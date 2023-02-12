«Волкановски не выиграл бы у Хабиба даже раунд». Разбираем бой Махачева с тренером Царукяна

Ислам Махачев успешно провел первую защиту титула в легком весе UFC, победив единогласным решением чемпиона из полулегкой категории Александра Волкановски.
Бой для дагестанца получился очень непростым — его выдающаяся серия в 24 выигранных раунда прервалась, он побывал в нокдауне и закончил поединок с побитым лицом. После боя было очень много эмоций, но мало внятного анализа. Мы решили заполнить этот пробел, сделав большое интервью с тренером Армана Царукяна Сергеем Торосяном.
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— Первые эмоции?
— Я согласен с тем, что Ислам выиграл этот бой. Он нивелировал ударную технику Волкановски, не давал ему работать в полном объеме. За все 25 минут Волкановски попал три-четыре хороших удара. Обычно, если вы видели бои Волкановски, его соперники после боя выходят на полусогнутых ногах, если вообще выходят. Ислам четко контролировал дистанцию, делал один-два удара и опять разрывал дистанцию.
Технико-тактическую работу он сделал верно, но Ислам мне показался не тем, что он был в бою с Оливейрой, если брать его физические данные. Мне показалось, что он не восстановился в полном объеме, в захватах он как-то работал... у него не получалось сделать то, что он обычно делает. Физической силы было меньше, чем обычно, и в объеме мне он показался меньше. В других боях он в любых захватах забирал позицию, а с Волкановски он не смог продемонстрировать той «физики», той тяги борцовской, что была нужна.
— Оказался ли Ислам с ходу готов к той смене стоек, которую Волкановски использует на сокращении дистанции? Он сразу же попал так левым прямым, и Ислам аж споткнулся.
— Мне кажется, Ислам в 1-м раунде немножко был удивлен таким сокращением дистанции, но потом подстроился под это. Всегда, когда человек выше на вес идет, в другую категорию, он кажется более скоростным. Особенно Волкановски, у него такой стиль, как у Майка Тайсона, постоянно качает, сближается, бьет эти кроссы. Очень хорошие, сильные удары наносит. Ислам замешкался на первых секундах, но потом вспомнил свою работу, контролировал дистанцию и вообще не давал Волкановски работать нормально. Пусть он и менял много раз стойки, но где его лоукик хваленый, где его серийная работа? Этого не было в этом бою, он не смог доставать Ислама. А всякий раз, когда он сближался, он оказывался на полу. Да, другой разговор, что с пола он вставал хорошо. Ислам и Хабиб бетонируют людей, не дают им шевелиться, но в этот раз не получилось так. Потому что не было той физической силы, той плотности захватов.
— В первом раунде, когда Ислам посадил его на колено боковым ударом, вам не показалось, что это ситуация 50 на 50 была? Оба зашли в рискованный размен.
— Там, на самом деле, да, риски были высоки и для одного, и для другого. Но видите, Ислам готов рисковать. И людям он нравится за это, он поставил на кон свой пояс, свою карьеру, а Волкановски ничего не терял.
— Ислам удерживал Волкановски на дистанции и так хорошо контратаковал за счет длины конечностей?
— Это не за счет длины, это за счет того, что он хорошо держит дистанцию. Ислам выбрал правильную дистанцию и полностью нивелировал ударную технику Волкановски. В принципе Волкановски так и предполагал, что будет, но думал, что все равно будет ему сокращать дистанцию полегче. Ислам выполнил правильную работу, тот проваливался — он его встречал. В чувстве дистанции Волкановсик оказался похуже, чем Ислам, но опять же — он представитель другой весовой категории. Если бы Ислам был ниже на 10 см, у него бы так, возможно, не получилось бы.
— Как вам защита Волкановски от проходов?
— Защиты от проходов на должном уровне я не увидел. Но работа в одной ноге [разбарывание после прохода в одну ногу] у него хорошая, допустим. Когда в одной ноге сидел Ислам, он перехватил, взял за голеностоп. Вольниковскую работу он делал, молодец в этом плане.
— Вас удивило, что Ислам не смог развивать позицию из бэк-маунта?
— Я до боя сказал, что Махачев его не задушит. Потому что Волкановски работает с лучшими грэпплерами мира. Он работает с Крейгом Джонсом, а эти ребята сабмитят лучше, чем кто-либо на белом свете. Он постоянно работает с ними, работает в этих положениях. Я сразу сказал, что Ислам с минимальной вероятностью его задушит. Волкановски выполнял правильную работу, правильно руки держал, в правильную сторону поворачивал подбородок, плечо поднимал, чтобы Ислам не мог... Там есть такие тонкости, которых не знают обычные бойцы ММА, это чисто грэпплерские тонкости.
Волкановски выполнил очень глубокую работу, и он такой камушек — невысокий и сбитый. Контролировать и запрягать таких ребят — самое сложное. Их нужно класть на спину, вот если ты положишь его на спину, оттуда он уже не встает, когда ты контролируешь корпус. А когда ты не контролируешь корпус и в ногах, они постоянно отдавливают тебя, постоянно создают трудности, руками отдавливают, локтями давят, постоянно бьют. И опять-таки, Ислам в этом бою был не настолько сильный, как обычно. Обычно он просто берет и кладет под себя, вяжет. Тем более учитывая его длину рук, он должен был делать это железобетонно. Нужно им разбираться в причинах, хоть Махачев и говорит, что он не хотел бороться в этом бою, я думаю, он немножко лукавит. Потому что не хотеть бороться с Волкановски, который бьет, как танк, — это, знаете, чревато. И в 5-м раунде мы в этом убедились.
В завязках Волкановски тоже хорошую работу сделал. У сетки «физики» ему хватило. Никому в этой жизни я не видел, чтобы хватало «физики» у сетки разворачивать Хабиба и Ислама. А с Исламом Волкановски делал это очень спокойно, потому что Ислам не был таким сильным. Мы же работали с Исламом, мы знаем, что это такое. А тут парень из нижней весовой так спокойно с ним стоял у сетки в косом захвате, и Ислам ничего не мог ему сделать, еще и тот сам хотел его перевести. Ну это... для меня это было немного странно.
— Если бы Ислам нормально залился и восстановился, Волкановски не смог бы так его разворачивать?
— Никогда бы в жизни не смог. Никогда в жизни. Это сто процентов. Я говорю, я Ислама просто не узнал в этих захватах. Он обычно очень крепко держит. Технически он был готов и в захватах выполнял правильную работу, но как будто тот был сильнее физически, разрывал захваты и уходил. Я вообще не понял этого момента.
— И встал он из-под Ислама тоже потому, что тот был в недовесе и не такой сильный?
— Да. Он до Волкановски, в других боях, восстанавливался по-другому. Он в объеме потерял, я вижу. Он говорит, что утром — не утром [23 часа вместо 26 часов], я не думаю, что из-за этого. В причинах нужно разбираться, какую работу они не сделали, может быть, не доделали. Ну молодец все равно, пять раундов отработал и дышал. Молодец. В любом случае он поставил все на карту и выиграл. Осуждать его никто не имеет права.
— Выносливость Волкановски вас шокировала?
— Я был удивлен, но опять же, смотрите, выносливость от чего зависит? Борцовскую работу Ислам не выполнил в этом бою. Если бы он вязал его у сетки больше, из захватов сажал, потом поднимал и опять сажал — я думаю, что Волкановски бы затек. Но так как он эту работу не делал, у Волкановски появился шанс драться в своей манере. Но в стойке он не мог достать Ислама, потому что Ислам очень хорошо контролировал дистанцию. Если бы он выполнил борцовскую работу, он бы так не дышал.
— Вас удивило, что у Ислама не было тейкдаунов, которые не зависят от физической силы — подсечек, подножек, зацепов? Как, например, Армана он бросал.
— Не было в центре ковра завязок у них. Арман сам вязался, сам искал эту работу, и поэтому тот его подсекал. А здесь он не завязывался с ним. Ислам держал его за голову, тайский клинч везде искал, чтобы коленом его рубануть. Тот гораздо ниже его, Ислама можно понять — он хотел нокаутировать его коленом. Возможно, он почувствовал, что эта борьба не пойдет, потому что нет столько «физики». В первой завязке он это понял и стал делать акцент на тайском клинче, чтобы ударить коленом, а не тратить силы на то, чтобы вязать.
— А возле сетки внутренние зацепы голенью — его фирменные?
— Подхват вы, наверное, имеете в виду? Где он через обе ноги его подхватывает и... Возможно, он хотел это сделать, но Волкановски был очень хорош в этом аспекте. И он не сгибал корпус, он стоял ровно и напротив Ислама. Когда ты стоишь напротив и ровно, сделать тебе подхват под обе ноги практически невозможно. Волкановски всегда стоял напротив, он ни разу не стоял сбоку, чтобы Ислам бросил его так. И Ислам обычно делает подхват под обе ноги, когда сначала бьет коленом и потом подхватывает под обе ноги, когда оппонент немножко сжимается. А Волкановски стоял напротив, плотно прижимал к сетке и не давал бить коленом. Очень грамотно, он контрил работу Ислама, тоже готовились. Сам чуть не посадил его зацепом!
— Подбородок Ислама — тонкий лед? Когда по Хабибу запускали бомбы, мы как-то и глазом не моргали. А Ислам то качнется, то упадет...
— Знаете, Ислам и Хабиб — они тоже люди. Мы просто немножко об этом забываем. Любого можно уронить, и Ислама, и Хабиба, конечно, тоже. Хабиб тоже танцевал от Джонсона, помните? Тонкий лед у каждого человека, но подбородок Ислама очень крепкий, очень сложно нокаутировать такого человека. Выполнимая задача, но очень сложная. И опять-таки, Хабиба никогда не бил такой боец, как Волкановски. Это тоже важный аспект.
— Волкановски смог бы у Хабиба два раунда забрать?
— У Хабиба, который в нормальном состоянии, — никогда.
— Даже раунда?
— Да. Завязал бы его Хабиб. И Ислам должен был завязать, просто не получилось, потому что не восстановился. Нужно разбираться, у нас догадки, но визуально — объем был меньше, тяга была меньше, у сетки работал хуже, в завязках хуже.
— Вы бы назвали этот бой великим? Уровня первого Джонса-Густафссона и так далее. Потому что восторгов сейчас очень много.
— Да нет. Хорошее событие было, но... Великий бой это был для Ислама, потому что он поставил все на карту. Для обывателя обычный бой, ничего сверхъестественного. Ну пять раундов ударной техники и немного борьбы. Я считаю, что как шоу этот бой — он был обычный. Да, были острые моменты, яркие, но за рамки обычного этот бой не вышел. Не было крови много, забивания в партере, уходов с сабмишенов — того, чем славится ММА. Но если брать для Ислама — он поставил все на карту и выиграл. Молодец.
— Аура великой команды Хабиба немного уменьшилась? Акции Ислама упали после такого боя?
— Акции Ислама не упали, я думаю, что из этой клетки Ислам вышел новым человеком, который подрался с первом номером PFP. Он выиграл чемпиона UFC, это не какой-то прохожий. С ним же никто так не дрался до Ислама, никогда не было у него такого, что он не доставал ударами, что не мог сделать, что хотел. Ислам сделал четкую работу и забрал единогласным решением. А если кто думал, что они легенды топового контроля и их никто никогда не победит... Нет, такого не было. И когда мы дрались с ними, мы не думали, что они легенды. Если мы будем так думать, мы заведомо проигрываем. Зачем нам так думать? Нам надо стремиться к победе и выполнять ту работу, которую мы делаем в зале. Иначе нет смысла заниматься ММА.