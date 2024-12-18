Пошел по стопам брата. Иван Емельяненко получил полтора года тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью

Приговор планируют обжаловать.

Боец ММА Иван Емельяненко — младший брат Александра и Федора — приговорен к полутора годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщил адвокат спортсмена Сергей Карпеев.

«Считаем, что Иван заслуживает снисхождения, поскольку искренне раскаялся в совершенном преступлении. Еще на стадии предварительного следствия он давал признательные показания, полностью признавая свою вину в содеянном. Никаких отрицательных либо отягчающих вину обстоятельств по делу не имеется. Все данные, характеризующие личность подсудимого, исключительно положительные. В связи с этим считаем приговор чрезмерно суровым и будем обжаловать», — цитирует его РИА «Новости».

Что случилось

Иван признан виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Как рассказывал адвокат «СЭ», сам инцидент произошел еще весной. Емельяненко долгое время искал встречи с неким человеком, оскорблявшим его самого и его близких. Когда она состоялась, мужчина начал оскорблять Ивана и его семью. В ответ боец ударил его несколько раз по лицу. Тот упал, получив перелом лицевых костей. Против спортсмена было возбуждено уголовное дело, а потерпевший запросил компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

На днях сам Емельяненко еще до вынесения решения в суде намекнул на свой приговор.

«Увидимся через 1 год и 6 месяцев, друзья мои. С наступающим Новым годом всех. Всего самого доброго и светлого», — написал он в своих соцсетях.

Бой Ивана Емельяненко и Алексея Леденева на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 26 мая 2023 года. Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Карьера в ММА

Емельяненко-младший является мастером спорта по боевому самбо. В смешанных единоборствах он дебютировал в мае 2023 года. Провел три поединка, победив Алексея Леденева, Юрия Рябого и иранца Али Хейбати.

До конца 2024-го Иван должен был провести еще один бой с Рябым, но этого так и не произошло. Хотя изначально планировалось, что его заменит Александр Емельяненко. Кстати, неоднократно сидевший в тюрьме брат отказался помогать родственнику в выплате компенсации в 500 тысяч рублей.