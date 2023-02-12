«Волкановски не выиграл бы у Хабиба даже раунд». Разбираем бой Махачева с тренером Царукяна

Большой анализ после боя.

Ислам Махачев успешно провел первую защиту титула в легком весе UFC, победив единогласным решением чемпиона из полулегкой категории Александра Волкановски.

Бой для дагестанца получился очень непростым — его выдающаяся серия в 24 выигранных раунда прервалась, он побывал в нокдауне и закончил поединок с побитым лицом. После боя было очень много эмоций, но мало внятного анализа. Мы решили заполнить этот пробел, сделав большое интервью с тренером Армана Царукяна Сергеем Торосяном.

***

«Махачев был меньше и слабее физически , чем обычно. Не было той тяги борцовской, что нужна»

— Первые эмоции?

— Я согласен с тем, что Ислам выиграл этот бой. Он нивелировал ударную технику Волкановски, не давал ему работать в полном объеме. За все 25 минут Волкановски попал три-четыре хороших удара. Обычно, если вы видели бои Волкановски, его соперники после боя выходят на полусогнутых ногах, если вообще выходят. Ислам четко контролировал дистанцию, делал один-два удара и опять разрывал дистанцию.

Технико-тактическую работу он сделал верно, но Ислам мне показался не тем, что он был в бою с Оливейрой, если брать его физические данные. Мне показалось, что он не восстановился в полном объеме, в захватах он как-то работал... у него не получалось сделать то, что он обычно делает. Физической силы было меньше, чем обычно, и в объеме мне он показался меньше. В других боях он в любых захватах забирал позицию, а с Волкановски он не смог продемонстрировать той «физики», той тяги борцовской, что была нужна.

— Оказался ли Ислам с ходу готов к той смене стоек, которую Волкановски использует на сокращении дистанции? Он сразу же попал так левым прямым, и Ислам аж споткнулся.

— Мне кажется, Ислам в 1-м раунде немножко был удивлен таким сокращением дистанции, но потом подстроился под это. Всегда, когда человек выше на вес идет, в другую категорию, он кажется более скоростным. Особенно Волкановски, у него такой стиль, как у Майка Тайсона, постоянно качает, сближается, бьет эти кроссы. Очень хорошие, сильные удары наносит. Ислам замешкался на первых секундах, но потом вспомнил свою работу, контролировал дистанцию и вообще не давал Волкановски работать нормально. Пусть он и менял много раз стойки, но где его лоукик хваленый, где его серийная работа? Этого не было в этом бою, он не смог доставать Ислама. А всякий раз, когда он сближался, он оказывался на полу. Да, другой разговор, что с пола он вставал хорошо. Ислам и Хабиб бетонируют людей, не дают им шевелиться, но в этот раз не получилось так. Потому что не было той физической силы, той плотности захватов.

Махачев контролирует соперника из бэк-маунта. Фото Global Look Press

— В первом раунде, когда Ислам посадил его на колено боковым ударом, вам не показалось, что это ситуация 50 на 50 была? Оба зашли в рискованный размен.

— Там, на самом деле, да, риски были высоки и для одного, и для другого. Но видите, Ислам готов рисковать. И людям он нравится за это, он поставил на кон свой пояс, свою карьеру, а Волкановски ничего не терял.

— Ислам удерживал Волкановски на дистанции и так хорошо контратаковал за счет длины конечностей?

— Это не за счет длины, это за счет того, что он хорошо держит дистанцию. Ислам выбрал правильную дистанцию и полностью нивелировал ударную технику Волкановски. В принципе Волкановски так и предполагал, что будет, но думал, что все равно будет ему сокращать дистанцию полегче. Ислам выполнил правильную работу, тот проваливался — он его встречал. В чувстве дистанции Волкановсик оказался похуже, чем Ислам, но опять же — он представитель другой весовой категории. Если бы Ислам был ниже на 10 см, у него бы так, возможно, не получилось бы.

Волкановски между раундами. MMAJunkie

«Волкановски никогда бы в жизни не смог разворачивать Махачева в клинче, если бы тот нормально восстановился после сгонки»

— Как вам защита Волкановски от проходов?

— Защиты от проходов на должном уровне я не увидел. Но работа в одной ноге [разбарывание после прохода в одну ногу] у него хорошая, допустим. Когда в одной ноге сидел Ислам, он перехватил, взял за голеностоп. Вольниковскую работу он делал, молодец в этом плане.

— Вас удивило, что Ислам не смог развивать позицию из бэк-маунта?

— Я до боя сказал, что Махачев его не задушит. Потому что Волкановски работает с лучшими грэпплерами мира. Он работает с Крейгом Джонсом, а эти ребята сабмитят лучше, чем кто-либо на белом свете. Он постоянно работает с ними, работает в этих положениях. Я сразу сказал, что Ислам с минимальной вероятностью его задушит. Волкановски выполнял правильную работу, правильно руки держал, в правильную сторону поворачивал подбородок, плечо поднимал, чтобы Ислам не мог... Там есть такие тонкости, которых не знают обычные бойцы ММА, это чисто грэпплерские тонкости.

Волкановски выполнил очень глубокую работу, и он такой камушек — невысокий и сбитый. Контролировать и запрягать таких ребят — самое сложное. Их нужно класть на спину, вот если ты положишь его на спину, оттуда он уже не встает, когда ты контролируешь корпус. А когда ты не контролируешь корпус и в ногах, они постоянно отдавливают тебя, постоянно создают трудности, руками отдавливают, локтями давят, постоянно бьют. И опять-таки, Ислам в этом бою был не настолько сильный, как обычно. Обычно он просто берет и кладет под себя, вяжет. Тем более учитывая его длину рук, он должен был делать это железобетонно. Нужно им разбираться в причинах, хоть Махачев и говорит, что он не хотел бороться в этом бою, я думаю, он немножко лукавит. Потому что не хотеть бороться с Волкановски, который бьет, как танк, — это, знаете, чревато. И в 5-м раунде мы в этом убедились.

В завязках Волкановски тоже хорошую работу сделал. У сетки «физики» ему хватило. Никому в этой жизни я не видел, чтобы хватало «физики» у сетки разворачивать Хабиба и Ислама. А с Исламом Волкановски делал это очень спокойно, потому что Ислам не был таким сильным. Мы же работали с Исламом, мы знаем, что это такое. А тут парень из нижней весовой так спокойно с ним стоял у сетки в косом захвате, и Ислам ничего не мог ему сделать, еще и тот сам хотел его перевести. Ну это... для меня это было немного странно.

— Если бы Ислам нормально залился и восстановился, Волкановски не смог бы так его разворачивать?

— Никогда бы в жизни не смог. Никогда в жизни. Это сто процентов. Я говорю, я Ислама просто не узнал в этих захватах. Он обычно очень крепко держит. Технически он был готов и в захватах выполнял правильную работу, но как будто тот был сильнее физически, разрывал захваты и уходил. Я вообще не понял этого момента.

Волкановски контролирует Махачева сверху. Фото Global Look Press

— И встал он из-под Ислама тоже потому, что тот был в недовесе и не такой сильный?

— Да. Он до Волкановски, в других боях, восстанавливался по-другому. Он в объеме потерял, я вижу. Он говорит, что утром — не утром [23 часа вместо 26 часов], я не думаю, что из-за этого. В причинах нужно разбираться, какую работу они не сделали, может быть, не доделали. Ну молодец все равно, пять раундов отработал и дышал. Молодец. В любом случае он поставил все на карту и выиграл. Осуждать его никто не имеет права.

— Выносливость Волкановски вас шокировала?

— Я был удивлен, но опять же, смотрите, выносливость от чего зависит? Борцовскую работу Ислам не выполнил в этом бою. Если бы он вязал его у сетки больше, из захватов сажал, потом поднимал и опять сажал — я думаю, что Волкановски бы затек. Но так как он эту работу не делал, у Волкановски появился шанс драться в своей манере. Но в стойке он не мог достать Ислама, потому что Ислам очень хорошо контролировал дистанцию. Если бы он выполнил борцовскую работу, он бы так не дышал.

Махачев пробивает Волкановски колено. MMAJunkie

«У Ислама крепкий подбородок, не согласен, что тонкий лед. Нокаутировать его очень сложно»

— Вас удивило, что у Ислама не было тейкдаунов, которые не зависят от физической силы — подсечек, подножек, зацепов? Как, например, Армана он бросал.

— Не было в центре ковра завязок у них. Арман сам вязался, сам искал эту работу, и поэтому тот его подсекал. А здесь он не завязывался с ним. Ислам держал его за голову, тайский клинч везде искал, чтобы коленом его рубануть. Тот гораздо ниже его, Ислама можно понять — он хотел нокаутировать его коленом. Возможно, он почувствовал, что эта борьба не пойдет, потому что нет столько «физики». В первой завязке он это понял и стал делать акцент на тайском клинче, чтобы ударить коленом, а не тратить силы на то, чтобы вязать.

— А возле сетки внутренние зацепы голенью — его фирменные?

— Подхват вы, наверное, имеете в виду? Где он через обе ноги его подхватывает и... Возможно, он хотел это сделать, но Волкановски был очень хорош в этом аспекте. И он не сгибал корпус, он стоял ровно и напротив Ислама. Когда ты стоишь напротив и ровно, сделать тебе подхват под обе ноги практически невозможно. Волкановски всегда стоял напротив, он ни разу не стоял сбоку, чтобы Ислам бросил его так. И Ислам обычно делает подхват под обе ноги, когда сначала бьет коленом и потом подхватывает под обе ноги, когда оппонент немножко сжимается. А Волкановски стоял напротив, плотно прижимал к сетке и не давал бить коленом. Очень грамотно, он контрил работу Ислама, тоже готовились. Сам чуть не посадил его зацепом!

— Подбородок Ислама — тонкий лед? Когда по Хабибу запускали бомбы, мы как-то и глазом не моргали. А Ислам то качнется, то упадет...

— Знаете, Ислам и Хабиб — они тоже люди. Мы просто немножко об этом забываем. Любого можно уронить, и Ислама, и Хабиба, конечно, тоже. Хабиб тоже танцевал от Джонсона, помните? Тонкий лед у каждого человека, но подбородок Ислама очень крепкий, очень сложно нокаутировать такого человека. Выполнимая задача, но очень сложная. И опять-таки, Хабиба никогда не бил такой боец, как Волкановски. Это тоже важный аспект.

— Волкановски смог бы у Хабиба два раунда забрать?

— У Хабиба, который в нормальном состоянии, — никогда.

— Даже раунда?

— Да. Завязал бы его Хабиб. И Ислам должен был завязать, просто не получилось, потому что не восстановился. Нужно разбираться, у нас догадки, но визуально — объем был меньше, тяга была меньше, у сетки работал хуже, в завязках хуже.

Махачев работает с Волкановски в клинче. MMAJunkie

«Бой получился обычным. Не великим»

— Вы бы назвали этот бой великим? Уровня первого Джонса-Густафссона и так далее. Потому что восторгов сейчас очень много.

— Да нет. Хорошее событие было, но... Великий бой это был для Ислама, потому что он поставил все на карту. Для обывателя обычный бой, ничего сверхъестественного. Ну пять раундов ударной техники и немного борьбы. Я считаю, что как шоу этот бой — он был обычный. Да, были острые моменты, яркие, но за рамки обычного этот бой не вышел. Не было крови много, забивания в партере, уходов с сабмишенов — того, чем славится ММА. Но если брать для Ислама — он поставил все на карту и выиграл. Молодец.

— Аура великой команды Хабиба немного уменьшилась? Акции Ислама упали после такого боя?

— Акции Ислама не упали, я думаю, что из этой клетки Ислам вышел новым человеком, который подрался с первом номером PFP. Он выиграл чемпиона UFC, это не какой-то прохожий. С ним же никто так не дрался до Ислама, никогда не было у него такого, что он не доставал ударами, что не мог сделать, что хотел. Ислам сделал четкую работу и забрал единогласным решением. А если кто думал, что они легенды топового контроля и их никто никогда не победит... Нет, такого не было. И когда мы дрались с ними, мы не думали, что они легенды. Если мы будем так думать, мы заведомо проигрываем. Зачем нам так думать? Нам надо стремиться к победе и выполнять ту работу, которую мы делаем в зале. Иначе нет смысла заниматься ММА.