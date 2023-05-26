Возвращение Олейника и поединки братьев Емельяненко

26 мая в Москве состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Телеканал покажет схватки основного карда в прямом эфире, начало в 23.00. Представляем пары участников.

Ильяс Якубов — Юрий Рябой

Оба бойца в первую очередь известны по выступлениям в YouTube-промоушенах. 39-летний Якубов последние несколько поединков провел в промоушене «Наше дело», где сначала уступил Артему Рофалю, а затем сенсационно одолел Вячеслава Дацика решением судей. Последний поединок Ильяс по прозвищу Шалинский Волк провел против Артура Шапиева 20 марта и победил по очкам. До того, как получить известность в поп-ММА, Якубов выступал в профессиональных лигах, в том числе в ACA, где на старте карьеры уступил нынешнему чемпиону Виталию Слипенко.

32-летний Юрий Рябой в последнее время тоже ассоциируется именно с «Нашим делом». В октябре 2022-го он неожиданно нокаутировал Алексея Махно, а после поражений от Умара Тесиева и Шамиля «Пахана» Галимова одолел Андрея «Ушу мастера» Ефимова и Зелимхана «Пулеметчика» Дукаева.

В отличие от поединка между Якубовым и Дациком, у Ильяса и Рябого нет никакого антагонизма — бойцы относятся друг к другу доброжелательно. Сложно вспомнить хотя бы один случай, когда Юрий конфликтовал со своим будущим оппонентом. Наоборот, он всегда проявлял уважение, а во время дуэли взглядов с Махно даже читал Алексею стихи.

Иван Емельяненко — Алексей Леденев

Самый младший брат Федора дебютирует в профессиональных ММА в возрасте 35 лет. В молодости Иван выполнил норматив мастера спорта по рукопашному бою и боевому самбо (выигрывал чемпионат России среди юношей), но затем закончил карьеру. В 2023-м он возвращается и обещает, что теперь не остановится вне зависимости от результата боя.

38-летний Алексей Леденев — базовый дзюдоист и заметная фигура в поп-ММА, где стартовал в августе 2022-го поражением нокаутом за 15 секунд от супертяжеловеса Дениса Вильданова. Затем Леденев вышел на победную серию, выиграв у соперников попроще: Максима Топора, Нарека Симоняна и Евгения Ершова. Если Топора нокаутировал в первом раунде, то с остальными схватки дошли до решения.

Леденев выглядит для Ивана посильным оппонентом, учитывая солидное прошлое Емельяненко-младшего в боевом самбо и его

нынешнюю форму. Безусловно, Иван не демонстрирует невероятную скорость, но выглядит точно выше того уровня, который показывали прошлые соперники Леденева.

Александр Емельяненко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Александр Емельяненко — Евгений Ершов

Главная тема в преддверии нового боя Александра Емельяненко (да и нескольких предыдущих) — состояние его здоровья. Легенда с трудом передвигался, засыпал во время пресс-конференции и не испытывал большого желания общаться с журналистами. При этом окружение Александра уверяет, что он готов драться, а медкомиссия даст согласие на проведение поединка. Соперником Емельяненко станет блогер, что происходит не впервые: в декабре 2022-го он бился со Святославом Коваленко и проиграл раздельным решением судей.

Новый оппонент — Евгений Ершов с рекордом 4-4 в поп-ММА. Судя по выступлениями бойца, карьера которого длится полтора года, он совсем не держит удар и часто открывается. Евгений бывал в нокауте и от менее жестких ребят вроде Нарека Симоняна и Жеки Секси.

На пресс-конференции Ершов обещал устроить красивый поединок и пожалеть Емельяненко, не добивая его в случае нокдауна. Но Александр даже при нынешнем отсутствии формы и потере рефлексов остается профессио-

нальным бойцом с огромным опытом и сильным ударом, поэтому совсем списывать его не стоит.

Алексей Олейник. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Алексей Олейник — Оли Томпсон

В октябре 2022-го Олейник проиграл Илиру Латифи единогласным решением судей в своем 17-м поединке в UFC, после чего не стал продлевать контракт с промоушеном. По словам Алексея, он уже намеревался завершить карьеру, но передумал после предложения от турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». 45-летний Олейник встретится с англичанином Оли Томпсоном, который тоже когда-то выступал в UFC, но менее удачно: провел лишь два боя и в обоих уступил.

Томпсон идет на серии из четырех поражений, он не знает успеха с лета 2020 года, а его рекорд в ММА — 21-16. Оли уже встречался с представителями России: в ноябре 2020-го Сергей Харитонов отправил его в нокаут в первом раунде. В списке побед 43-летнего англичанина нет больших имен. Самые известные — нынешний подписант UFC Крис Барнетт и участник многих соревнований в РФ Фернандо Родригес.

Томпсон лишь дважды в карьере проигрывал сабмишенами, но Олейник сделал себе имя благодаря мастерскому исполнению редкого удушающего приема «Иезекииль». Поймать на него человека, который не имеет как таковой базы (до ММА выступал в регби и силовых видах спорта), наверняка будет проще, чем именитых оппонентов в UFC.

Основной кард турнира

Алексей Олейник (Россия) — Оли Томпсон (Великобритания)

Александр Емельяненко (Россия) — Евгений Ершов (Россия)

Иван Емельяненко (Россия) — Алексей Леденев (Россия)

Ильяс Якубов (Россия) — Юрий Рябой (Россия)