпустите. Я устал.

? Кого тяжелее удерживать на земле: Владимира Минеева или Александра Шлеменко?

? Шлеменко. Минеева не надо удерживать, он сам лежит там. Вова, большой тебе привет. Вова — крутой боец, но если мы говорим за удержание на полу, то Саша поинтереснее будет. Давайте не будем сравнивать. Минеев — высококлассный боец, Саша тоже. Все то, что нужно было мне доказать, это то, что я могу драться больше двух раундов. Сегодня я доказал это, думаю. Или вы все равно вы будете судить по одному противостоянию, который я проиграл? Нет, я буду дышать и 6, и 7 раундов, если потребуется. Саша — крутой. Больше не пишете такие вещи, что Саша старый, старый. Прекратите, у нас всего лишь два года разницы.

Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
ММА
0
Читайте также
Гол Франции отменили после игры, решающий мяч Японии «из аута» и вылет Германии: события групп ЧМ-2022
Денис Казанский: три дня в Катаре — фейковые болельщики, метро и пиво за 1200 рублей
Британский политик назвал выстрелом себе в ногу введение G7 потолка на нефть РФ
Пользователи Twitter высмеяли фото экс-депутата рады в военной форме
Захарова ответила на слова Нуланд об ударах по украинской энергосистеме
Как заработать на своих хобби
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Исмаилов перебил Шлеменко в стойке и показал кардио. Шторм нацелен на реванш