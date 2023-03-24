0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 18:00

«На улице дрался, так что ММА — не проблема». Серебряный призер Олимпиады из Дагестана стал бойцом Bellator

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Борец Магомедхабиб Кадимагомедов.
Магомедхабиб Кадимагомедов.
Фото Соцсети
Telegram Дзен
Вскоре после подписания контракта Магомедхабиб Кадимагомедов дал интервью «СЭ».

28-летний Магомедхабиб Кадимагомедов родом из Цумадинского района Дагестана, но ввиду высокой конкуренции в сборной России решил выступать за Белоруссию — и добился на международной арене серьезного успеха: в 2020-м выиграл чемпионат Европы в весе до 79 кг, а в 2021-м взял серебро Олимпиады (до 74 кг). В Токио на пути к финалу победил суперзвезд — Кайла Дейка (11-0) и Франка Чамизо (9-7), а в схватке за золото уступил Заурбеку Сидакову (0-7).

Кадимагомедов в юности тренировался в том числе у Абдулманапа Нурмагомедова, а сейчас ходит в школу его имени, где стоит в парах в бойцами действительно высокого класса — например, с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым. В марте Кадимагомедов прилетел в Лас-Вегас, начал тренироваться в залах Xtreme Couture и UFC Performace Institute и в итоге подписал контракт с Bellator — при помощи авторитетного ММА-менеджера Али Абдель-Азиза, который ведет почти всех топовых дагестанских бойцов. С Магомедхабибом мы созвонились спустя несколько часов после появления новости о его контракте с Bellator.

— Для начала хочу отметить, что это не значит, что я бросил борьбу и перешел в ММА, — сказал борец. — А то люди воспринимают эту информацию по-своему. Думают, что я все бросил и перешел, хотя у меня на носу Олимпийские игры.

Я много об этом [о переходе в ММА] думал, хотел попробовать. Несколько лет назад даже сказал Исламу [Махачеву]: «Так-то и так я хочу попробовать». Он мне ответил: «Пока не надо, поборись, сделай себе имя, и потом тебе легче будет подписаться в хорошую лигу».

Борец Магомедхабиб Кадимагомедов.
Фото Global Look Press

Я прилетел сюда договориться с Барроузом, для этого визу открыл. С Али [Абдель-Азизом] мы лично не были знакомы, заочно общались. И он предложил мне хороший вариант в Bellator, чему я рад. Я посоветовался с близкими, старшими — с Исламом, с Рустамом [Хабиловым] - и не стал упускать такую возможность, подписался.

С Барроузом вроде договорились о схватке — на июнь-июль. Так что сразу двух зайцев. Он будет готовиться к чемпионату мира. Я тоже туда же готовлюсь. И перед этим [чемпионатом мира] было бы хорошо провести с ним большой поединок. Много кто заинтересован в нем — и американская публика, и наша. Так как у нас есть какая-то история: [Кайл] Дейк выиграл его дважды, а я выиграл Дейка. Мы с Али обсуждали эту схватку. Есть такой канал UFC Fight Pass, и он хочет организовать турнир, где наша схватка [с Барроузом] стала бы главным событием.

— А что тогда по дебюту в Bellator?

— У меня нет срока, они не обязали меня выйти через пару месяцев и вообще в этом году. Они предложили мне контракт, я подписал его. Я подписал этот контракт еще и потому, что они заинтересованы, чтобы я поехал на Олимпиаду. Они спросили: «Ты собираешься на Олимпиаду?» Я: «Конечно, собираюсь. Есть у меня такая задача». Они рады, что боец их лиги будет выступать на Олимпиаде. Но люди восприняли эту новость по-своему: будто я бросил борьбу. Совсем немного осталось до Олимпиады.

У меня нет обязанности, чтобы я в какой-то конкретный срок подрался. У меня хороший, интересный контракт. Поэтому я и согласился. Мне эта лига давно нравилась, можно сказать.

— То есть дебют может и после чемпионата мира произойти, и после Олимпиады?

— Может быть, и после чемпионата мира. Мы же не знаем, как ситуация сложится. Сегодня я готовлюсь к чемпионату мира. У меня есть какие-то навыки в ММА, посмотрим.

— Насчет навыков: как у тебя с ударной техникой дела обстоят?

— Прежде всего, у меня есть навыки борцовские. Я считаю, что бои даже больше, чем на 50 процентов, проходят в клинче, в борьбе. Естественно, борьба в ММА многим отличается от вольной борьбы, есть свои моменты. Но если буду работать над контролем, думаю, быстро научусь. У нас же кровь горячая, мы можем на улице драться, мы там дрались, поэтому выйти за интересный контракт — проблем нет.

— У тебя бывали полноценные спарринги по ММА?

— Я не скажу, что выходил в клетку и бил кого-то, но я много спаррингов провел в тренировочном процессе — и провожу сейчас. Иногда бывает, что хочется пойти и зарубиться с кем-то, надеть шлем.

Не скажу, что тейкдауны легко даются, потому что я работаю не с новичками, когда иду в зал Нурмагомедовых, я работаю исключительно с хорошими ребятами. Где бы я ни был, я стараюсь только с ними работать, получать какие-то знания. Когда Ислам бывает в зале, всегда меня ждет в парах, Гаджи [Рабаданов], c Рустамом Хабиловым я много работал. У них выносливость отличается от борцовской.

Борец Магомедхабиб Кадимагомедов.
Фото Соцсети

— Почему ты решил в полулегкий пойти? Ты был чемпионом Европы в категории до 79 килограммов.

— Я боролся на Европе, веся 77 килограммов. А когда боролся на квалификационных, весил 76. Я многих спрашивал, я не просто так принял это решение. Я недавно встретил Стерлинга, спросил, какой у него вес, когда он запускает себя после боев. Он сказал: «У меня 77 бывает». А он выступает в 61, то есть килограммов 16 гоняет. А когда в форме, весит 73. И много моих близких гоняет минимум 10 килограммов. Я не думаю, что гонять с 76-77 мне составит труда, я так тяжело вес не гонял, с правильной диетой это не будет так сложно, как многие думают.

— Видел твое фото с Шоном Стриклэндом. С кем еще из звезд пересекался в Лас-Вегасе?

— Много с кем. Я ветеранов в лицо не узнаю, мне говорят: «Это тот, это этот». Со Стриклэндом сделали такой легкий спарринг, пару раз я повалил его, и он подходит: «Подскажи мне это, подскажи то», не знал, что я вольник. Я повалил его пару раз, не отпустил, он подустал. И после подходит, спрашивает: «Как ты это сделал?»

— Расскажи про свой грэпплинг. Я помню, ты говорил, что Ислам делал тебе 10 болевых за 5 минут.

— Я просто не чувствовал, можно сказать, вот эти положения, позиции, потому что не изучал их. А сейчас какое-то понимание есть — как защищаться. Но лучше мне с грэпплерами в стойке [работать] - валить и отпускать, пока я не научусь бороться правильно. В каких-то позициях не задерживаться.

Магомедхабиб Кадимагомедов и&nbsp;Кайл Дэйк. «Он просто расплющил его». Болельщики из США в шоке, как земляк Хабиба уничтожил их главного фаворита в борьбе

— Есть у тебя любимый прием — болевой или удушающий?

— У меня треугольник хорошо получается.

— Который ногами или руками?

— Ногами. У меня чуть большие ноги, из-за этого. Вес на ногах есть.

— На какой срок твой контракт с Bellator рассчитан?

— На три боя.

— Условия, я так понимаю, лучше по сравнению с обычными контрактами?

— О гонорарах говорить не буду, но условия отличные.

Bellator (Беллатор)
Олимпиада
ММА
4
0
Читайте также
Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами
Названа причина срыва боя Усика и Фьюри
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Подъем в 3 ночи, 3 литра воды до рассвета, 3 тренировки в день. Как Белял Мухаммад пашет к боям UFC в Рамадан