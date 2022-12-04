«В моем воображении Саша дышал огнем». Исмаилов подводит итоги боя года со Шлеменко

Интервью после победы.

Завершился бой года в российских ММА между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко. Победу единогласным решением судей по итогам пятираундового боя одержал Исмаилов. Средневесы возглавили турнир RCC 13, который состоялся 3 декабря в Екатеринбурге.

После поединка Исмаилов пообщался с журналистами. Вот что из этого вышло:

? Какие эмоции после победы?

? У меня самый крутой пояс в мире! Какие у меня могут быть эмоции? Вы сейчас видели, что я творил в ринге, правильно? Но главные люди у меня стоят за спиной. Все благодаря команде. Это их победа, а я всего лишь дрался. Моя главная благодарность за это им.

А сейчас я хочу сказать. Если Мага два раунда с Сашей простоит, то у Маги нет шансов. А если три раунда, то вообще хана. Проблем не было, да? Я в четвертом работал. Саша — рубака, именно таким я представлял наш бой с Сашей. Это рубка бескомпромиссная. Он мне ее навязывал, я ему. Я не отступал, шел вперед. Ко мне вопросов нет? Пять раундов отработал, так что всем, кто это писал, кто говорил, хлеборезки закрыли. А всем, кто поддерживал, кто верил в меня, — спасибо. Скушайте за меня что-нибудь вкусненькое, отпразднуем вместе.

? Как будете праздновать сегодня?

? Поем (улыбается). Буду есть.

? Почему так мало борьбы? Такая тактика на бой?

? Саша непростой оппонент, реально. Люди пишут: «Саша, слабый, старый...», послушайте. Это все расслабляет. В моем воображении он дышал огнем, таким он и оказался. А представляете, если бы я поддался этим сомнениям, думая, что он не уровень и слабый. Он — уровень, потому что я считаю, что это лучшая подготовка за всю мою карьеру. И он проявил себя как нереальный спортсмен. На самые важные свои поединки он выходит другим Сашей. Он по-настоящему превращается в шторм. Знаете, я пару раз поцеловал его бэкфисты. Он реально Шторм. Он красавец, но пару раз, когда он уронил капу, я останавливался. А потом я остановился, и мне залетает маваши в голову, опять остановился — и с руки. Я ему говорю: «Саша, я же остановился, когда у тебя капа выпала!», а когда мы выходим, он мне говорит: «Ты мне головой ударил!». А я ему говорю: «А как насчет выпавшей капы и маваши?». Александр своеобразный парень.

? Александр говорил про реванш. Вы согласитесь?

? Нет. Когда капа выпала, он же мне маваши выписал же. Вот и не будет реванша. Какой реванш? Я просил, чтобы обнять. После боя две минуты подходил, говорю: «Слушай, такой бой закатили. Давай обнимемся. Ну дай обниму тебя! Ты понравился, ты мужчина. У тебя духа вагон. Дай обниму тебя!». Когда ты с человеком пять раундов дрался бескомпромиссно, хочется с ним обняться, в конце концов. Саша говорил: «Посмотрим, какой он уважительный, когда проигрывает». Но сегодня я победил, поэтому посмотреть мы не сможем (улыбается).

? Не почувствовали недостаточного уважения к себе после боя?

? Не почувствовал. Человек расстроился. Саша — парень своеобразный, эмоциональный. Я его понимаю и принимаю таким, какой он есть. Для меня это ничего не значит. Я его уважаю. Сейчас тоже уважаю. Не захотел он меня обнять? Хорошо. Иди тогда отсюда без обнимашек и с моим уважением. Если он не захотел со мной обняться — это его право. Потому что он дрался 5 раундов. 5 раундов он хотел сломать мне лицо. Не у всех эти ощущения обняться после пяти раундов. Возможно, ему еще раунда не хватило, чтобы накидать мне. Возможно, эмоции еще не прошли. Возможно, через час-два мы реально обнимемся. Так что выводы не делаем. Саша — мужчина, красавчик. Мое уважение. Благ и уважения его семье. Я хотел, чтобы все прошло без травм.

? За что Рамазан Исмаилов эмоционально ругал между раундами?

? Не выполнял одну установку, которую отрабатывали два месяца.

? Видно, что вы бокс сильно подтянули. Планируете в дальнейшем и по боксу выступать? Акцент будет больше на бокс?

? По-моему, сегодня я чуть как колхозник работал, нет?

? Нет, попадали.

? Да? Мне показалось, что сколхозил.

? А что про бокс?

? Думаю, будем боксировать. Проблем нет. Долго я не дрался по ММА. Боксировал-боксировал... Чуть тяжело было пристреляться, честно говоря. И он супернестандартный парень, и ты не знаешь, что от него ожидать. Выкидывает и выкидывает [удары]. Не получилось? Еще раз выкинет.

? А что по поводу капы, которая выпала?

? Бывает, она соскакиает, когда сверху вниз попадаешь. Останавливался, когда она выпада, и чуть не поплатился за это. А потом, когда выпала, я хотел ударить. Я просил, чтобы с него не снимали балл [в пятом раунде]. Я просил рефери не делать этого, потому что не намеренно капа вылетела у человека. Можно было не снимать за это очко. Но он дал мне предупреждение, чтобы я не вмешивался.

? С Минеевым вопрос закрыт?

? Давай я отдохну, а потом посмотрим. Все последующее уже Maga Isma. Подписываемся, и там будет вся основная информация.

? До боя говорили, что, когда представляли этот поединок, в нем Александр вам накидывал. Совпало ли это в итоге?

? Где-то да, совпало. Потому что, когда люди пишут, что он старый, что уже не тот, что Мага его переедет, где-то в глубине души это расслабляет. И он очень хорошо защищается от борьбы. Если бы я туда залез, то у него очень серьезные проблемы были бы. Но он мне не дал залезть. Один раз залез, и на этом все. Он не дал мне этого сделать, он какой-то силач... По-моему, он захимарил в этом бою. По-моему, захимичился. Напишите заголовок, что Мага Исмаилов сказал, что Александр Шлеменко захимарился. Когда я во время боя обнимал его, чуть-чуть тестостероном отдавало. Сейчас, наверно, Саша посмотрит и скажет: «Я его ненавижу!». Саш, я знаю, ты не химарь.

? Будете приглашать в Дагестан?

? Да. Думаю, он откажется. Сейчас он больше меня ненавидит.

? После победы над Иличем вы сказали: «Саша, я иду за тобой!». Сейчас за кем идете?

? Сейчас домой за едой (улыбается). Иду за едой, чтобы покушать, если вы меня отпустите. Я устал.

? Кого тяжелее удерживать на земле: Владимира Минеева или Александра Шлеменко?

? Шлеменко. Минеева не надо удерживать, он сам лежит там. Вова, большой тебе привет. Вова — крутой боец, но если мы говорим за удержание на полу, то Саша поинтереснее будет. Давайте не будем сравнивать. Минеев — высококлассный боец, Саша тоже. Все то, что нужно было мне доказать, это то, что я могу драться больше двух раундов. Сегодня я доказал это, думаю. Или вы все равно вы будете судить по одному противостоянию, который я проиграл? Нет, я буду дышать и 6, и 7 раундов, если потребуется. Саша — крутой. Больше не пишете такие вещи, что Саша старый, старый. Прекратите, у нас всего лишь два года разницы.