Бой в Петербурге и начало победной серии. Самые тяжелые поединки в карьере Махачева

Все помнят про поражение нокаутом, но не только Адриано Мартинс дал Исламу жесткий отпор.

В ночь на 12 февраля в Перте, Австралия, состоится турнир UFC 284, в главном событии которого Ислам Махачев встретится с Алексом Волкановски и проведет первую защиту чемпионского пояса в легком дивизионе. Многие фанаты и эксперты считают, что для Махачева этот поединок пройдет без трудностей и он без проблем разберется с первым номером в рейтинге pound for pound, который обладает титулом в категории ниже.

А какие бои в профессиональной карьере Махачева были самыми тяжелыми, если вынести за скобки обидное поражение нокаутом от Адриано Мораеса, которое до сих пор остается единственным?

Владимир Егоян, 02.07.2011, ProFC 29, победа Махачева раздельным решением

Для Ислама этот бой на турнире ProFC был лишь пятым в карьере, для его соперника, который в данный момент выступает в AMC Fight Nights, — четвертым. Бой проходил два раунда по пять минут, но все равно внесен в профессиональный рекорд. Первый раунд начался с амплитудного тейкдауна от Егояна. Армянский боец повалил Махачева на канвас, вязал его из гарда и обрабатывал корпус ударами. Вскоре в доминирующей позиции оказался россиянин, который по окончании раунда нанес Егояну ощутимо больше урона. Владимир еще оказывался наверху, но по времени контроля Ислам тоже был лучше.

На старте второго отрезка Махачев снова вышел в доминирующую позицию, но Егоян поймал его на гильотину и держал шею в захвате около 45 секунд. Ислам терпел, и в какой-то момент смотреть на это утомился даже судья, который поднял бойцов в стойку. Спустя пару минут Владимир снова заключил шею Махачева в замок — в этот раз в стойке, но удерживать соперника так же долго не получилось. Махачев победил раздельным решением судей. Бой получился непростым, но увидеть победу Егояна тут сложно.

Мансур Барнауи, 09.04.2013, M-1 Challenge 38, победа Махачева единогласным решением

Нынешний участник Гран-при легковесов Bellator встретился с Махачевым на турнире M-1 в 2013 году. Для Ислама этот бой стал восьмым в карьере, но и француз не был опытным — он проводил только десятый поединок. В первую же секунду Мансур выбросил летящее колено, которое не дошло до цели. Французский боец пытался навязать Исламу бой в стойке, но Махачев из раза в раз переводил оппонента. Во втором отрезке Барнауи по-прежнему настаивал на том, чтобы бой проходил в стойке. Француз лез в рубку, а Махачев находил способы его переводить. Иногда Барнауи все же удивлял Ислама и доносил значимые удары, а в конце раунда поймал Махачева на треугольник, но результата он не принес.

Первую минуту финального раунда бойцы жестко рубились — любой удар мог поставить точку. В итоге Ислам все же перевел Барнауи и чуть не задушил его, но француз сделал все, чтобы выбраться. Мансур выглядел крайне опасно в стойке, но за счет контроля в партере Махачев забрал победу решением.

Крис Уэйд, 17.09.2016, UFC Fight Night 94, победа Махачева единогласным решением

Бой с Уэйдом стал для Махачева следующим после поражения от Мартинса. По истечении первых 40 секунд Ислам провел первый проход в ноги, но напоролся на гильотину, из которой долго не мог выбраться. Когда россиянину это удалось, Уэйд не успокоился и доминировал над ним в течение всего раунда. Махачев пытался задушить американца треугольником, но захват был совсем не плотным.

В начале второй пятиминутки Махачев допустил ту же ошибку: отдал шею при проходе в ноги. Российский боец без проблем пережил эту попытку сабмишена. Вскоре последовала еще одна, но и с ней Махачев справился. Крис потратил много сил на две гильотины, а Махачев будто немного передохнул. Вторую половину раунда он полностью доминировал в партере, несколько раз заходил за спину, но так же не сумел оформить финиш.

В третьем отрезке Ислам еще более уверенно держал Уэйда у сетки. Все, что мог сделать американец, обхватывать шею Махачева, но эти попытки не несли никакой угрозы. Россиянин забрал третий раунд, а все судьи отдали ему победу со счетом 29:28. Тяжелая победа над Уэйдом стала началом победной серии Махачева в UFC.

Арман Царукян, 20.04.2019, UFC on ESPN+ 7, победа Махачева единогласным решением

К турниру UFC Fight Night в Петербурге Махачев подошел на серии из четырех побед. Для Армана этот бой стал первый в промоушене. Более того, Царукян согласился подраться с Махачевым на коротком уведомлении.

Оба бойца пытались перевести друг друга в первом раунде, и каждый демонстрировал отличную защиту от тейкдаунов. Первый успешный перевод совершил Махачев, который уронил Армана на канвас спустя две минуты после старта. При этом Царукян быстро поднялся и даже сам предпринял несколько хороших попыток перевести соперника, но до полноценного тейкдауна дело так и не дошло.

Во втором отрезке Махачеву было не менее сложно уложить Царукяна. Арман блестяще защищался от борьбы, но сам атакующих действий не предпринимал, поэтому раунд тоже ушел Исламу. Начало финальной пятиминутки бойцы провели в стойке. Инициативу перехватил Царукян, который наверняка понимал, что бой решением ему уже не забрать. Арман проходил в ноги, но безуспешно. Махачев контролировал его у сетки и довел поединок до справедливой победы.