Исмаилов против Штыркова, бой на RCC Boxing: основная информация

Рассказываем все в деталях.

Когда бой Исмаилова со Штырковым?

Поединок Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова состоится 7 марта.

Во сколько начинается и где смотреть трансляцию боя Исмаилова — Штыркова на RCC Boxing?

Вечер бокса с главным боем между Исмаиловым и Штырковым начнется в 14:00 по московскому времени, поединок Магомеда и Ивана должен стартовать ориентировочно в 20:00. Прямая трансляция турнира пройдет на телеканале UDAR.

Где пройдет бой Исмаилова со Штырковым?

Поединок пройдет в Екатеринбурге, Россия.

Магомед Исмаилов и Иван Штырков подерутся во Дворце игровых видов спорта «Уралочка».

Мнение аналитиков о бое Исмаилова со Штырковым

Букмекеры считают Магомеда Исмаилова серьезным фаворитом в поединке со Штырковым. На победу Лысого Хищника предлагается коэффициент 1,42, а на успех Уральского Халка — 4,10. Также аналитики полагают, что бой затянется. Если он продлится дольше четырех с половиной раундов, сыграет ставка с кэфом 1,20. Коэффициент на завершение встречи до этой временной отметки равен 4,05.

Мнение фанатов о бое Исмаилова со Штырковым

«Интересно, посмотрим», — написал пользователь Михаил в комментариях в телеграм-канале RCC.

«Цирк устраивают», — считает Lyudmila Netupskaya.

«Я думаю, победит Исмаилов, потому что он мощный», — уверен Alnair Adilkhan.

«Тоже думаю, Исмаилов победит. Взрывной и пять раундов работает свободно», — согласился юзер с ником «Время рулит всеми».

«Иван много чему научился! Лысина будет звенеть», — парировал Станислав.

Мнение боксера Дмитрия Бивола о бое Исмаилова со Штырковым

«Не могу сказать, что хорошо знаком с боями Ивана и Магомеда. Но знаю, что у них есть большая фанатская база. Отрадно, что они хотят попробовать свои силы в боксе. Это их желание, которое можно только поддержать. Этот поединок вызывает интерес, что только положительно сказывается на популяризации бокса в нашей стране. Могу пожелать обоим бойцам показать зрелищный поединок, чтобы болельщики остались довольны», — сказал Бивол в интервью «Матч ТВ».

Кто будет судить бой Исмаилов — Штырков?

Имя судьи, который будет обслуживать поединок Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова, пока неизвестно, но на турнирах RCC Boxing работают судьи из Федерации бокса России. Прошлый ивент обслуживали Виктор Панин, Роман Петров, Дмитрий Болдырев и Семен Стахеев.

История противостояния Исмаилова со Штырковым

Бой Исмаилова и Штыркова станет реваншем, пусть и по другим правилам. В смешанных единоборствах они уже встречались в декабре 2020-го на турнире ACA 115. Бой проходил в полутяжелом весе, а победу единогласным решением забрал Лысый Хищник.

Магомед Исмаилов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Краткая биография Магомеда Исмаилова

Магомед Исмаилов родился в Нижнем Тагиле 21 июня 1986 года. По национальности Магомед Исмаилов наполовину аварец, наполовину кумык, так как отец Магомеда — аварец, а мама — кумычка. Также у Магомеда есть старший брат Рамазан, который сейчас исполняет функции его тренера.

Хотя Исмаилов родился на Урале, уже в 9 лет парень переехал в родной Дагестан. Сначала Исмаилов жил в селе Гели, а затем — в Махачкале, где в 12 лет начал заниматься вольной борьбой. Именно в этом виде спорта Магомед и начал спортивную карьеру. В 14 лет Магомед перебрался в Москву, где живет по сей день.

Физические данные Магомеда Исмаилова

Рост Исмаилова — 176 сантиметров, вес — 84 килограмма (во время последних поединков по правилам ММА).

Краткая биография Ивана Штыркова

Иван Штырков родился 6 сентября 1988 года в Хабаровске, но спустя время вместе с семьей переехал во Владивосток. В этом городе отец отвел шестилетнего Ивана в секцию самбо, так как сам в детстве занимался этим видом спорта. В возрасте 10 лет Штырков перебрался в Екатеринбург. Мама и папа смогли присоединиться к сыну не сразу, так что какое-то время Иван жил под присмотром бабушки и дедушки.

В Екатеринбурге Штырков продолжил заниматься самбо в Школе «Уралмаш». Халком Штырков стал не сразу: в детстве Иван уступал в габаритах сверстникам, но, несмотря на это, выиграл первые же свои соревнования. Долгое время Штырков выступал за команду РГППУ (Российского государственного профессионально-педагогического университета), в котором учился на факультете физической культуры.

Физические данные Ивана Штыркова

Рост Штыркова — 182 сантиметра, а вес в последних поединках по правилам ММА — 93 килограмма.

Гонорары боя Исмаилов — Штырков

Сколько заработает Магомед Исмаилов

Лысый Хищник отказался раскрывать свой гонорар за бой со Штырковым, хотя раньше охотно делился такой информацией. «Я — очень стратегичный парень. Когда в прошлый раз я объявил свой гонорар публично, то его покусали со всех сторон. В связи с этим сейчас много людей, родственников навострились. Я не говорю публично о своих гонорарах, но стремлюсь к росту. Если смогу победить Штыркова, то в следующий раз попрошу немного больше. Если проиграю, то как минимум столько же», — сказал Исмаилов на пресс-конференции.

Сколько заработает Иван Штырков

Иван тоже не назвал точные цифры, но дал небольшой намек. «Могу сказать, что мой гонорар будет меньше, чем был у Александра Шлеменко, а значит и общий бюджет поединка будет меньше, чем в последнем бою Исмаилова», — сказал Штырков в интервью Metaratings. Сообщалось, что гонорар Шлеменко в бою с Исмаиловым составил около 300 тысяч долларов.

Магомед Исмаилов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

История выступлений Магомеда Исмаилова

Профессиональный рекорд Магомеда в ММА — 18 побед, три поражения и одна ничья. В профессиональном боксе — две победы и ни одного поражения.

Спортивная карьера Магомеда Исмаилова

В вольной борьбе Исмаилов брал бронзовые медали чемпионата Дагестана, становился чемпионом первенства Москвы, а также заслужил звание мастера спорта. В армии Магомед освоил технику армейского рукопашного боя и регулярно выступал на соревнованиях. Он становился призером международного мемориального турнира генерала армии Маргелова, завоевывал звание мастера спорта. После армии Исмаилов занимался боевым самбо под руководством тренера Владимира Осии в московском клубе Golden Team. В 2010 году Магомед взял серебро чемпионата России по боевому самбо, а через год завоевал золото на турнире памяти Рината Садыкова. В 2012 году Мага стал первым на чемпионате мира по боевому самбо и заслужил звание мастера спорта России международного класса.

До победы на ЧМ Исмаилов уже дебютировал в смешанных единоборствах. В третьем бою он потерпел первое поражение. Нолик из рекорда Маги забрал Анатолий Токов. На старте ММА-карьеры Магомед бился не только в России, но и, например, в Китае и Франции. В Париже Лысый Хищник проиграл второй раз в карьере, но это поражение он не признает до сих пор, так как считает, что в поединке с Ксавье Фупа-Покамом его несправедливо засудили. Третье поражение Магомед потерпел в реванше с Владимиром Минеевым — первый бой закончился вничью.

После поражения Минееву Магомед занялся боксом. Он дебютировал в профессионалах поединком против Оланреваджу Дуродолы зимой 2022-го. Мага победил нигерийского экс-чемпиона мира по версии WBC единогласным решением судей, а в октябре снова выступил по боксу — побил сербского бойца ММА Александра Илича, отомстив таким образом за Александра Шлеменко.

История выступлений Ивана Штыркова

Профессиональный рекорд Ивана в ММА — 22 победы, два поражения и одна ничья. В профессиональном боксе — одна победа и ни одного поражения.

Иван Штырков. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Спортивная карьера Ивана Штыркова

Первый профессиональный поединок Штырков провел в июне 2015 года против Виталия Опарина. Ивану хватило 61 секунды, чтобы победить Опарина досрочно, а затем он выдал семь финишей подряд. Только один из этих боев зашел дальше первого раунда. В начале карьеры в смешанных единоборствах Штырков бился с такими прославленными ветеранами, как Джефф Монсон, Рикко Родригес, Бигфут Силва, Фил де Фрис, Сатоси Исии, Джеронимо Дос Сантос. Монсон стал для Ивана пятым соперником — российский боец победил болевым приемом на 30-й секунде, а после поединка американец заявил, что давал согласие только на показательный бой и вышел с травмой бицепса. Многие считают, что Иван стал известен отчасти благодаря поединкам против знаменитых бойцов на спаде.

Весной 2019 года стало известно о подписании Ивана Штыркова в UFC. Иван должен был дебютировать в Санкт-Петербурге в среднем весе, но в последний момент поединок отменили. Сообщалось, что Штырков был госпитализирован, но причины не уточнялись, а в июне в UFC расторгли контракт с Иваном. Причиной стала дисквалификация бойца из-за положительной допинг-пробы запрещенного вещества.

Затем были победа в Rizin и поражения от Ясубея Эномото и Исмаилова. После неудачи в поединке с Магомедом Иван продолжил выступать в ACA. Он победил Мурата Гугова и Артура Астахова, а затем вернулся в RCC, где идет на серии из трех побед.

Результат предыдущего боя Магомеда Исмаилова

В декабре 2022 года состоялся поединок Исмаилова и Александра Шлеменко по правилам ММА на турнире RCC 13. Этот бой раскручивали больше года и несколько раз переносили. Магомед перебил Шторма в стойке и победил единогласным решением, доказав, что способен переживать кардионагрузки, несмотря на проблемы с выносливостью в реванше против Минеева.

Результат предыдущего боя Ивана Штыркова

В последнем бою Штырков единогласным решением судей одолел Асылжана Бахытжанулы. В боксе Иван тоже успел дебютировать — на турнире Hardcore Boxing он по очкам переиграл Ивана Смирнова.

Когда будет следующий бой Магомеда Исмаилова?

Следующий бой Исмаилова еще не анонсирован. Ранее сообщалось, что соперником может стать Тимур Никулин, а гонорар за бой по правилам бокса может составить 50 млн рублей.

Когда будет следующий бой Ивана Штыркова?

Пока неизвестно, кто станет следующим соперником Штыркова. До недавнего времени это мог быть боксер Дмитрий Кудряшов, но поединок отменили.

Иван Штырков и Магомед Исмаилов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Какой рейтинг Магомеда Исмаилова сейчас?

Магомед Исмаилов занимает 32-е место в рейтинге средневесов по версии FightMatrix.

Какой рейтинг Ивана Штыркова сейчас?

Иван Штырков занимает 32-е место в рейтинге полутяжеловесов по версии FightMatrix.

Предварительный кард турнира RCC Boxing

Эльнур Самедов Россия — Мирзамухаммад Хикматуллаев

Шарабутдин Атаев — Игорь Вильчицкий

Вадим Туков — Виктор Мурашкин

Павел Силягин — Леонард Каррильо

Харитон Агрба — Принц Дломо

Евгений Романов — Крис Томпсон

Василий Войцеховский — Дилмурод Сатыбалдиев

Основной кард турнира RCC Boxing

Глеб Бакши — Альфонсо Бланко

Марк Урванов — Руслан Камилов

Георгий Юновидов — Арслан Яллыев

Заур Абдуллаев — Рикардо Нуньес

Иван Штырков — Магомед Исмаилов

Общение с прессой

Пресс-конференция на турнире RCC Boxing

Магомед Исмаилов на пресс-конференции рассуждал, какой вид спорта более выгоден, ММА или бокс: «Они оба выгодные, но как оказалось, в данном случае бокс для меня повыгоднее, получается... Оба вида спорта трудные. Бокс не менее сложный. Представь, тебя бьют, а в ногу пройти нельзя. С другой стороны, в боксе по тебе попали, можно сесть на колено, тебе дадут 10 секунд восстановиться.

Иван Штырков рассуждал о характере противостояния с Исмаиловым: «Не понимаю людей, которые переплетают и совмещают личное со спортивным. Если Магомед бы оскорбил меня, мою семью, моих близких, не дай бог, естественно, была бы другая история и отношение, но такого не было. Все было на взаимном уважении. И спортивном, и людском. Все видели, что мы можем и пошутить, и поржать. Я был доволен собой и, может, даже от себя не ожидал, что так выступлю».