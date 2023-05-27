Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 00:40

Александр Емельяненко финишировал блогера! Похоже, брат Федора не планирует заканчивать карьеру

Отдел единоборств «СЭ»
Александр Емельяненко и Евгений Ершов на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Фото Дмитрий Каратаев/ «Известия»
Александр Емельяненко и Евгений Ершов на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Фото Дмитрий Каратаев/ «Известия»
1/2
Telegram Дзен
Евгений Ершов был близок к нокауту в первом раунде, но слишком поверил в себя во втором.

Вечером 26 мая на волейбольной арене «Динамо» состоялся турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Александр Емельяненко провел поединок против Евгения Ершова.

Перед боем с блогером фанатов и журналистов больше всего волновало состояние здоровья Александра Емельяненко, который очень медленно ходил и засыпал прямо во время пресс-конференции. В окружении Александра были настроены оптимистично, а врачи его к бою допустили, хотя сам Ершов обещал, что если почувствует полное отсутствие сопротивление со стороны АЕ, то добивать его не станет.

Если прошлый соперник Емельяненко хоть и был блогером, но оказался очень подготовленным с точки зрения единоборств, то Ершов — совсем новый человек в этой сфере. Он начал тренироваться полтора года назад, а в поп-ММА его рекорд — четыре победы и столько же поражений. В Александра можно было поверить хотя бы потому, что Ершов падал в нокаут от соперников и с менее мощным ударом. Таких, как сценарист «Нашего дела» Нарек Симонян и блогер Жека Секси.

Алексей Олейник. Олейника наглухо вырубили в первом раунде. Дяде Леше потребовалась помощь врачей

С первых секунд Александр занял центр клетки и начал атаковать комбинациями. Ершов жестко отвечал и даже начал забивать Емельяненко у сетки, но рефери почему-то вернул бойцов в стойку. По первому раунду стало понятно, что реакция и рефлексы у Александра отсутствуют полностью — его переиграл блогер, который совсем недавно начал заниматься единоборствами.

На старте второго раунда Ершов перевел Александра на канвас, а Емельяненко быстро перехватил руку Евгения и выполнил кимуру! Блогер постучал, а младший брат Федора победил впервые за несколько лет. Бой остановили на 20-й секунде второго раунда.

Александр Емельяненко и Евгений Ершов на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Фото Дмитрий Каратаев/ «Известия»

«Надеюсь, что я их разочаровал, не оправдал их неубеждения, — заявил Александр после боя. — Теперь они будут верить в меня. Я буду дальше готовиться, хулиганить больше не буду, супруге обещал. Когда следующий бой? Как только поступит предложение». Владимир Хрюнов тут же озвучил, что камбэк состоится в августе и предложил в соперники Оли Томпсона, который только что нокаутировал Алексея Олейника. Александр соглашаться не стал — вместо он выразил желание дать реванш Ершову, но уже по правилам бокса.

Александр Емельяненко
ММА
10
11
Читайте также
Медведев взял пример с Шараповой. Почему россиянин теперь крут и на грунте?
«Даллас» в овертайме победил «Вегас» в финале конференции НХЛ
Мошенники стали давить на родственников жертв для кражи денег
Младенца обнаружили в мусорном контейнере в Челябинске
Тела трех девочек обнаружили в реке в Чувашии
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олейника наглухо вырубили в первом раунде. Дяде Леше потребовалась помощь врачей