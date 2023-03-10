Мерабу Двалишвили не нравится, что религия запрещает интим до брака. «Секс нужен всем!»

Большое интервью перед боем.

В ночь на 12 марта Мераб Двалишвили (15-4) подерется с Петром Яном (16-4) на турнире UFC Las Vegas.

Грузинский боец идет на восьми победах подряд в легчайшем весе, провел уже больше 60 тейкдаунов в UFC, в последнем бою прервал лебединую песню великого Жозе Альдо и отправил его на пенсию.

Теперь у него в соперниках будет своего рода более молодая и современная версия Альдо. Ян тоже отменно защищается от тейкдаунов (остановил 70 из 77 проходов в UFC), остро боксирует и кикбоксирует, и никогда не устает. Главное опасение вызывает его ментальное состояние — Петр проиграл три из четырех последних боев, проиграл очень неоднозначно, и теперь непонятно, что у него в голове, верит ли он в себя, как прежде.

Букмекеры тем не менее видят его приличным фаворитом (1,34 против 3,15), потому что Двалишвили не Стерлинг. У него нет таких габаритов, такого контроля в партере и грэпплинга, а работать просто против одних тейкдаунов Ян умеет очень хорошо. Преимущество же Петра в стойке и вовсе огромное. При этом грузина списывать ни в коем случае нельзя — Альдо тоже здорово защищается от тейкдаунов, но Мераб задавил его прессингом и контролем у сетки. И в стойке грузин умеет работать хаотично и интенсивно, это тоже всегда может стать сюрпризом.

Интриги противостоянию прибавляет и личная неприязнь бойцов — Ян никогда команду Стерлинга не жаловал, недавно назвал грузина псом, ну а сам Мераб уж тем более за словом в карман не полезет. Он втянул в поединок большую политику и уже заявил, что это не Ян против Двалишвили, а Грузия против России.

В преддверии боя мы созвонились с Мерабом и поговорили о том, как после колена Альдо у него болела грудь три месяца, почему он ушел от религии и поедет ли в Сибирь, если его туда дружески пригласит Петр Ян.

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— У вас уже больше 60 тейкдаунов в UFC. Рекорд по количеству переводов за один бой по-прежнему принадлежит Хабибу — 21 тейкдаун. Как вам кажется, реально побить его?

— Будет тяжело. 21 тейкдаун за один бой... Может быть, когда-нибудь. Я планирую выступать еще 10 лет, может быть побью. Я уважаю Хабиба, он такой один-единственный. В начале карьеры он очень много переводил людей.

— Я вижу, у вас что-то не то с самочувствием, энергия подавленная. Так плохо идет весогонка или не выспались?

— Да, это всегда тяжело. Как только я заселился в отель, у меня поднялась температура, вчера было холодно. Из-за этого я не спал всю ночь, поспал немного этим утром, потом мне пришлось проснуться на интервью. При этом я гоняю вес, не могу много пить и кушать, мне нужно быть профессионалом. Так что... немного простудился. Но ладно, все нормально.

Мераб Двалишвили. Фото Соцсети

— Жозе Альдо несколько раз протыкал вас коленом в корпус навстречу. Юрайя Фейбер рассказывал, что после колена Альдо у него два года болела грудь. Были ли у вас какие-то проблемы из-за этих коленей?

— На самом деле это забавный и хороший вопрос. Два-три месяца после боя у меня реально болела грудь. Как минимум два-три месяца я чувствовал боль. Я не почувствовал ее в бою, но на следующее утро боль была такой, что убивала меня. Потом она беспокоила меня долго, но сейчас все хорошо.

— Вы как-то говорили, что раньше были очень религиозным человеком, но потом что-то поменялось. Разочаровались в религии?

— Я верю в Бога, но очень тяжело в XXI веке жить по нашим христианским ортодоксальным правилам. Например, ты можешь заниматься сексом, только если ты в браке. В противном случае ты не можешь им заниматься. Это самая сложная часть для меня. Я пытался жениться, но это не сработало (смеется). Девушка, с которой я встречался... на тот момент я еще не понимал, что она не мой человек.

Потом я уехал в США и начал встречаться с другими девчонками. В остальном я стараюсь быть хорошим человеком, соблюдать все христианские заповеди, я никому не хочу причинять зло, и я не хочу, чтобы зло причиняли мне. Хочу делать только добро. Когда-то я пытался жениться и восемь месяцев воздерживался от секса, это было тяжело, но сейчас... (смеется). Я встречаюсь с девчонками. Когда я женюсь, я буду 100 процентов религиозным, но сейчас у меня нет жены, а секс мне нужен (смеется).

— В целом секс до вступления в брак — это хорошо или это грех?

— Это хорошо, дружище. Всем нужен секс. Всем он нужен, Бог создал нас такими. Если ты женился в 18-20 лет, тогда да, тебе не стоит заниматься сексом с большим количеством людей. Но в XXI веке тяжело встретить своего человека, правильного человека. Сейчас я фокусируюсь на моей карьере, не фокусируюсь на женитьбе. Очень тяжело встретить правильного человека. Секс очень важен. Когда я сейчас встречаюсь с девушками и у меня есть секс, это очень хорошо для меня. В том числе и этим я объясняю свой успех. Как говорится, тебе нужна еда, сон, вода и секс.

Мераб Двалишвили с девушками на Ямайке. Фото Соцсети

— Представьте, что у вас такой выбор. Вы побеждаете Петра Яна, финишируете его, но в следующем бою проигрываете и так и не становитесь чемпионом. И второй вариант — вы проигрываете Яну, но потом строите новую победную серию и забираете пояс. Что выберете?

— Побить Петра Яна сейчас. Это важнее, чем стать чемпионом. Этот бой — это мое наследие, этот бой для моего народа. Вот такое значение он имеет для меня.

— Вчера вы встретились в UFC PI. Что увидели в его глазах?

— Ничего не увидел. Но он мне наврал. Это второй раз, когда мы встретились в Вегасе перед этим боем. Первый раз мы увиделись в раздевалке, и я спросил его: «Когда твой друг Малыхин отдаст мне проспоренные деньги?» Он ответил: «Я не проиграл тот бой, поэтому сказал Малыхину не отдавать тебе деньги». Это вообще что б**** за ответ? Малыхин тоже пару раз сам обещал мне отправить деньги, но так и не отправил. Если ты споришь, ты должен быть человеком слова и отдавать деньги. Иначе не берись спорить. А Петр... я предложил ему сделать совместное интервью, потому что у нас не будет пресс-конференции, раскрутки. Давай кто-то снимет на камеру, как мы будем говорить, давай раскрутим бой. Первый раз он согласился, но потом журналист Schmo спросил его, будем ли мы снимать, и Петр ответил ему: «Нет». Потом Schmo спросил его менеджера, и тот тоже сказал: «Нет». И когда я увидел Петра, я подошел сам, говорил с ним уважительно, убеждал, мол, давай сделаем интервью. Он сказал: «После боя». То есть он наврал мне.

— Какой для вас самый приятный способ управиться с Петром Яном в эту субботу?

— Я хочу нокаутировать его, но приму победу любым способом. Главное — победа, я хочу победить и быть счастливым от этой победы.

Мераб Двалишвили в Лас-Вегасе. Фото Соцсети

— Если вдруг Петр после боя пригласит вас в Сибирь, в баньке попариться, шашлыки пожарить — примете приглашение?

— Я не уверен, что Сибирь — безопасное место для меня. Я могу поехать в Таиланд, он живет в Таиланде. А он может приехать ко мне в Грузию. В Грузии мы можем встретиться, потому что там безопасно. Я не доверяю Сибири, не знаю... не уверен, что там безопасно. У меня нет с ним никаких проблем, если я побью его, возможно, я прощу его снова. Но сначала мне нужно побить его.