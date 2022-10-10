Австралиец уделал менеджера Хабиба. В 25 помог Конору хорошо заработать, а сейчас штампует чемпионов

В 2022-м нет никого круче, чем Тим Симпсон.

11 июня 2022-го Иржи Прохазка завоевал пояс UFC в полутяжелом весе, 3 июля Исраэль Адесанья защитил титул в среднем дивизионе, а 21 августа Леон Эдвардс забрал у Камару Усмана право называться королем полусредневесов. Три события объединяет один человек — Тим Симпсон из агентства Paradigm Sports. У менеджера, который ведет дела чеха, новозеландца и нигерийца, выдалось суперуспешное лето.

Симпсон закончил Университет Бонда в Квинсленде, где изучал право и спортивный менеджмент. Параллельно австралиец занимался тайским боксом — на любительском уровне провел пять поединков и победил в четырех из них. После окончания учебы Тим устроился на должность юриста в отдел закупок Rio Tinto (третья по величине в мире транснациональная горно-металлургическая компания), но через полгода отказался от высокооплачиваемой работы, чтобы заняться любимым делом. Для этого Симпсон не просто бросил престижный пост, но и покинул Австралию — переехал из Перта в Калифорнию, где устроился тренером по кикбоксингу. Чтобы хватало на жизнь, Тим параллельно работал в колл-центре.

Тим Симпсон. Фото Соцсети

«Я думал, что находился в действительно хорошем положении после окончания университета, но почему-то мне везде отказывали и не выслали ни одного оффера. Я рискнул и решил, что вместо попыток получить опыт в Австралии отправлюсь в США и сразу же начну искать работу. Это было довольно серьезное изменение образа жизни. Какое-то время я буквально выживал», — вспоминал австралиец в беседе с WA Today.

Прорыв случился спустя почти год после переезда, когда на сообщение Симпсона в LinkedIn ответил один из самых влиятельных ММА-менеджеров, президент Paradigm Sports Оди Аттар. Австралиец попросил совета, как начать работу в этой сфере. По словам Симпсона, Аттар почувствовал искренность намерений и потому взял его в компанию стажером.

«Оглядываясь назад — это весьма забавно. Теперь, когда мы работаем вместе, я вижу, как много людей пытаются связаться с ним. Думаю, я поймал его в хороший день, поэтому мы созвонились и поболтали. Я поддерживал с ним контакт, в итоге получил роль стажера, а через шесть месяцев был на борту полный рабочий день», — рассказывал Симпсон в интервью Perth Now.

Тим Симпсон (слева). Фото Соцсети

Австралиец вошел в штат Paradigm Sports в апреле 2016-го, и вскоре ему доверили представлять интересы топовых бойцов, а именно Конора Макгрегора, Майкла Биспинга, Меган Андерсон и Ли Цзинляна. А уже через год Симпсон стал одним из тех, кто устроил самый денежный поединок с участием бойца ММА.

Перед боем Макгрегора с Мейвезером австралийский менеджер уже работал над несколькими дорогостоящими контрактами, включая поединок Конора с Эдди Альваресом. Именно после победы на UFC 205 Флойд вызвал Ноториуса. «Идея пришла в голову Флойду, и в социальных сетях было много споров, прежде чем Конор поднял эту тему на шоу Конана О'Брайена. Конор — очень решительный человек, для него никогда не было денег, он просто хотел доказать, что может победить кого-то на чужой территории», — говорил Симпсон в интервью WA Today.

Тим Симпсон и Конор Макгрегор. Фото Соцсети

Как только бой Конора с Альваресом завершился, в Paradigm Sports занялись разработкой поединка с Флойдом. Переговоры были уникальны тем, что работать приходилось в том числе и с UFC. Симпсон убежден, что все получилось намного быстрее, чем ожидалось. «Организация боя Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо заняла пять-шесть лет, прежде чем увенчаться успехом», — сравнил Симпсон.

Бой Флойда и Конора состоялся пять лет назад — с тех пор Тим согласовал много контрактов на миллионные суммы и стал вице-президентом Paradigm Sports. Сейчас 30-летний австралиец пытается выбить для Леона Эдвардса бой на «Уэмбли» и разогревает публику перед возвращением Мака. Но, несмотря на огромный объем работы, большинство фанатов просто не знают о существовании Симпсона. «Я никогда не слышал об этом парне раньше, вероятно, так работает хороший менеджер», — самый популярный комментарий в посте об австралийце в Reddit. У менеджера Хабиба Али Абдель-Азиза, который в 2022-м остался без чемпионов UFC, появилась достойная оппозиция.

Евгений Нарижный