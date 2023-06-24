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Сегодня, 11:30

Два дагестанских бойца мощно победили в Гран-при PFL. Теперь им придется драться друг с другом

Отдел единоборств «СЭ»
Магомед Магомедкеримов и Давид Завада
Магомед Магомедкеримов и Давид Завада.
Фото Global Look Press
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Во всем виноват регламент турнира.

В ночь на 24 июня в Атланте прошел турнир PFL 6, в рамках которого состоялись поединки российских бойцов, определяющие, попадут ли они в плей-офф Гран-при. Магомед Магомедкеримов встретился с Давидом Завадой, а Магомед Умалатов сразился с Наибом Лопесом.

Соперник Умалатова — мексиканец с рекордом 16-0. До недавнего времени он находился в первой десятке всех непобежденных бойцов за всю историю ММА. Магомед также не проигрывал ни разу в карьере, его рекорд перед боем с Лопесом — 13-0.

Боец Магомед Умалатов
Магомед Умалатов.
Фото Global Look Press

Российский боец мог закончить все уже в первом раунде, но Лопес выбрался из плотного удушения ручным треугольником. Все три раунда Умалатов выглядел лучше, и судьи посчитали так же. Благодаря этой победе Магомед поднялся на четвертую строчку в таблице и обеспечил себе место в плей-офф.

Сразу после Умалатова в клетку вышел Магомедкеримов, которому предстояло встретиться с Давидом Завадой, известным благодаря победе над Абубакаром Нурмагомедовым в UFC. Бой Магомедкеримова закончился намного быстрее. Примерно за минуту до конца первого раунда россиянин выбросил мощный правый оверхенд, которым уронил Заваду. После этого оставалось только совершить несколько добиваний, чтобы убедить рефери остановить поединок.

Благодаря этой победе Магомедкеримов набрал шесть очков и поднялся на первую строчку в таблице регулярного сезона. По регламенту Гран-при PFL первое место должно встретиться с четвертым, а второе — с третьим, поэтому следующий бой Магомедкеримов и Умалатов проведут друг против друга. Сразу после поединка бойцам провели стердаун. В финале лучший из этой пары сразится с победителем боя между Карлосом Леалем и Садибу Си.

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