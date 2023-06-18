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ММА

Сегодня, 15:10

«Царукян пытается заработать на моем имени». Махачев: Оливейра, Немков, сумасшедшая сила Павловича

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Боец Ислам Махачев.
Ислам Махачев.
Фото из соцсетей бойца
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Чемпион UFC посетил турнир Eagle FC 52, где ответил на актуальные вопросы.

17 мая промоушен Eagle FC провел первый в России турнир с февраля прошлого года. Локация была выбрана оригинальная — Табасаранский район Дагестана, село Хучни. Бились на открытом воздухе, в амфитеатре у крепости «Семи братьев и одной сестры». Почему там? С таким предложением на руководство лиги вышел местный бизнесмен. Вход был бесплатным. Посещаемость определить непросто — на взгляд, собралось не меньше трех тысяч человек, причем люди съехались со всего Дагестана. Были почетные гости, например чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев, чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов, Абубакар Нурмагомедов, Зубайра Тухугов и, конечно же, Хабиб Нурмагомедов. Хабиб в январе объявил, что отошел от ММА. Он по-прежнему владеет Eagle FC, недавно помогал друзьям и родственникам готовиться к боям в Америке, но в Хучни даже в клетку не зашел сказать приветственное слово. Зато зашел Махачев — поздравить с победой Анкара Чергесова, который в главном бою вечера заставил сдаться Руслана Туякова. После поздравления Ислам дал интервью небольшой группе журналистаов, в том числе «СЭ».

«Был почти уверен, что Резников не задушит Вартаняна»

— Ты сегодня на турнире был в качестве зрителя, во время многих боев очень активно подсказывал. Для тебя это волнительный момент?

— Ну, да, когда одноклубники дерутся, по-любому, всегда переживаешь. Знаешь этих молодых пацанов, которые тренируются, дерутся, хотят чего-то добиться... Всегда переживаешь за них.

— А на каком бою сегодня понервничал больше всего?

— У нас есть в зале Магомед Аль-Абдулла — у него бои такие нервозные, он заставляет всех переживать, не слушает секундантов. То же самое и сегодня: выиграл раздельным решением судей.

— А ты смотрел бой Артема Резникова и Эдуарда Вартаняна в АСА?

— Да, смотрел, я ехал как раз со сборов, был в Кисловодске. На трассе остановились, и я посмотрел прямой эфир.

— Как тебе бой? Удивился ли?

— Я думал, что приблизительно так и будет. Что если Вартанян сможет остановить борьбу, то так и пройдет бой. Там было — кто кому навяжет. Вартанян смог остановить проходы и выиграл.

Эдуард Вартанян. Вартанян разбил Резникова в лиге «Ахмат». После боя внезапно раздали 40 тысяч долларов: на квартиру родителям, на «Картье» для жены

— А ты предполагал, что Вартанян сможет это сделать? Потому что мнения у всех разные были.

— Знаете что? Там было много разговоров насчет того, сможет ли Резников его задушить. Я был практически уверен, что он не сможет задушить, потому что Вартанян, я считаю, высокого класса боец.

— Следишь за тем, что происходит в российских ММА?

— Я за всеми большими боями в ММА... можно сказать, ни один бой не пропускаю.

— Эдик же к вам на сборы приезжал. Вы с ним случаем не работали тогда?

— Работали, это было давно. Я даже не помню. Он приезжал, по-моему, [Сергей] Хандожко был с ним. Вместе тренировались, да.

Боец Эдуард Вартанян.
Эдуард Вартанян.
Фото Соцсети

«Самый интересный соперник? Может быть, Порье»

— Недавно прошел значимый для тебя бой — Бенеил Дариуш против Чарльза Оливейры. Ты довольно колко отреагировал, напомнив Чарльзу об уровнях. Как тебе их поединок, оправдал ли он твои ожидания?

— Бой был хороший, Оливейра выиграл, но я болел за Дариуша. Думал, новый вызов. Для меня это было бы интересно — и для моей карьеры. Дариуш шел очень хорошо, у него было восемь побед подряд, но Оливейра выиграл. Посмотрим... Я пока не могу точно сказать, будет ли он следующим. Будем ждать сейчас: подерутся Гэтжи и Порье, UFC решит.

— А тебе что самому интереснее: Оливейра или победитель пары Гэтжи и Порье?

— Конечно, для меня будет лучше, чтобы какое-то новое имя в списке побежденных появилось. Но если Оливейру не поставят, все сейчас будут говорить, что я как-то избегал... Я не выбираю эти бои. Как руководство решит, того и поставят следующим.

— А ты не считаешь, что Оливейра в реванше сможет составить большую конкуренцию, чем в вашем первом поединке?

— Я не думаю, что он сможет это сделать. То же самое у него... Я его грэпплинга не боюсь, как остальные бойцы, я могу его в любой момент перевести.

— Волкановски — более опасный соперник?

— Волкановски тоже такой же. Если даже предложат Волкановски, я с радостью подерусь с ним в реванше. Просто я уже говорил много раз в интервью: если убрать все эти нюансы с часовым [поясом], как они провели весь этот турнир, я буду лучше готов к бою.

— Как думаешь, с Яиром Родригесом Алекс без проблем разберется?

— Нет, без проблем он не разберется, потому что Яир высококлассный ударник. Он даст ему бой, я думаю.

— До титульного боя так и не дошел Забит Магомедшарипов, он завершил карьеру. А как думаешь, как его поединок с Волкановски сложился бы?

— Думаю, был бы очень конкурентный бой. Не могу отдать никому преимущества. Забит первые два раунда очень опасный и может любого финишировать. Забит умеет не только в стойке драться — умеет и душить, и хорошо бороться.

— А ты насколько уверен, что подерешься в Абу-Даби?

— Я встречался с руководством пару месяцев назад в Америке. Я просил бой, и они говорили, что если я подерусь летом, то в Абу-Даби уже не успею. У них в планах, чтобы я подрался именно в Абу-Даби.

Арман Царукян (справа) в&nbsp;бою против бразильца Хоакима Сильвы. «Дайте 8 недель, и я размажу Махачева». Царукян жестко вызвал Ислама после победы нокаутом

— Сегодня ночью подерется еще один потенциальный претендент, Арман Царукян, который на этой неделе сказал, что, если все сложится удачно, он обратится и к тебе в том числе. А ты его рассматриваешь как потенциального претендента? У вас есть история.

— Если руководство захочет поставить его следующим, почему бы и нет? Он пытается на моем имени заработать себе имя, но, я думаю, пора ему уже боями доказывать и самому себя раскачивать.

— А тебе не нравится, что он так делает? Или он делает все правильно?

— Я не знаю, я не буду оценивать. Пусть дерется, побеждает. Может, дойдет до титульника.

— Кого считаешь самым интересным вызовом не с точки зрения имени, а с точки зрения спорта? Был Дариуш, а сейчас кто, когда Дариуша нет?

— Не знаю. Может, Порье. Думаю, большое имя в UFC, может, он будет интересен. Проиграл Дариуш — все перевернулось, не могу ничего точно сказать.

— Ты думал, Дариуш будет опаснее всех твоих соперников? Не считая Волкановски.

— Если бы Дариуш выиграл у Оливейры... Его навыки тоже высоко оценивали, я думаю, получился бы хороший бой.

Бой Чарльза Оливейры и Бенеила Дариуша.
Фото Getty Images

«У Павловича сумасшедшая сила. Он меня оттолкнул — я себе шею травмировал»

— Минувшим утром был поединок между Йоэлем Ромеро и Вадимом Немковым. Вы же с Вадимом когда-то работали. Причем я спрашивал у него про вашу схватку, и он сказал, что ты как плита. А тебе какими запомнились те тренировки?

— Мы были когда-то в сборной по самбо, вместе выступали. Они все хорошо боролись в куртке. Я много сборов провел со сборной России, думаю, что это для меня какая-то ступень. Там много бойцов, много спаррингов я проводил, на пользу пошли. Ну, тогда Немков был намного больше меня весом, мы мало работали вместе.

— На прошлой неделе ты отметился двумя довольно жесткими высказываниями — в адрес пояса BMF и места в рейтинге Джона Джонса. Если с Джонса начать, почему не считаешь, что он заслуживает первой строчки в рейтинге P4P?

— Ну, он вернулся, побил не чемпиона, а парня, который недавно проиграл. Я дрался с парнем, который стоит на первом месте [в рейтинге P4P]. Не знаю, в UFC своя политика: кого им выгодно поставить на первое место, кого хотят раскачать... Они умеют это хорошо делать.

Вадим Немков защитил чемпионский титул. Немков победил Ромеро. Но 46-летний кубинец заслужил аплодисменты: бой закончил, лежа на чемпионе

— И пояс BMF тебя тоже не привлекает?

— Нет. Хуже этого что может быть вообще? (Улыбается.)

— А Сергей Павлович с Джоном Джонсом разберется?

— Будет тяжело, но Павлович может с любым разобраться.

— Вы с ним случаем не работали в АКА?

— Работал я с Павловичем в АКА. В партере работали, у него сумасшедшая сила. Как-то он меня отталкивал, я даже шею травмировал. Физически очень одаренный парень.

— У вас разница в весе сколько была тогда?

— Килограмм 20-30, наверное.

— Но это риск большой.

— Ну да. Мы в партере работали, чтобы особо не рисковать. Павлович — сколько у него боев, все видят же! Если он попадает, любой падает.

Боец Сергей Павлович.
Сергей Павлович.
Фото Соцсети

— Насколько тебе кажутся рискованными поездки на мотоциклах в горы?

— Я же знаю, чем занимаюсь. Мотоцикл — это не мой вид спорта, я стараюсь как-то аккуратно там. Отвлекаюсь так от тренировок. Я там не рискую.

— Возвращаясь к Немкову. Сейчас сложилось ощущение, что в Bellator ему не с кем драться, что ему надо подписаться в UFC. У вашей команды нет опасения, что Усман Нурмагомедов тоже после Гран-при может в стагнацию впасть, когда нет реальных вызовов?

— Знаешь, 70 кг — всегда и везде конкурентный вес, даже в России много топовых бойцов. В 70 кг, я думаю, не будет такого (стагнации), и у Усмана впереди очень тяжелые и хорошие соперники.

— Сейчас про Усмана говорят в контексте его противостояния с Александром Шаблием, что это будет очень тяжело. И есть мнение, что чуть не созрел Усман для этого боя. Как ты считаешь?

— Я думаю, Усман созрел, Усман очень долго с нами тренируется, много с Хабибом спарринговал, много со мной спарринговал. Шаблия тоже знаю. Это будет очень хороший конкурентный бой.

Ислам Махачев
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